Sean “Diddy” Combs sufre ataque en prisión con un cuchillo, ¿sobrevivió al ataque?

Sean “Diddy” Combs, el famoso productor musical y empresario estadounidense, vuelve a ser noticia, pero esta vez por un hecho que casi le cuesta la vida. El rapero sufrió un intento de agresión dentro de la cárcel, donde cumple una condena.

Según informes de TMZ un preso intentó agredirlo con un arma blanca mientras dormía, lo que ha desatado preocupación sobre su seguridad en la cárcel.

¿Qué le pasó a Sean “Diddy” Combs durante el ataque con cuchillo en prisión?

De acuerdo con declaraciones de su amigo cercano Charlucci Finney al Daily Mail, el incidente ocurrió cuando un recluso logró entrar en la celda de ‘Diddy’ Combs durante la madrugada. El agresor se acercó a su cama y lo amenazó con un cuchillo improvisado, fabricado con materiales prohibidos dentro del penal.

“Sean se despertó con un cuchillo en la garganta. No sé si él logró defenderse o si entraron los guardias, pero fue algo muy serio”, relató Finney.

Sean “Diddy” Combs es amenazado con un arma casera y su abogado dice que su vida corre peligro, exige traslado a otro penal. / Redes sociales

Gracias a la rápida intervención del personal de seguridad, el ataque no pasó a mayores. El rapero sufrió solo heridas leves en el cuello y fue atendido de inmediato en la enfermería del centro.

Fuentes cercanas aseguran que el incidente fue una especie de advertencia y que la vida del artista podría seguir en riesgo. Finney comentó que, por la naturaleza del delito por el cual está preso, Combs enfrenta hostilidad de otros internos.

“Cuando alguien está en prisión acusado de algo de tipo sexual, no es un buen lugar para estar. Muchos presos lo toman como algo personal”, explicó.

¿Quién intentó agredir a Sean Diddy Combs?

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del agresor ni los motivos detrás del ataque. Sin embargo, el abogado del músico, Brian Steel, afirmó que el responsable “buscaba ganar prestigio dentro de la cárcel lastimando a Diddy”.

Steel ya había reportado amenazas previas al tribunal, por lo que solicitará que su cliente sea trasladado a un centro penitenciario con mayores medidas de seguridad.

La defensa considera que la vida del rapero corre peligro dentro del penal de Brooklyn, considerado uno de los más conflictivos de Estados Unidos, con antecedentes de violencia, mala supervisión y negligencia médica.

¿Por qué está en la cárcel Sean ‘Diddy’ Combs?

El también conocido como “Puff Daddy” fue hallado culpable del delito de transporte con fines de prostitu..., bajo la Ley Mann, que prohíbe trasladar personas entre estados para encuentros íntimos pagados.

Los cargos surgieron de las denuncias de sus exparejas Cassie Ventura y otra mujer identificada como Jane Roe, quienes lo acusaron de haberlas obligado a participar en situaciones inapropiadas a cambio de dinero o beneficios.

Aunque fue absuelto de los cargos más graves —como tráf1c0 s3xual y crimen 0rgani...—, la evidencia presentada durante el juicio permitió determinar su responsabilidad en los delitos menores, por los cuales recibió una sentencia.

¿Cuál fue la sentencia que recibió Sean “Diddy” Combs?

En octubre de 2025, el juez federal Arun Subramanian dictó una condena de cuatro años y dos meses de prisión, destacando que los hechos ocurrieron “durante más de una década” y que afectaron de forma permanente a las víctimas.

Desde su arresto en septiembre de 2024, Diddy permanece en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, mientras su defensa apela la resolución.

El equipo legal sostiene que muchas acusaciones en su contra tienen motivaciones económicas y que el proceso fue injusto.

A pesar del ataque reciente, Combs se encuentra estable. Su entorno insiste en que el artista ha mantenido la calma y confía en recuperar pronto su libertad.

