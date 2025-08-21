¿Peor que Mar Contreras?: Exhiben a Shiky y Mariana Botas por sucios en la cocina de LCDLFM3

La tensión en La casa de los famosos México 2025 sigue en aumento y, esta vez, el centro de la controversia no es Mar Contreras, sino Shiky, quien fue exhibido por prácticas poco higiénicas al cocinar para todos los habitantes del reality. Mientras que la actriz de 44 años fue señalada por servir comida que se cayó al suelo, lo que hizo Shiky fue catalogado por los fans como “aún peor”.

Mar Contreras sirvió comida del piso a Priscila Valverde en La casa de los famosos México 2025

Todo comenzó cuando Mar Contreras preparaba un platillo de spaghetti para ella y sus compañeros en La casa de los famosos México. Durante su elaboración, un poco de la pasta cayó al suelo, pero en lugar de desecharla, la actriz optó por recogerla, colocarla en un plato y que sería tomado por Priscila Valverde. El gesto, que muchos vieron como una broma de mal gusto, fue registrado por las cámaras y difundido por la producción del programa en la “Noche de cine”.

En el video, se puede ver a Mar riendo mientras comenta:

“Nada se tira, cabron*s. Le prometo que no fue consciente”. Mar Contreras

Aunque el comentario fue recibido con humor por algunos dentro de la casa, el público en redes sociales no fue tan comprensivo.

En redes sociales algunos defendieron a Contreras:



“Es válida la regla de los cinco segundos”

Por otra parte, otros cuantos tomaron partido de Priscila Valverde con comentarios como:



“Claro que fue con intención. ¿Por qué no se la comió ella?”,

“Cuál regla de 5 segundos, si así no se lo den a nadie y cómanselo ustedes, nosotros somos pobres, no cochinos”

Exhiben a Shiky y Mariana Botas en cocina dentro de La casa de los famosos México 2025

Durante una transmisión en vivo del canal 24/7 de La casa de los famosos México 2025, los fans detectaron que fue Shiky quien coció (antes de que Mar Contreras la prepara) una gran cantidad de pasta para compartir entre todos los habitantes. Sin embargo, mientras lo hacía, se le vio tocándose la nariz en repetidas ocasiones, lo que generó inmediatamente críticas por parte del público.

Lo más alarmante llegó cuando se le observó probar la pasta directamente del sartén usando un tenedor... que luego regresó al sartén sin cambiar el utensilio ni tomar ninguna medida de higiene. Esto lo hizo no una, sino dos veces en diferentes sartenes.

Los televidentes expresaron su disgusto en redes sociales, considerando que el comportamiento de Shiky fue incluso más cuestionable que el de Mar Contreras.

Posteriormente, llega Mariana Botas con Shiky y prueba la pasta con la mano, cosa que no pasó desapercibida por internautas que rápidamente reprobaron tal acción.

Shiky piensa darlo todo en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Mar Contreras, Shiky y Mariana Botas fueron sancionados en La casa de los famosos México 2025?

Hasta el momento, los habitantes de La casa de los famosos México 2025 no parecen estar enterados de los actos de Shiky y Mariana Botas, pero los seguidores del programa están exigiendo que se les muestre el clip, tal como sucedió con Mar Contreras.

Hasta ahora, no se ha comunicado alguna sanción o llamada de atención en contra de Mar Contreras, Shiky o Mariana Botas tras sus acciones dentro de la cocina.

Mientras tanto, Contreras platicó con Abelito por el video mostrado en la “Noche de cine”, señalando sentir pena y un poco de remordimiento con Priscila Valverde:

“Qué pena lo del fettuccini. Ni pensándolo me hubiera salido” Mar Contreras

Lo cierto es que esta nueva polémica podría tener un impacto en la permanencia de Shiky en el reality. Con la producción atenta a cada movimiento y el público actuando como juez implacable, queda por ver si se exhibirá también a Shiky en la próxima noche de cine o si habrá alguna consecuencia directa dentro del juego.

