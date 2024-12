Caso Jay-Z y ‘Diddy’ Combs: Defensa del esposo de Beyonce niega acusaciones de abuso

Hace algunas semanas, se dio a conocer que Shawn Carter, más conocido en la industria musical como Jay-Z, está involucrado en una nueva acusación de abuso en contra de Sean ‘Diddy’ Combs.

Recordemos que Sean ‘Diddy’ Combs fue arrestado hace algunos meses por los delitos de extorsión, tráf¡.co de personas y transporte para ejercer la pr0s..t1tuc10n. En medio de las investigaciones, una mujer aseguró haber sido abusada por el esposo de Beyonce, en complicidad con Combs, cuando aún era menor de edad.

De acuerdo con la demandante, identificada solo como Jane Doe, los artistas la intoxicaron con estupefacientes para atacarla durante una fiesta posterior a los MTV Video Music Awards, en el año 2000.

Según reportes de diversos medios internacionales, la presunta víctima ya había denunciado por este asunto. Sin embargo, volvió a presentar la querella para incluir a Jay-Z.

Jay-Z / Redes sociales

Abogado de Jay-Z defiende la inocencia de su cliente

En una reciente reunión privada con varios periodistas, Alex Spiro, abogado de Jay-Z, calificó de “fantasiosas” las acusaciones en contra de su cliente. Incluso, se dijo confiado de que el caso sea “desestimado”.

“Todo esto es una fantasía. Esperamos que el caso sea desestimado. Si no, esperamos que todo esto se derrumbe”, indicó.

Por si esto fuera poco, también mostró una presentación mostrando las “inconsistencias” en las declaraciones hechas por la denunciante.

“Ninguno de los detalles es correcto porque esto nunca ocurrió. Cuando algo no es real y cuando algo no sucede, te equivocarás en los detalles al contarlo porque no estuviste realmente allí”, apuntó.

Jay-Z / Redes sociales

¿Qué ha dicho Jay-Z sobre la denuncia en su contra?

Tras conocerse la denuncia en su contra, el cantante emitió un comunicado negando los hechos y revelando que, días antes, el abogado de la demandante se contactó con él para intentar llegar a un acuerdo, aparentemente, económico.

Jay-Z “Mi abogado recibió un intento de chantaje, llamado carta de demanda, de un ‘abogado’ llamado Tony Buzbee. Lo que él había calculado era que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. No señor, ¡tuvo el efecto contrario! Me dieron ganas de exponerlo como el fraude que es de una manera muy pública. Así que no, ¡no le daré ni un centavo!”

También dejó claro que su esposa, Beyoncé, está al tanto de esta situación y confía plenamente en su inocencia: “Mi esposa y yo tendremos que hablar con nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones”, apuntó.

¿Por qué ‘Diddy’ Combs está en prisión?

A finales de septiembre, se reportó que Sean ‘Diddy’ Combs había sido arrestado en un hotel de Manhattan por los delitos de extorsión, tráf¡.co de personas y transporte para ejercer la pr0st..1tuc10n.

En un cateo a su hogar, las autoridades encontraron mil botellas de aceite para bebé y lub. .r¡.cante, así como n4.rcótic.0s.

Hasta donde se sabe, el artista tiene denuncias que datan desde 2008 por supuestamente abusar y coaccionar a mujeres para “satisfacer sus deseos, proteger su reputación y ocultar su conducta”.

