¡Mhoni Vidente predijo la captura de Nicolás Maduro a manos de Donald Trump! ¿Qué más dijo la astróloga?

La madrugada del sábado 3 de enero de 2026 trajo consigo una noticia de gran repercusión internacional: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió a través de sus redes sociales un mensaje confirmando la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Lo que muchos no esperaban, es que esta noticia había sido predicha por Mhoni Vidente, quien hace solo unos días había anticipado un importante cambio en la política venezolana, donde Maduro sería el protagonista de una situación que marcaría su fin. ¿Qué más dijo?

¿Qué pasó la madrugada del 3 de enero en Venezuela?

Mientras gran parte del mundo dormía, en Venezuela sucedía un hecho que para muchos es histórico, ya que Estados Unidos, impulsado por su actual presidente, Donald Trump, intervino en el país sudamericano para poder detener el régimen de Nicolás Maduro.

Según el testimonio de los ciudadanos de aquel país, y con las redes sociales como escenario de cientos de vídeos, los aviones del país norteamericano comenzaron a sobrevolar territorio venezolano.

Horas después, Donald Trump confirmó que habían detenido al presidente de la República Bolivariana de Venezuela , para posteriormente ser llevado ante la justicia de EUA y poder juzgarlo por distintos delitos que presuntamente cometió.

Ante esto, es ahora una declaración reciente de Mhoni Vidente, la que toma importancia nuevamente. Ya que hasta hace unas semanas, afirmó que esto sucedería, y que ahora muchos desean saber más sobre sus predicciones en este ámbito. ¿Qué dijo exactamente?

¿Mhoni Vidente predijo la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Nicolás Maduro?

En una de sus declaraciones más recientes, Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones, había mencionado que el inicio de 2026 traería consigo eventos trascendentales para la política de Venezuela. Según sus palabras, estos eventos involucrarían de manera directa a Nicolás Maduro, quien en ese entonces aún ostentaba el cargo de presidente.

Lo que quiere hacer Estados Unidos es tomar acciones legales para poder sacar completamente a Nicolás Maduro. (...) Sus días de Nicolás Maduro están contados. Mhoni Vidente

La predicción de Mhoni Vidente comenzó a materializarse durante las primeras horas del 3 de enero de 2026, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un mensaje oficial, confirmó la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

La operación, según el comunicado, fue llevada a cabo por las fuerzas del orden estadounidenses en colaboración con otras entidades internacionales.

¿Cuánto tiempo ha estado Nicolás Maduro como presidente de Venezuela?

La caída de Nicolás Maduro no solo es un hecho histórico, sino que también abre una nueva etapa para Venezuela, una nación que lleva años atravesando una crisis económica, política y social sin precedentes.

Desde su llegada a la presidencia de aquel país en abril de 2023, los venezolanos, muchos de los cuales han huido del país debido a la inestabilidad, esperan ansiosos una mejora en sus condiciones de vida.

La incertidumbre sobre el futuro de Venezuela ahora se centra en la transición política que se dará tras la caída de su presidente. Los venezolanos se enfrentan a un panorama incierto, pero lleno de esperanza para algunos, mientras otros temen que el vacío de poder derive en un conflicto interno aún más profundo.

