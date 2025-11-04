Se incendia propiedad de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, tras pelea por herencia con Imelda Tuñón

Hace unos días, TVNotas pudo captar el encuentro entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón en los juzgados, todo esto, debido a la herencia del fallecido Julián Figueroa. Ahora, se reveló que una de las propiedades de Julián Figueroa, sufrió un incendio, el cual, habría sido provocado. ¿Qué pasó exactamente?

Maribel Guardia e Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Cómo fue el encuentro entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón en los juzgados?

La tarde del lunes 20 de octubre, TVNotas fue testigo del encuentro entre Maribel Guardia, Marco Chacón e Imelda Garza Tuñón en los juzgados noveno de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, donde comparecieron para tratar asuntos relacionados con la herencia de Julián Figueroa.

En las imágenes exclusivas captadas por el medio, se observa que Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, fueron los primeros en presentarse ante las autoridades. Minutos más tarde, Imelda Garza Tuñón también ofreció su testimonio sobre el testamento del fallecido cantante.

De acuerdo con los primeros reportes, durante esta audiencia se buscaba esclarecer, con pruebas, si Marco Chacón habría falsificado la firma en el testamento de Julián Figueroa, tal como señaló en su momento el abogado de Imelda Tuñón. En el proceso se presentaron pruebas confesionales, y la declaración de Chacón se extendió por casi una hora.

Además, trascendió que el esposo de Maribel Guardia rindió cuentas al juez sobre el manejo de las propiedades que presuntamente se encontraban bajo su control.

Aun así, las dudas sobre una posible implicación legal por la presunta falsificación del testamento o de la firma de Julián Figueroa continúan generando especulación.

Lee: Maribel Guardia, tras despedirse de su nieto, dice que intentó quitarse la vida; reveló detalles de su funeral

Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón en los juzgados / Francisco Mancera

¿Una casa, propiedad de Julián Figueroa, sufrió un incendio?

Recientemente se difundió la noticia de un incendio en una de las propiedades de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, el cual, habría sido provocado por personas que entraron al inmueble.

La información anterior fue reportada por El gordo y la flaca, quienes aseguraron también, que dicha propiedad está abandonada, y que según el mismo medio, los vecinos quieren que se ocupen de ella.

Al parecer unas personas entraron a una casa de Julián Figueroa en Veracruz, encendieron una fogata para calentarse y provocaron un incendio dentro de la propiedad. Reportaje del programa El gordo y la flaca

Según el programa, esa propiedad fue comprada por Joan Sebastian, padre de Julián Figueroa. La casa era del padre de Salma Hayek, lugar donde la actriz pasó gran tiempo de su infancia.

Por otra parte, el abandono es tan grande, que el portón de la entrada principal fue robado y hay personas que acceden al lugar, motivo por el que se generó el incendio al interior de la casa.

Lee: Maribel Guardia ya tiene listo el altar de muertos para su hijo Julián Figueroa: ¿Qué le pondrá?

¿El testamento de Julián Figueroa es falso?

Antonio Lozano, representante legal de Imelda Tuñón, explicó ante los medios hace unos días que, durante el proceso legal relacionado con la custodia del hijo de su clienta, se detectaron posibles irregularidades en el testamento de Julián Figueroa.

Según el abogado, la firma del cantante que aparece en el documento no coincidiría con la original, y además, la fecha en que supuestamente se firmó el testamento coincide con el día en que Julián ofrecía un concierto, lo que haría improbable que hubiera podido realizar el trámite en ese momento.

Sí, si hay la certeza absoluta de que Julián no estuvo en Zihuatanejo para firmar. Obviamente, ese testamento es falso, si hay la certeza absoluta de que esa no es la firma de Julián. Obviamente, el testamento es falso, entonces la demanda que nosotros presentamos es porque ese testamento necesariamente es falso. Antonio Lozano

Lozano también señaló que Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habría ofrecido asesoría a Imelda Tuñón durante el proceso y que incluso llegó a actuar como albacea en su momento.

Ante estas afirmaciones, Enrique Trejo, abogado encargado de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa, aclaró en una entrevista para el programa Ventaneando que el testamento fue localizado por las autoridades , negando que tanto Marco Chacón como Maribel Guardia hayan tenido acceso o posibilidad de modificarlo.

“El testamento no lo encontramos nosotros, lo encuentran las autoridades correspondientes en el estado de Guerrero. Tan es así que, si nosotros lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos exhibido desde un principio” , dijo Enrique Trejo.

Mira: Imelda Tuñón renuncia a la herencia de Julián Figueroa y deja a Maribel Guardia con todo: “Que se la quede”