Rapero se entrega a la policía y compartirá cárcel junto a Nicolás Maduro: “Siempre encerrado con presidentes”

Un rapero estadounidense volvió a la polémica (una de tantas), luego de entregarse a la polícia voluntariamente para cumplir una nueva sentencia de prisión. La medida fue ordenada por un juez federal tras determinar que el artista incumplió nuevamente las condiciones de su libertad condicional, lo que derivó en su reclusión por un periodo de tres meses. ¡Ahora sale a la luz que compartirá espacio con Nicolás Maduro, expresidente de Venezuela que fue aprehendido!

¿Qué rapero, tras entregarse a la policía, estará en la misma cárcel que Nicolás Maduro?

Tekashi 6ix9ine, famoso cantante y rapero estadounidense, confirmó en sus propias redes sociales que permanecerá recluido en el Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una prisión federal conocida por albergar a personas procesadas o sentenciadas por delitos de alto impacto y donde han estado detenidas figuras públicas de relevancia internacional.

De acuerdo con la resolución judicial, esta no es la primera vez que Tekashi 6ix9ine enfrenta consecuencias legales por violar los términos de su supervisión. En poco más de un año, el rapero ha acumulado múltiples incidentes legales, situación que llevó al juez a concluir que no cumplió con las reglas impuestas tras su liberación previa.

El fallo estableció que el artista debía regresar a prisión para cumplir una condena de 90 días, medida que busca sancionar la reincidencia y enviar un mensaje claro sobre el respeto a las condiciones judiciales. La entrega se realizó sin incidentes en Brooklyn, donde el rapero fue recibido por personal del centro federal.

¿Qué otras celebridades han estado recluidas en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn?

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención del caso es el lugar donde Tekashi 6ix9ine cumplirá su condena. El Metropolitan Detention Center de Brooklyn ha sido escenario de detenciones de personajes conocidos a nivel mundial, lo que ha generado un interés adicional en su reingreso a prisión.

El propio rapero afirmó que en el mismo centro se encuentran recluidos personajes como:



Nicolás Maduro (recientemente ingresado), presidente de Venezuela,

Luigi Mangione, acusado del homicidio de Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora United Healthcare.

En una publicación, Tekashi señaló que tenía la “suerte” de compartir espacio con presidentes y personas influyentes, minimizando la gravedad de su situación legal.

Estoy por ir a conocer al presidente de Venezuela. Tengo esa suerte de estar simplemente encerrado con presidentes. Tekashi 6ix9ine, vía redes sociales

También hizo bromas sobre la posibilidad de formar un equipo de baloncesto dentro de la prisión, comentario que fue interpretado como parte de su estilo provocador y mediático.

¿Cómo fue capturado el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro?

Mientras buena parte del planeta se encontraba dormida, en Venezuela ocurrió un acontecimiento que muchos califican como trascendental. Estados Unidos, bajo el liderazgo de su actual presidente Donald Trump, intervino Venezuela para poner fin al gobierno de Nicolás Maduro, según sus propios comunicados.

De acuerdo con relatos de ciudadanos venezolanos y con las redes sociales como principal vitrina informativa, numerosos videos comenzaron a circular mostrando supuestos aviones estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo del país, lo que generó incertidumbre y expectativa entre la población.

Poco tiempo después, el propio Donald Trump confirmó la detención del mandatario de la República Bolivariana de Venezuela .

En este contexto, volvió a cobrar relevancia una reciente declaración de Mhoni Vidente, ya que semanas atrás aseguró que un hecho de esta magnitud ocurriría.

