Maribel Guardia reaparece con fuerte mensaje en medio de pleito familiar con Imelda Tuñón ¿reaccionó al video?

Maribel Guardia ha pasado unas semanas complicadas a raíz de las polémicas declaraciones hechas por su exnuera, Imelda Tuñón. Y es que, entre otras cosas, aseguró que la actriz presuntamente era “rifada” por 100 mil pesos y la acusó de haberle causado un daño emocional a su hijo.

Desde que comenzó todo este escándalo, la actriz ha tratado de mantener una postura hermética. A excepción de unos pocos comentarios en los que afirmaba que el niño estaba siendo manipulado y que su exnuera y Julián Figueroa estaban al borde del divorcio, no ha tenido contacto con los medios y se ha mantenido alejada de las redes sociales.

No fue hasta hace algunas horas que reapareció en redes sociales con un poderoso mensaje, ¿de qué se trata?

Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué está pasando entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

La unión que había entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón se rompió a principios de 2025. En ese momento, la actriz denunció a su exnuera por, presuntamente, descuidar a su hijo. Argumentaba que su nieto estaba en peligro debido a las presuntas adicciones de Tuñón. Debido a esto, el menor quedó en resguardo de su abuela, en lo que se hacían las investigaciones correspondientes.

Al final, Imelda pudo recuperar a su hijo, pero esta situación dio inicio a una guerra de dimes y diretes en la que Marco Chacón, esposo de Maribel, se vio involucrado. Y es que Tuñón no solo aseguró que este le era infiel a la celebridad, sino que también había presuntamente modificado el testamento de Julián para verse beneficiado.

Hace unos días, Imelda subió una serie de imágenes y videos para desmentir que estuviera al “borde del divorcio” con Julián. También compartió las declaraciones de su hijo diciendo que despreciaba a Maribel por haberlo separado de su mamá.

Las cosas llegaron a su punto máximo hace unas horas. El periodista Javier Ceriani filtró un video en el que se podía ver a Imelda pegándose la cabeza contra el suelo y diciéndole a Julián que, si no se iba, lo iba a acusar de maltrato. El clip habría sido grabado por el hoy occiso, quien le advierte que lo tiene todo en video para protegerse en caso de que lo quieran denunciar falsamente.

Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cómo fue que Maribel Guardia reapareció en redes sociales?

A través de Instagram, Maribel Guardia reapareció con un contundente post. Lejos de lo que muchos pudieran pensar, no es relacionado con su exnuera, sino con la victoria de Bad Bunny en los Grammy 2026.

Y es que el reguetonero no solo fue reconocido por su álbum ‘Debí tirar más fotos’, sino también por el poderoso discurso que dio contra las políticas antimigrantes en Estados Unidos. La actriz no dejó pasar el hecho y se dijo muy orgullosa del cantante.

“Su mensaje fue profundo, honesto y lleno de amor; un recordatorio de lo que representamos los latinos en el mundo. Confieso que no era fanática de Bad Bunny, pero esta noche… se robó mi corazón. Porque cuando alguien habla desde el alma, no hay fronteras ni géneros, solo emoción” Maribel Guardia

La publicación se viralizó rápidamente y los fans del cantante le agradecieron a la actriz por sus palabras tan emotivas, principalmente en medio de sus pleitos familiares.

Cabe destacar que, hasta el momento, la también conductora no se ha pronunciado ante la filtración del video de Imelda autolesionándose.

¿Qué dijo Bad Bunny en los Grammy 2026?

El pasado 1 de febrero se llevaron a cabo los Grammy 2026. Uno de los nominados de la noche fue precisamente Bad Bunny, con su álbum ‘Debí tirar más fotos’. Tras ser galardonado, el cantante subió al escenario y dio un discurso muy poderoso.

“Antes de agradecer a Dios, quiero decir: fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos y somos americanos. Sé que es difícil no odiar en estos días, pero no nos contaminemos, el odio se vuelve más poderoso con más odio, lo único más poderoso que el odio es el amor, necesitamos ser diferentes”, indicó, ganándose el aplauso de los presentes y el reconocimiento en redes sociales.

Pese a que algunos detractores han criticado su premiación, la mayoría concuerda en que fue algo “justo” y no dudó en felicitarlo por su logro.

