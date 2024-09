Mariana Echeverría da carpetazo a LCDLFMX con humor, pero el público ¿no lo perdona?: “te lo recordaremos”

Mariana Echeverría se convirtió en la cuarta eliminada de ‘La casa de los famosos México’.

La conductora no la está pasando nada bien en el ámbito laboral y personal. Sin embargo, ella insiste en que no hizo las cosas mal en el reality.

Y es que la polémica participación de Mariana Echeverría no terminó con su salida de La casa de los famosos México, pues después de dos semanas de haber sido eliminada, en internet ha sido muy señalada.

Recientemente, viajó a León donde su esposo Óscar Jiménez y su hijo se encuentran. Esta acción vendría después de tomar la decisión de cerrar su ciclo con todo lo relacionado con el reality, pero aunque quiera iniciar de cero en redes le dicen “el Sol no se tapa con un dedo”.

Mariana Echeverría dio carpetazo a su experiencia en LCDLFMX con meme

A través de sus redes sociales, la exparticipante compartió un meme de Bob Esponja. La imagen, en la que se veía al personaje infantil deshaciéndose del promocional del reality aseguraba para Mariana el fin del tema.

Echeverría acompañó el meme con la frase: ”Capítulo cerrado. De las pruebas más difíciles es de las que más se puede aprender y evolucionar”

El meme causó revuelo entre sus seguidores y los comentarios no se hicieron esperar.

Mariana Echeverría: Cibernautas están enojados con la comediante, ¡no dejarán que olvide lo sucedido!

Las críticas no se hicieron esperar. Los cibernautas comentaron la publicación de la comediante desatando un sin fin de opiniones.

“Tú quieres cerrar una etapa de tu vida y nosotros te lo recordaremos toda la vida. Porque el sol no se tapa con un dedo.”,”Mucho que aprender”, “El problema no es el programa o la gente que te rodeó , el problema eres tú , creo que 10 personas que han hablado de ti y diciendo tu actitud no pueden estar mal y tú siempre tener la razón , malamente salías exitosa o funada , éxito en lo que te propongas cambia por y para ti”, “Tristemente eras muy querida por tu carisma y forma de ser asta que decidiste ser tu y comportarte tan natural”

Aunque también hubo comentarios positivos como: “La vida consta de malos momentos Y todos los enfrentamos; la clave está en no dejarse vencer.. Algunos todavía tenemos fe en ti y sabemos que saldrás más fortalecida de esto.. Ánimo Mariana Echeverría. Dios te bendiga”

