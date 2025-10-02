¿Imelda Tuñón envenenó a Marco Chacón? El empresario rompe el silencio junto a su esposa Maribel Guardia

En medio del pleito legal y mediático que protagonizan Maribel Guardia y su exnuera Imelda Tuñón, nuevas revelaciones han encendido la polémica. El pasado abril periodista Elisa Beristain difundió una investigación en la que asegura que Imelda habría intentado envenenar a Marco Chacón, esposo de la actriz costarricense. La versión indica que el empresario fue hospitalizado en agosto de 2023 tras presentar síntomas extraños, lo que habría dado pie a las sospechas.

La noticia ha generado todo tipo de reacciones, pues se suma a la batalla que ambas mujeres mantienen después de la muerte de Julián Figueroa, sobre todo por el bienestar del hijo del cantante con Tuñón. Ahora, surgen nuevas declaraciones sobre una posible intoxicación, por lo que el caso abre un nuevo capítulo lleno de interrogantes.

Maribel Guardia y Marco Chacón / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el supuesto envenenamiento de Imelda Tuñón a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia?

De acuerdo con la investigación presentada en el programa “BerisTime”, Marco Chacón habría sido hospitalizado el 15 de agosto de 2023 en un hospital privado al sur de la Ciudad de México. El empresario habría permanecido cinco días internado tras sufrir mareos, desmayos y problemas neurológicos que no pudieron explicarse con claridad en ese momento.

Según Elisa Beristain, fuentes cercanas a la familia le revelaron que los médicos realizaron estudios toxicológicos, aunque los resultados habrían salido negativos. Sin embargo, los especialistas explicaron que ciertas sustancias desaparecen del organismo a los pocos días, dejando secuelas en el sistema nervioso. Según Beristain, esta sería la sustancia que Imelda, presuntamente, colocó en la proteína que consumía Marco.

El testimonio clave, que presentó Elisa Beristain, proviene de la madre de un amigo de Julián Figueroa, quien relató que, según ella, su hijo escuchó a Imelda confesar, bajo los efectos de sustancias, que había adulterado la bebida de su suegro. Presuntamente, la mujer habría encontrado posteriormente una bolsa con sustancias en poder de su hijo y decidió contactar a Maribel Guardia y Marco Chacón para contarles lo sucedido.

Marco Chacón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Qué dijo Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, sobre el supuesto envenenamiento de Imelda Tuñón?

Durante el programa Ventaneando, Pedrito Sola comentó que no considera que Imelda Garza esté “loca”, y recordó que el episodio de salud de Marco Chacón fue real, pues terminó hospitalizado varios días para realizarle estudios médicos.

Por su parte, Ricardo Manjarrez agregó que lo que entendió de las versiones es que Marco habría sido envenenado. Incluso se mencionó que las sospechas surgieron porque en ese momento se pensó que Imelda podría haber manipulado alimentos o bebidas que consumía Chacón.

Ante la ola de rumores, fue el mismo Marco Chacón quien aclaró lo sucedido en un encuentro con la prensa, donde señaló que en agosto de 2023, justamente el Día de la Madre en Costa Rica, terminó internado en el Hospital Ángeles, por un problema de salud que nunca quedó del todo definido.

“Estuve cinco días en el hospital. Fue una situación triste y muy penosa, que nos costó mucho superar en casa, pero no tengo nada más que decirles”. Marco Chacón

El empresario también fue cuestionado sobre una supuesta orden de restricción en su contra, señalada por la propia Imelda en entrevistas pasadas. Sin embargo, Chacón lo negó rotundamente:

“A mí nunca en la vida me ha llegado una notificación por una orden de restricción. Si la tengo, no me la notificaron”. Marco Chacón

Con estas palabras, intentó cerrar el tema, aunque las especulaciones en torno a un presunto envenenamiento continúan circulando.

¿Imelda Tuñón envenenó a Marco Chacón? / Internet

¿Cuál es el pleito de Imelda Tuñon y Maribel Guardia?

El conflicto entre Maribel Guardia e imelda Tuñón estalló en enero de 2025, cuando Maribel presentó una denuncia contra Imelda Garza Tuñón, madre de su nieto, según ella, para proteger el bienestar del niño.

En la denuncia, diferentes medios filtraron que, presuntamente, Guardia acusó a Imelda de descuidar al menor, entrar en estado de ebriedad, manejar bajo efectos del alcohol con el niño a bordo, así como consumo de drogas. Luego de la denuncia, las autoridades determinaron que el niño quedara bajo los cuidados de Maribel.

Imelda, por su parte, negó los señalamientos y afirmó que todo se trata de una campaña para quitarle a su hijo. Aseguró que estaba dispuesta a hacerse pruebas toxicológicas y denunció irregularidades en el proceso legal.

En marzo de 2025, un juez ordenó que el menor regresara con su madre Imelda.

Otra arista del pleito gira en torno a la herencia de Julián Figueroa, hijo fallecido de Maribel Guardia. Se ha señalado que Julián dejó todo a su hijo, pero también, abogados de Imelda han asegurado que el testamento es falso.

