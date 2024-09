LCDLFMX: ¿El team Tierra se acaba por Briggitte? Sian la besó y Ricardo no soportó “caíste en el juego”

¡La fiesta vikinga en La casa de los famosos México del viernes 30 de agosto fue todo menos aburrida! Lo que empezó como una noche de disfraces y risas, terminó en un auténtico drama digno de una serie de televisión.

Todo comenzó gracias a la relación entre Briggitte Bozzo y Sian Chong que se venía cosechando de hace días. En la noche de fiesta finalmente dieron el siguiente paso y ¡se besaron! Un gran espectáculo que el público no pudo ver, pues ninguna cámara lo captó, pero Ricardo Peralta, Gala Montes y Adrián Marcelo lo confirmaron.

La reacción de Ricardo no se hizo esperar. Tras enterarse del beso entre Briggitte y Sian, el influencer expresó su decepción hacia Sian, a quien había apoyado incondicionalmente hasta ese momento pues cara a cara y con todas las letras le dijo “se acabó… Dejo de jugar por Sian”

¡Ricardo Peralta no quiere a Sian cerca!

El momento de más tensión dentro de La casa fue protagonizado por Sian y Ricardo, pues el actor cubano quiso explicarle a Peralta lo que había sucedido para disminuir su molestia, ¡pero eso no funcionó! Pues Ricardo, cara a cara, le dijo que su juego no iba con lo que el team había hecho por él.

“Es que realmente nada de lo que puedas decir ahorita me va a hacer decir: ‘Ay sí, sólo fue un juego’, no fue un juego... La niña te pudo haber besado la semana pasada, ella no estaba nominada, pero, ¿por qué está semana? Y caíste en el juego. Estoy muy dolido y te lo juro que si se va Gomita, me m4t0 (no literal), estoy muy molesto” Ricardo Peralta

Recordemos que Sian originalmente no pertenece al cuarto Tierra y en algún momento del juego se habló que sería de los primeros que aventarían a la placa, por pertenecer a Mar y unirse a ellos. Sin embargo, Ricardo siempre metió las manos al fuego por él con el argumento de que en esa casa quien necesitaba una oportunidad era el cantante, pues venía de otro país a seguir sus sueños.

¡Ricardo Peralta termina su alianza con cuarto Tierra!

Más tarde, el cuarto Tierra se reunió para hablar de lo sucedido. Ricardo dejó claro que ya no jugaría por Sian y retiraba de igual manera su lealtad con el cuarto.

“Yo hoy dejo de jugar por Sian, Agustín no necesita que juegue por él, Adrián no necesitas que yo juegue por ti, pero yo ya no lo voy a hacer (...) se acabó, así se siente y quédense con eso”.

#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico

🌏 colapsa,el domingo se derrumba y el lunes

*Ricardo Peralta* juega solo cuando *Gomita* sea eliminada.

A *Adrian Marcelo* no le importa "su amistad", siempre ha jugado solo.

*Agustin* y *Sian* harán equipopic.twitter.com/eUT0yVCzQI — 🅝︎🅤︎🅑︎🅘︎🅐︎ (@NubiaArizaga) August 31, 2024

Finalmente Ricardo aseguró que no se trataban de celos, sino que era el juego que Sian traía: “Aviso de una vez que yo ya no voy a jugar por Sian, ya no voy a estar salvándolo, no voy a estar viendo por él, no ve por mí, no ve por mi gente, entonces yo ya no. Y si creen que ya no hay team, ya no hay team y no pasa nada”

#LaCasaDeLosFamososMexico #LaCasaDeLosFamososMx *Ricardo Peralta* esta TIESA del coraje 🤣🤣 y le dará el patatus cuando el domingo no vea de regreso a *Gomita*.

Ya no quiere a su chichifo *Sian*, ya no lo representa, ya no lo exc&ta, no le satisface 🤣🤣pic.twitter.com/F6AEBmpVjI — 🅝︎🅤︎🅑︎🅘︎🅐︎ (@NubiaArizaga) August 31, 2024

En redes sociales el momento se hizo viral y hay opiniones divididas. Algunos creen que de salirse Gomita, Ricardo cumplirá su palabra y jugara solo. Otros aseguran que una vez despertando se perdonaran y seguirán siendo equipo.

