Jay-Z, esposo de Beyoncé, es acusado de abusar de una menor de edad junto a Sean Diddy Combs; así reaccionó

A casi tres meses desde el arresto de P. Diddy por los delitos de extorsión, tráf¡.co de personas y transporte para ejercer la pr0st1tuc10n, sale una nueva acusación en su contra que involucraría a Shawn Carter, más conocido como Jay-Z, el esposo de Beyoncé.

Según información de diversos medios internacionales, el músico fue demandado señalado de abusar de una menor de edad, en complicidad con P. Diddy.

La demandante, identificada solamente como Jane Doe, alega que Jay-Z y Combs la intoxicaron con estupefacientes para después atacarla en una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards, en el año 2000, cuando tenía 13 años.

Si bien no se han dado más detalles al respecto, se reportó que la joven ya había presentado la denuncia en contra de Combs en octubre. No obstante, recientemente la volvió a presentar para incluir al esposo de Beyoncé.

Jay-Z se habría negado a “negociar” con Jane Doe

De acuerdo con lo reportado por el medio NBC, los abogados de la mujer intentaron “mediar” con Jay-Z para “resolver el asunto” de la manera más “pacífica” posible.

No obstante, el rapero había mostrado una actitud “intimidante”, por lo que decidieron emprender acciones legales en su contra.

Jay-Z niega acusaciones en su contra y afirma que solo lo quieren “chantajear”

En un comunicado enviado al medio NBC, Jay-Z no solo negó todos los señalamientos en su contra, también retó a la mujer a que lo denunciara penalmente y no civilmente.

“Estas acusaciones son tan atroces que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil. Quien quiera que cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado, ¿no les parece? Estas presuntas víctimas merecerían justicia real si ese fuera el caso” Jay-Z

El cantante confirmó que los abogados de la demandante le enviaron una “carta de mediación”, algo que considera como un vil chantaje para extorsionarlo.

“Mi abogado recibió un intento de chantaje, llamado carta de demanda, de un ‘abogado’ llamado Tony Buzbee. Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. No señor, ¡tuvo el efecto contrario! Me dieron ganas de exponerlo como el fraude que es de una manera muy pública. Así que no, ¡no le daré ni un centavo rojo!”, expresó.

Beyoncé apoya a Jay-Z ante denuncia por abuso

Para finalizar con el comunicado, Jay-Z dejó claro que su esposa, Beyoncé, lo apoya en esta situación y, entre los dos, tratarán que todo esto no afecta demasiado a sus hijos.

“Mi esposa y yo tendremos que hablar con nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones, y explicarán la crueldad y la codicia de la gente. Lamento otra pérdida de la inocencia”, concluyó.

¿Por qué Sean Diddy Combs fue arrestado?

El 23 de septiembre, Sean Diddy Combs fue arrestado en un hotel de Manhattan por los delitos de extorsión, tráf¡.co de personas y transporte para ejercer la pr0st1tuc10n. Al realizar un cateo a su casa, las autoridades encontraron mil botellas de aceite para bebé y lubr¡.cante, así como n4.rcótic.0s.

De acuerdo con diversos medios, el caso incluye denuncias realizadas desde 2008, en la que señala al rapero de de abusar y coaccionar a mujeres durante años “para satisfacer sus deseos, proteger su reputación y ocultar su conducta”.

También se le acusa de hacer fiestas denominadas “Fr3.ak 0ffs”, un término dado a las reuniones para tener relaciones que supuestamente organizaba y grababa el artista, en compañía de varias celebridades que, aparentemente, serían sus cómplices.

Desde el comienzo de este caso, Diddy ha dicho que es inocente y se declaró “no culpable” ante las autoridades, por lo que el caso continúa bajo investigación.

