Irina Baeva reacciona a las críticas que reciben Ángela Aguilar y Karla Panini

Irina Baeva habló acerca de las controversias que rodean a las famosas Ángela Aguilar y Karla Panini, quienes se han hecho blanco de duros comentarios en redes sociales por ser percibidas como las terceras en discordia en sus respectivas relaciones.

En una entrevista con Nelsie Carrillo, se le preguntó a Irina si estaría dispuesta a ofrecer su apoyo a Ángela Aguilar y Karla Panini en medio de la tormenta de ataques que han recibido en redes. Irina respondió:

“Mi amor, mira, la verdad es que no puedo hablar de personas que no conozco. Solo puedo hablar por mí. De mi parte, nunca voy a apoyar el ataque en redes. El tema de los comentarios es algo que enfrentamos no solo como actores, sino como sociedad. A todos nos toca, no solo a las figuras públicas, sino a todos, hay mucho odio en redes.” Irina Baeva

Irina Baeva subrayó que no tiene intención de involucrarse en el juicio de personas que no conoce personalmente, y aseguró que su experiencia le ha enseñado a no fomentar el odio:

“En la vida jamás voy a fomentar ningún odio hacia absolutamente nadie. No estuvimos allí, y no sabemos cómo ocurrieron realmente las cosas. Si hay algo en lo que podamos criticar, tampoco somos quienes para hacerlo. De verdad, eso no lo voy a apoyar. Por eso no hablo de personas que no conozco”. Irina Baeva

La actriz, quien ha enfrentado numerosas críticas en redes no solo por su vida personal, sino también por su reciente papel en ‘Aventurera’, donde se le ha cuestionado si está a la altura del personaje de Elena Tejero, concluyó reafirmando su postura en contra del odio en redes.

Las imágenes de Nodal y Ángela se hicieron virales / Instagram

Ángela Aguilar y las críticas por su relación con Christian Nodal

Ángela Aguilar tuvo que limitar sus comentarios en redes debido a las críticas que recibió tras confirmar su romance con Christian Nodal, quien tenía apenas dos semanas de haber anunciado su separación de Cazzu. El pasado 24 de julio, Nodal y Ángela se casaron en una hacienda de Cuernavaca, Morelos. Dicho evento fue sumamente polémico debido a la premura con la que se realizó.

Karla Panini y la controversia por su relación con Américo Garza

Karla Panini fue sumamente criticada por comenzar una relación sentimental con Américo Garza, quien fuera pareja de Karla Luna, amiga de Panini. En 2016 se casaron y en 2017, Luna perdió la batalla contra el cáncer. Las críticas a Karla Panini no han parado desde entonces.

Panini afirma ser creyente del matrimonio / Karla Panini

