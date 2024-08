Mario Bezares llama “calienta brag...” a Sian por utilizar a Ricardo Peralta

La amistad entre Sian y Ricardo Peralta en ‘La casa de los famosos México’ ha desatado una ola de controversia y confusión entre los habitantes de la casa. Muchos han especulado que podría haber algo más que una simple amistad entre ellos, debido a las constantes muestras de afecto que se intercambian.

Ricardo Peralta ha admitido que se siente confundido respecto a lo que Sian podría sentir por él. No obstante, para muchos, este vínculo es meramente una estrategia en la que Sian, un actor cubano, se aprovecha del interés que Ricardo siente por él para mantenerse en el juego y, sobre todo, para fortalecer sus alianzas en el cuarto Tierra, donde Peralta es una pieza clave.

El cuarto Mar, compuesto por Arath, Karime, Gala, Briggitte y Mario, comparte esta sospecha. En una conversación, lo etiquetaron como “perra de la fama” e incluso lo llamaron “chich....,” insinuando que se acerca a Ricardo por conveniencia, no por una atracción física ni por una amistad genuina.

Durante la charla, los comentarios fueron los siguientes:

Gala: “Sian no le gusta, me queda claro.”

Mario Bezares: “Es calienta brag...”

Gala: “Es un calienta braguetas por perra de la fama.”

Karime: “Claro, como aquí no hay dinero, se hace el chichifo para tener un poco de foco. Y como vio la temporada pasada, porque nos contó, dijo: ‘voy a contar la historia de Nicola y Wendy,’ y quiere ser Nicola, pero que sea original.”

Ricardo se animó a robarle un beso a Sian / Twitter: @lacasafamososmx

Ricardo Peralta siente que Sian se le acerca por interés

Ricardo Peralta confesó hace unas semanas que los acercamientos de Sian le “mueven el tapete,” pero también admitió que siente que Sian se acerca por interés. En una reflexión sincera frente a la cámara de ‘La casa de los famosos México’, compartió sus dudas:

“Con Sian está ese tema que me estresa un poquito. Me cae bien, es un niño adorable, y sí, me mueve el tapete sus acercamientos porque es muy lindo físicamente y emocionalmente es muy lindo. Pero sí sentí una desconexión muy fuerte. Cuando no estaba nominado, es de una forma, pero cuando está nominado cambia y me quedé como ‘qué fuerte’. Cuando tuvo inmunidad, al día siguiente ni me peló, muy fuerte todo. O sea, claramente no vamos a salir siendo novios, pero lo que más me dolió es sentir que no le intereso como persona, porque nunca me ha preguntado sobre mi vida.”

A medida que avanzan los días en la casa, la tensión entre Sian y Ricardo sigue creciendo, dejando a los demás habitantes y a los espectadores preguntándose cuál será el verdadero motivo detrás de sus interacciones. Mientras tanto, la dinámica de alianzas y estrategias continúa marcando el rumbo de la competencia, y el verdadero propósito de cada vínculo aún permanece en el aire.

