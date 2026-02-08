¿Desaparece Bad Bunny? Elimina su contenido de Instagram tras show de medio tiempo en el Super Bowl LX 2026

La presentación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl 2026 no solo dominó la conversación tras el partido, también desató una serie de reacciones que rápidamente se trasladaron a redes sociales. Lo que más sorprendió ocurrió poco después con su cuenta oficial de Instagram. El hecho coincidió con fuertes declaraciones desde la esfera política estadounidense, lo que abrió nuevas interrogantes sobre lo ocurrido tras uno de los espectáculos más comentados del evento deportivo.

Así fue la presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX / Captura de pantalla

¿Por qué desaparecieron las publicaciones de Bad Bunny en Instagram?

Tras el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, usuarios comenzaron a reportar que el perfil Bad Bunny @badbunnypr ya no mostraba fotos, videos ni reels previos. Al ingresar a la cuenta, únicamente se observa el nombre real del cantante, Benito Antonio, el enlace a su sitio oficial www.debitirarmasfotos.com y el aviso de que “aún no hay publicaciones”.

Hasta ahora, no se ha informado si la eliminación del contenido fue una decisión del propio artista, una acción preventiva de su equipo o una medida tomada por la plataforma. Tampoco se ha confirmado si se trata de una caída temporal, un archivo masivo de publicaciones o una sanción por parte de Instagram. Muchos usuarios en redes teorizan que se trata de una estrategia para hacer próximamente un gran anuncio. ¿Nueva música?

Instagram de Bad Bunny / Captura de pantalla

¿Qué dijo Donald Trump sobre el show de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl?

Donald Trump calificó públicamente el espectáculo encabezado por Bad Bunny como “absolutamente terrible” y lo colocó entre los peores en la historia del Super Bowl. En mensajes difundidos a través de sus redes, el mandatario aseguró que la presentación fue “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos” y criticó tanto la música como el baile del artista.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”, escribió el presidente. En otra publicación, señaló que el show fue “una bofetada” para el país y acusó a los medios de comunicación de elogiar el espectáculo sin comprender “lo que está sucediendo en el mundo real”.

Las declaraciones de Trump se sumaron a críticas previas. Días antes del Super Bowl, el mandatario ya había anunciado que no asistiría al partido entre los Patriots y los Seahawks debido a la elección de Bad Bunny y Green Day como artistas del medio tiempo, calificando la decisión como “pésima”.

¿Cuál es el problema entre Donald Trump y Bad Bunny?

La controversia entre Donald Trump y Bad Bunny no es reciente. El cantante puertorriqueño ha manifestado en diversas ocasiones posturas críticas hacia políticas del expresidente, especialmente en temas migratorios. Estas diferencias se han reflejado tanto en entrevistas como en letras de canciones y mensajes difundidos en redes sociales.

En junio de 2025, Bad Bunny compartió en sus historias de Instagram un video donde denunció una operación migratoria encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Posteriormente, informó que Estados Unidos no formaría parte de su gira Debí tirar más fotos World Tour, argumentando preocupaciones relacionadas con redadas migratorias en los alrededores de los conciertos.

En paralelo, durante el inicio del show de medio tiempo del Super Bowl LX, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicó en la red social X un mensaje con el lema “Make America Great Again”, sin hacer referencia directa al artista, pero coincidiendo con el arranque de la presentación. Otros miembros de la administración Trump también manifestaron en redes que optaron por ver un concierto alternativo impulsado por grupos conservadores.

Bad Bunny / Captura de pantalla

Por ahora, no hay información oficial que confirme una relación directa entre las críticas presidenciales y el estado actual de la cuenta de Instagram del cantante, pero el hecho ha colocado el tema entre las tendencias más buscadas tras el Super Bowl 2026. Mientras tanto, el perfil del artista continúa activo, con millones de seguidores, pero sin rastro de sus publicaciones previas.