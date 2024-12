Karla Panini dice que volvería a robarse a Américo Garza ¡No se arrepiente de nada!

Karla Panini volvió a generar polémica en redes sociales, después de una nueva declaración donde enfrenta a los haters y mostrarse orgullosa de haber conquistado a Américo Garza, quien era pareja de su mejor amiga, la fallecida Karla Luna.

Por si fuera poco, la comediante dijo que no se arrepiente de nada y por supuesto que lo volvería a hacer de ser necesario, pese a las críticas que le han valido durante años y ser incluso una de las personas más odiadas en México por este motivo.

“No lo puedo evitar. Me enamoré de mi marido. Lo siento. Me vale gorro lo que digan todos. Soy muy feliz con mi marido… Me lo volvería a robar. Ciento cincuenta mil veces más me lo volvería a robar”, dijo en el pódcast ‘Palomeando oficial’.

La comediante también añadió que, si alguna vez su esposo se fuera con otra persona, ella no dudaría en recuperarlo y reiteró que está muy orgullosa de lo que ha podido lograr junto a él defendiendo el amor que se tienen.

“Me enamoré. No me importa. Con el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar. Para que sepan, ciento cincuenta mil veces más me lo volvería a robar. Si se va con otra, me lo vuelvo a robar. Lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar”, dijo.

Karla Panini advierte que revelará información de Karla Luna

En el pódcast, Karla Panini dijo también que está lista para revelar más detalles sobre su amistad con Karla Luna, incluyendo supuestos secretos que, según ella, involucrarían a la fallecida comediante con figuras del crimen organizado.

De hecho, Panini no dudó en atacar a la periodista Anabel Hernández, quien en ocasiones ha relacionado a la comediante con líderes del narco. “Que me lo compruebe, si no, que se atenga a las consecuencias”, dijo Panini.

Karla Panini defiende su amor con Américo Garza / Instagram

¿Qué pasó con Karla Panini y Américo Garza?

Hace más de diez años, Karla Panini fue el centro de un escándalo mediático tras la revelación de que mantenía una relación extramatrimonial con Américo Garza, quien en ese entonces estaba casado con Karla Luna, compañera y amiga de Panini, del exitoso dúo cómico de ‘Las lavanderas’.

La tragedia fue peor cuando Karla Luna falleció en 2017 tras una larga lucha contra el cáncer. Como era de esperarse, en su momento, las críticas a Panini fueron abrumadoras, y la furia pública fue tal que la comediante fue prácticamente desterrada de los medios por años.

Sin embargo, meses atrás, Panini resurgió de una forma inesperada, aprovechando el “hate” para generar conversación y más aún tras el escándalo de Adianez, Augusto, Larisa Mendizabal y Rodrigo Cachero y el de Ángela Aguilar y Nodal, siendo comparados con este caso mediático que sigue en la memoria colectiva del público.

Incluso, en abril, la influencer coreana Stephanie Soo, quien contaba con una gran cantidad de seguidores, hizo eco del caso de Karla Panini en sus redes sociales, desatando una ola de indignación a nivel internacional. En lugar de evitar el tema, Panini se sumó al debate e irónicamente declaró que el “odio mundial” le resultaba indiferente. La comediante envió un mensaje en coreano a Soo, lo que sorprendió a muchos usuarios de redes sociales y se defendió de los ataques.

