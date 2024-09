LCDLFMX: ¡Gomita es la sexta eliminada del reality! Ricardo Peralta el más afectado por su salida

Este domingo 1 de septiembre, se llevó a cabo la sexta gala de eliminación de La casa de los famosos México, un evento cargado de controversias, confrontaciones y, para muchos, aparentes traiciones. Como es costumbre en este programa, la tensión y las emociones estuvieron a flor de piel, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos. ¡Te contamos todos los detalles de la gala!

Panel de invitados

El programa comenzó con Galilea Montijo presentando a los exparticipantes del reality: Paola Durante, Sabine Moussier y “Potro” Caballero. A ellos se sumaron invitados especiales como Ricardo Alonso, hermano de Adrián Marcelo, Fernando Portillo, mejor amigo de Gomita, Ligia Arcilia, mamá de Briggitte e Isabel Heredia, mamá de Karime.

Nominados de la semana seis en La Casa de los Famosos 2024

En la sexta semana los nominados fueron Gomita, Briggitte Bozzo, Adrián Marcelo, Karime Pindter y Sian Chiong. Sin embargo este último fue salvado por Agustín Fernández, líder de la semana lo que ocasionó que en automático saliera de la placa de nominados.

Previo al posicionamiento Adrián Marcelo aseguró sentirse nervioso aunque para el es todo un halago de estar nominado con mujeres hermosas y empoderadas.

Karime Pindter por su parte dice que “seguir sería lo máximo, mi equipo es lo más, y si salgo, pues lloro y la vida sigue”

Gomita aseguró que “es muy difícil esta nominación, porque le ha tenido un cariño especial a todos sus compañeros. Estoy emocionada y quiero saber si la gente me quiere o no.”

Finalmente Briggitte Bozzo: “Antes estaba un poco más confiada, ahora no tanto, creo que tengo compañeros muy altos, y creo que tengo un 50 y 50. Aquí adentro estoy muy feliz con mi equipo, pero si salgo, tendré proyectos muy lindos”

Así se vivió el posicionamiento en La casa de los famosos México

Karime Pindter vs Sian Chong

El actor cubano le dijo a Karime que aunque trato de abrirse con historias de su infancia ella lo único que hizo fue burlarse. Karime en respuesta le dijo que nada de lo que piensa que sucedió, es verdad, pues ambos vienen desde abajo y solo se limitó a agradecer.



“Quizá no cuento muchas cosas contigo, pues estoy orgullosa de venir desde abajo”. Karime

Briggitte Bozzo vs Ricardo Peralta

Ricardo le dice que quiere que se vaya porque no quiere que se vayan ni Gomita ni Adrián Marcelo, pero le dice que no tiene razones para estar con ella y que sea lo que el público, aunque bromeo con ella de que “besaste a mi viejo”.

Briggitte contesta que son buenos rivales buenos y que no importa.

Briggitte Bozzo vs Fernández

Agustín Fernández optó por pararse frente a la actriz venezolana. Sus razones no eran nada en contra de ella, sino para que ninguno de sus compañeros del cuarto Tierra se fueran.

Briggitte le dice que no tiene nada que decir, pues no hay rivalidad.

Adrián Marcelo vs Mario Bezares

El comediante Mario Bezares se posiciono frente a su “gran amigo” solo por ser rivales de La casa.

Adrián le dice a Mario que le duele que esté jugando junto con Arath, quien le pegó desde la primera semana en el reality, y sabe que al salir del show la amistad se desintegrará. Y que a quien verá Arath al salir será a Paul Stanley.

Mario solo le dice, pues así son las cosas y nos vemos en Monterrey.

Adrián Marcelo vs Arath

Arath se posiciona enfrente de Adrián, le dice que lo quiere abordar con amor: “no quiero que estés en la casa, porque nos dimos la mano y luego jugaste con cosas muy íntimas y porque definitivamente me da gusto que hayas reflexionado sobre la posición que tiene la mujer en este país. Es de sabios cambiar de opinión, es momento de las mujeres, nos va a gobernar una mujer, yo tengo esposa, mamás e hijas, que bueno que reflexionaste, definitivamente he visto un cambio en ti.”

Adrián le responde: “no quisiera desperdiciar este momento con energía negativa, eres alguien a quien admiro, aprovecho este momento para pedirle a la gente que vote, no recuerdo que me hayas pedido que reflexionara, me dirijo a mi esposa para decirle que la amo, eres la mujer de mi vida, siempre estaré contigo. A tu familia les digo que siempre te hagan caso, eres un hombre muy inteligente, eres quien me inició en esto de los medios “pizza wey”.

Adrián Marcelo vs Gala

Gala se posiciona frente a Adrián: “en un mundo en guerra con genocidios, y matan en México a 10 mujeres al día, no necesitamos a hombres como tu, machista, misógino, nos dimos la mano, me voltié y me dijiste que todo era mentira, y le dijiste a Mario que yo iba a saber qué era un verdadero misógino. Tengo miendo por mi y mis compañeras, porque eres un verdadero misógino”

Adrián le dice: “no quiero desaprovechar este momento con energía negativa. Me fascina como te empoderas, dar a conocer esta revolución femenina, me gusta que seas una de las abanderadas, has logrado todo con tu trabajo, admiro como tienes una amistad con todos en la casa. No quiero ofrecer energía negativa, aprovecho para saludar a mi mamá para saludar a mi mamá, te amo, e invito a todas las mujeres y los hombres en México, a votar y que puedo ser una gente de cambio con mi trabajo en internet. Si tengo la oportunidad de seguir en la casa”

Tras un abrazo entre ambos Gala le dice que no le cree nada de lo que acaba de decir.

El posicionamiento de Gala y tu tío Adrián dopado en ansioliticos jajajaja 😝 como dicen, no le creo nada #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMex #LCDFMX2 pic.twitter.com/YbOFRXdLXN — A' (@xRomanticide) September 2, 2024

Gomita se fue limpia, pues nadie se posicionó atrás de ella.

Nominados de la sexta semana dicen por qué deben quedarse

Briggitte Bozzo: “Siento que soy una persona muy divertida, tengo mucho cariño por mi team, soy una niña increíble que tiene mucho que aportar a la casa. Siento que he llegado muy lejos y a estas alturas creo que puedo llegar a la final con mis compañeros”.

Gomita: “México, no hay mal que dure cien años, este es mi primero proyecto en el que me siento bien, por favor denme la oportunidad el amor y cariño que tengo, y que nos den una victoria a Tierra”.

Karime Pindter: “Es mi sueño y mi ilusión, soy una mujer que da consejos, estratega, amo a mi equipo, me la estoy pasando fabuloso. Quiero vivir la experiencia completa. ¡Voten por mi! Todavía se puede perros”.

Adrián Marcelo: “Yo no estoy aquí para pasármela bien, sino para que la audiencia se la pase bien. S etardaron seis semanas en nominarme, yo no voy a quedarme aquí para quedar bien, creo que hoy me quedo y ya llegará el momento”.

¿Quiénes son los habitantes salvados de La casa de los famosos México?

Tras un fuerte posicionamiento, los habitantes nominados, Gomita, Adrián Marcelo, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, tuvieron que entrar a la sala de eliminación para conocer quién dejaría de ser habitante en La casa de los famosos México.

El primero en regresar a La casa de los famosos México fue Adrián Marcelo, por decisión del público.

El segundo salvado de la noche fue del cuarto Mar ¡Briggitte Bozzo regresa una semana más!

¿Quién es el eliminado de La casa de los famosos México?

Por supuesto, Karime Pindter y Gomita subieron al famoso carrusel.

La decisión del público fue que Karime Pindter permaneciera dentro de La casa de los famosos México y Gomita fuera la sexta eliminada del reality show.

¡Gomita y Cecilia Galliano se reencuentran en la post Gala!

La vieja rivalidad entre Cecilia Galliano y Gomita, nacida de una polémica pérdida de un anillo, volvió a encenderse en ‘La casa de los famosos México’. Hasta ahora no se había encontrado por lo que este tema nunca se aclaro.

Ahora con Cecilia como conductora de las pre y post galas y Gomita como sexta eliminada, el esperado reencuentro entre ambas era esperado por muchos.

Así fue el emotivo momento:

Reencuentro entre Gomita y Cecilia Galliano, mejores amigas de anillo🩷👯‍♀️



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/5XkKmXItz0 — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) September 2, 2024

Ambas mostraron ser profesionales, Cecilia recibió con un fuerte abrazo a Gomita y conversaron sobre su participación en La casa.