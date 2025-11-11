¿Maribel Guardia e Imelda Tuñón a la cárcel? Estas serían las consecuencias si mienten en tribunales

En el pleito legal que enfrentan Maribel Guardia y su nuera, Ime Tuñón, hay varios aspectos que parecen no estar claros, por ejemplo la autenticidad del testamento de Julián y Joan Sebastian (†), ya que su viuda asegura que es apócrifo. Ante esto, consultamos al abogado penalista Adrián Sánchez, quien explica los escenarios legales que pueden enfrentar la joven cantante y la veterana actriz, quienes, en caso de mentir en las diligencias legales, podrían recibir grandes penas o sanciones.

¿Qué pasaría si el testamento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, es falso?

En cuanto al tema del testamento, desde su perspectiva, el abogado, quien no tiene que ver con el caso, explicó: “Si el testamento de Julián Figueroa es falso, Imelda tiene que anularlo y denunciar el delito de falsificación de documentos. Esto se puede castigar con una condena de 5 a 8 años de cárcel”.

Recordemos que Julián Figueroa falleció el 9 de abril de 2023. A poco más de 2 años de su muerte, Ime, su viuda, ha enfrentado controversias jurídicas con la actriz, quien solicitó la guarda y custodia provisional de su nieto. La joven cantante también emprendió procesos legales para tener cerca a su hijo y gozar de los beneficios de una herencia.

El enfrentamiento gira en torno al testamento de Julián. El pasado 20 de octubre, en una audiencia en Cuernavaca, Ime formalizó la impugnación del testamento, en el cual aparece como heredero universal su hijo. La viuda argumenta que Julián no tenía testamento y que la firma es apócrifa, por lo que reclama el 50% de la herencia.

¿Qué pasaría con Imelda Garza si Julián Figueroa no dejó ningún testamento?

De acuerdo con Sánchez, en caso de que no hubiera un testamento, Imelda Garza Tuñon no podría acceder a los bienes de su difunto marido, Julián Figueroa: “Si Julián murió intestado, como asegura Imelda, pero se casó por bienes separados (como sucedió), la viuda no tendría derecho a ningún porcentaje de la herencia. Sin embargo, ella actuaría en representación del menor. Tendría que iniciar un juicio intestamentario ante el Tribunal Superior de Justicia”.

Si hay un juicio de guarda y custodia, primero se tiene que definir al tutor. En consecuencia, señala, esa persona actuaría en representación del menor, ante las instancias jurídicas. Además, añade, si el juicio sucesorio de Joan Sebastian no ha concluido, hasta que se repartan los bienes no hay nada que pueda adjudicarse al menor.

“Un juicio sucesorio es un procedimiento realizado en el juzgado de lo familiar, donde un juez reparte los bienes del fallecido que no dejó testamento. Cuando no hay un acuerdo, el juez reparte de manera equitativa y justa”.

¿Quién podría quedarse con la custodia del nieto de Maribel Guardia?

El experto jurídico también explicó que si el testamento de Julián Figueroa llegara a ser falso, la pena no necesariamente sería la cárcel, sino que existe la posibilidad de que se pongan de acuerdo por fuera, pero con una sanción económica que se determina de acuerdo con los bienes en juego. “Para comprobar si un testamento es falso, se tiene que implementar un peritaje por documentoscopía, donde peritos en grafoscopía y grafología pueden constatar su veracidad. Mediante este método, se califica la firma y se corrobora incluso la propia tinta de impresión, para saber la vigencia de este”.

“Si el testamento es real, Imelda tendría que ofrecer una disculpa pública y, probablemente, hacer una reparación económica por el daño a la imagen y reputación de Maribel y Marco (Chacón, esposo de Maribel). Ambos podrían levantar una demanda en contra de Imelda por daño moral”.

En el caso de Maribel, Adrián Sánchez resalta que, si comprueba que Imelda consume sustancias ilícitas y tiene conductas que no son propias para la educación de su hijo, esta puede perder la guarda y custodia, toda vez que un juez de lo familiar lo determine.

“La custodia la pueden ejercer los abuelos maternos o paternos. El juez, en colaboración con el ministerio público y un trabajador social, decide. Realizan estudios sociológicos y psicológicos para ver quién tiene mejor capacidad. Incluso se investiga para saber si el posible tutor ha cometido algún delito por el cual el menor pueda estar en peligro”.

“El juez decide si los abuelos de ambas partes pueden ejercer la custodia compartida; sin embargo, hay un principio: Primero en tiempo, primero en derecho. Como Maribel solicitó la custodia en principio, tendría la prioridad”. Adrián Sánchez

Cuando una parte no está de acuerdo en la custodia compartida, el especialista reveló que se desencadena un trastorno emocional en el menor. Entonces, para decidir se toma en cuenta la evaluación psicológica del pequeño.

El abogado planteó el escenario si Ime pierde la custodia: Estaría con el niño en un régimen de visitas y convivencias supervisadas por el Ministerio Público y un psicólogo en materia familiar, en un área del Tribunal Superior de Justicia.

Explicó que se recomienda que así sea en principio y cuando el perito determina que ya puede estar con la madre, se autoriza, progresivamente, que se quede un día completo, un fin de semana, cada 15 días.

Finalmente, explicó que este caso puede llevar de 6 meses hasta años. Depende no solo de las partes, sino también de los abogados que estén dispuestos a conciliar.

¿Cómo han sido el pleito legal entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón?

Así se han dado los hechos:



El 9 de abril de 2023, Julián Figueroa murió sorpresivamente a los 28 años.

Después de meses de diferencias entre Ime y Maribel, en noviembre de 2024, la actriz solicitó en un juzgado de lo familiar la guarda y custodia provisional del menor.

En enero de 2025, Maribel denunció a Ime para defender la integridad de su nieto. La acusó de descuidarlo y consumir sustancias ilícitas. La Fiscalía de la CDMX determinó que el menor quedara temporalmente bajo el cuidado de Maribel.

En marzo, el menor regresó con su madre, un juez determinó que no había pruebas suficientes para mantener la medida.

En julio se supo que Maribel tenía varias demandas en contra de Imelda por la guarda y custodia del menor.

El 20 de octubre, hubo una audiencia en el juzgado noveno de lo familiar de Cuernavaca. Ime está impugnando el testamento de Julián y reclama la mitad de la herencia.

