Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, responde a las acusaciones de Imelda Tuñón, ¿habrá demanda?

Otro capítulo se escribe en la polémica entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y el esposo de esta, Marco Chacón. Justo cuando todo parecía haberse calmado, la joven sorprendió a todos con polémicas declaraciones sobre el matrimonio.

Entre las cosas más controversiales que dijo la viuda de Julián Figueroa, se encuentra que, presuntamente, Maribel habría accedido a pasar noches con hombres a cambio de una fuerte cantidad de dinero. También acusó a Chacón de, presuntamente, no darle acceso al dinero que dejó Julián para su hijo.

El esposo de Guardia no se quedó callado ante estos señalamientos y lanzó una contundente respuesta en la que ¿confirma demanda contra Imelda? Esto es todo lo que dijo

Imelda Tuñón / Redes sociales

Lee: Maribel Guardia reaparece luego de que Imelda Tuñón dijo que la rifaban por 100 mil, ¿explotó con su exnuera?

¿Por qué Imelda Tuñón está peleada con Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón?

Si bien en su momento fueron muy unidos, las cosas entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia y Marco Chacón se resquebrajaron en enero de 2025, cuando se inicio una batalla legal derivada del bienestar de su nieto. Según Guardia, Imelda presuntamente no sería apta para cuidar al pequeño, pues presuntamente tenía problemas con el consumo de sustancias.

La viuda de Julián Figueroa siempre negó esto y, tras un arduo proceso legal, pudo recuperar a su hijo. La mujer sostuvo en ese momento que Guardia se molestó con ella después de que decidiera mudarse de su casa. También afirmó, entre otras cosas, que el matrimonio presuntamente habría “manipulado” el testamento de Figueroa para presuntamente “quitarle lo que le pertenece al menor”.

En algún punto, también ventiló que Marco, presuntamente, le habría sido infiel a Maribel con una exalumna de la universidad en la que trabajaba. Después, Maribel prometió que ya no luchará más por su nieto y esperará a que este crezca y la contacte. En ese entonces, la conductora dijo que Imelda no le dejaba ver al menor.

Hace algunos días, Imelda declaró que, presuntamente, Maribel participaría en rifas en las que pasaría la noche con hombres. Asimismo, resaltó que, supuestamente, Marco no le da el dinero que le “corresponde” a su hijo, dificultando que pueda mantener el estilo de vida al que el menor está acostumbrado.

No te pierdas: TVNotas Wrapped 2025: Tu año en chismecito… todas las polémicas del espectáculo que viste en la revista

¿Cómo respondió Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, ante las declaraciones de Imelda Tuñón?

Durante la más reciente emisión de ‘Venga la alegría’, se compartió un mensaje que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habría mandado cuando lo contactaron para saber su punto de vista ante la nueva polémica con Imelda Tuñón.

En el texto, Chacón habría indicado que no quiere caer en “provocaciones”, por lo que optará por no dar una respuesta directa. Sin embargo, detalló que los asuntos legales continúan su curso en los juzgados. Señaló que pronto “se resuelvan”.

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia “No vamos a dar réplica, no tiene caso caer en provocaciones. Los asuntos legales se están dirimiendo en juzgados y esperaremos a que se resuelvan. De momento no hay avances. Las cosas siguen muy parecidas. Agradezco su comprensión”.

Hasta el momento, Tuñón no ha reaccionado ante esto y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para manifestar su deseo de que se respete “la libertad de expresión”.

Respuesta de Marco Chacón / Captura de pantalla

¿Cómo fue la aparición de Marco Chacón y Maribel Guardia en ‘Apostarías por mí’?

Durante el pasado fin de semana, Marco Chacón y Maribel Guardia sorprendieron a todos al aparecer como invitados en el reality de parejas ‘¿Apostarías por mí?’ El matrimonio fue recibido entre abrazos y aplausos por parte de los participantes.

La actriz y el abogado hablaron de cómo han vivido sus más de 15 años de matrimonio. Resaltaron los obstáculos que han pasado y lo felices que han sido a lo largo de los años. Incluso revelaron cómo era su vida íntima.

“Pero no toda la vida puede ser así. Nosotros tuvimos nuestra etapa de sexo en todas partes, ya saben, en el coche, en la casa, en la cocina, en todos lados. No es que no tengamos sexo, lo tenemos y de mucha calidad, pero ya vivimos otra etapa del amor”, expresó Guardia.

Mira: Maribel Guardia dedica enternecedor mensaje a Marco Chacón, su esposo, tras rumores de infidelidad