Maribel Guardia dedica enternecedor mensaje a Marco Chacón, su esposo, tras rumores de infidelidad

Maribel Guardia sorprendió al dedicar un mensaje lleno de cariño a su esposo, Marco Chacón, en el día de su cumpleaños número 52. La publicación, compartida en Instagram, llamó la atención de sus fans por la emotividad con la que la también cantante recordó lo que han construido a lo largo de casi tres décadas.

Este homenaje llega en una etapa sensible para Maribel, quien ha atravesado momentos complejos tras el fallecimiento de su hijo Julián Figueroa, ocurrido el 9 de abril de 2023, así como los rumores de infidelidad de su esposo y ella. Aun así, la actriz ha continuado con su vida personal y profesional, señalando en varias ocasiones que el apoyo de Marco Chacón ha sido fundamental para enfrentar esta pérdida.

Maribel Guardia y Marco Chacón / Redes sociales

¿Qué mensaje le dedicó Maribel Guardia a Marco Chacón por su cumpleaños?

Maribel Guardia compartió un video en Instagram donde reunió diversas fotografías junto a su esposo, algunas de ellas también con su hijo Julián Figueroa. El motivo fue celebrar el cumpleaños número 52 del abogado, quien ha sido su compañero de vida desde hace 28 años.

En la descripción del video, la actriz escribió:

“Hoy celebramos no solo tu cumpleaños, sino 28 años de festejarlo juntos. Cada una de las fotos de este video es un pedacito de nuestra historia: risas, aventuras, sueños cumplidos y momentos que guardo en el corazón”. Maribel Guardia

La protagonista de “Qué ricas son las papas” también agradeció el apoyo incondicional que Marco le ha brindado desde que llegó a su vida:

“Gracias por ser mi compañero, mi apoyo, mi alegría diaria. Por todos estos años llenos de amor y por los que todavía nos esperan. Que este nuevo año de vida te traiga salud, paz y muchas razones para sonreír. Yo estaré aquí, siempre, para seguir celebrándote.” Maribel Guardia

La publicación rápidamente acumuló miles de “me gusta” y comentarios de seguidores que celebraron la unión de la pareja, una de las más constantes dentro del medio artístico.

¿Quién es Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia?

Marco Chacón es un abogado especializado en propiedad intelectual, derecho corporativo y gestión legal en el mundo del entretenimiento. Su formación incluye estudios en Derecho, una maestría en derecho corporativo y un doctorado en derecho de la empresa. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en áreas como derechos de autor, propiedad industrial, contratos editoriales, representación artística y litigio en temas de propiedad intelectual, lo que lo ha consolidado como un referente en el ámbito jurídico vinculado al espectáculo.

La historia de Marco Chacón y Maribel Guardia comenzó en 1998, cuando él la asesoraba legalmente en la administración de contratos y asuntos profesionales. Con el paso del tiempo, la relación evolucionó hasta convertirse en una pareja sentimental. Después de más de diez años de noviazgo, contrajeron matrimonio civil en 2010 en una ceremonia realizada en el Gran Cañón, Estados Unidos, y un año más tarde celebraron su unión religiosa en la Ciudad de México.

A lo largo de su matrimonio, Marco ha mantenido un perfil discreto, alejado del protagonismo mediático. No obstante, ha desempeñado un papel fundamental como representante legal en diversos proyectos de Maribel, gestionando contratos, acuerdos de imagen, presentaciones y elementos administrativos vinculados a la carrera artística de la actriz y cantante. Aunque no tienen hijos en común, Marco construyó una relación cercana con Julián Figueroa, hijo de Maribel, a quien acompañó durante distintas etapas de su vida.

Tras la muerte de Julián en 2023, Marco estuvo presente públicamente apoyando a Maribel en su proceso de duelo. También ha participado en asuntos legales relacionados con la familia, incluida la defensa y representación en casos vinculados a su nieto. A pesar de las controversias que rodean ocasionalmente la vida pública de Maribel Guardia, él ha mantenido un rol firme y reservado, actuando como respaldo legal y emocional dentro de la familia.

Maribel Guardia y esposo Marco Chacón

¿Qué se sabe sobre las presuntas infidelidades mutuas entre Maribel Guardia y Marco Chacón?

En los últimos meses, se han dado a conocer presuntas infidelidades dentro del matrimonio de Maribel Guardia y Marco Chacón. Una de las versiones más comentadas apunta a que Marco presuntamente habría sostenido una relación con una mujer más joven, quien habría sido identificada como una exalumna universitaria. Estas versiones aseguran que la supuesta cercanía entre ambos fue motivo de rumores que terminaron afectando la vida laboral del abogado. Incluso, existían mensajes privados que presuntamente habrían circulado entre personas cercanas a la pareja, lo cual alimentó aún más la especulación mediática.

Por otro lado, también se dio a conocer que Imelda Garza Tuñón, exnuera de Maribel Guardia, habría comentado que existían pruebas o testimonios que respaldaban los señalamientos de presunta infidelidad de Marco. Según lo expuesto, una familiar de Imelda habría sido testigo de presuntos momentos comprometedores del abogado.

Además de las acusaciones en contra de Marco, aquí en TVNotas te contamos que Maribel Guardia también habría tenido una relación extramarital con un actor joven durante las grabaciones de la serie “Cómplices”. Según la revista, este romance habría ocurrido en momentos de tensión dentro de su relación. Las publicaciones señalaban que personas del equipo de producción habrían observado encuentros entre la actriz y su compañero de trabajo. Pese a la circulación persistente de rumores, Maribel Guardia y Marco Chacón se mantienen juntos y continúan apareciendo en eventos y publicaciones como pareja.

