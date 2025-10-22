Maribel Guardia, tras despedirse de su nieto, dice que intentó quitarse la vida; reveló detalles de su funeral

Luego de que Maribel Guardia, Marco Chacón, su esposo, e Imelda Garza Tuñón se vieron las caras en el juzgado por la herencia de Julián Figueroa. En esta ocasión, llamó totalmente la atención la revelación de la actriz costarricense, ¡intentó quitarse la vida! Además, circuló una entrevista en el que la famosa también compartió cómo desea que sea su último adiós.

Las declaraciones de Maribel Guardia no pasaron desapercibidas en redes sociales. La mayoría de sus seguidores le han enviado mensajes de fuerza, dado que ha enfrentado duros momentos en los últimos años, tal como la muerte de su único hijo, Julián Figueroa, el pasado 9 de abril del 2023.

Maribel Guardia reveló que quiso quitarse la vida. / Captura de pantalla

¿Maribel Guardia ya no verá a su nieto, hijo de Imelda Garza Tuñón y Julián Figueroa?

El pasado lunes 20 de octubre, Maribel Guardia se ‘despidió’ de su nieto, hijo de Julián Figueroa e imelda Garza Tuñón, ya que no sabe si volverá a ver. En un encuentro con la prensa, la esposa de Marco Chacón señaló que el distanciamiento con su exnuera derivó a que no pudiera convivir con el menor. Sin embargo, puntualizó que “se lleva lo mejor” de él.

“No sé si lo voy a volver a ver. Me llevo lo mejor de ese niño, lo tuve desde que nació hasta los ocho años. La infancia es lo más lindo de una persona” Maribel Guardia

Maribel Guardia, Imelda Tuñón y Marco Chacón en los juzgados / Francisco Mancera

Cabe señalar que TVNotas fue testigo del encuentro entre Maribel Guardia y su esposo, Marco Chacón, e Imelda Garza Tuñón en el juzgado noveno de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, donde se presentaron para tratar asuntos relacionados con la herencia de Julián Figueroa.

En las fotografías exclusivas de TVNotas se observó que Maribel Guardia y Marco Chacón fueron los primeros en presentarse ante las autoridades. Poco después, Imelda Garza acudió para ofrecer su declaración respecto al testamento de su fallecida pareja, Julián Figueroa.

Al momento, ninguna de las dos ha compartido más información sobre el proceso. Sin embargo, se ha dado a conocer que ambas pretenden que el patrimonio de Julián Figueroa sea gestionado en favor del hijo que dejó.

Maribel Guardia en los juzgados para tratar temas acerca de la herencia de Julián Figueroa. / Francisco Mancera

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su intento de quitarse la vida?

Tras dos años y seis meses de la muerte de Julián Figueroa, Maribel Guardia ha dejado claro que no ha sido fácil enfrentar su inesperada partida. Incluso, dio a conocer lo que nunca antes, intentó atentar contra su vida en medio del duelo por el deceso de su único hijo, fruto de su relación con el también fallecido Joan Sebastian.

A través de una entrevista con Ernesto Buitrón, la actriz costarricense se sinceró y puntualizó que no hay día que no llore por la muerte de su hijo. Sin embargo, la reflexión le ayudó a seguir adelante con su vida.

“Alguna vez me quise morir con Julián, yo dije: ‘Me voy a morir, ya nada importa, ¡vale madre!’. Y me puse a pensar qué quería Julián para mí, él quería que estuviera bien, entera, que siguiera adelante”. Maribel Guardia

Maribel Guardia y Julián Figueroa. / Foto: IG/maribelguardia

Asimismo, Guardia también agradeció a Dios por no rendirse y continuar, pese a la dura ausencia de su hijo, Julián Figueroa.

“También Dios, tengo que darle gracias a Dios por la vida que estoy viviendo y por la que me toca seguir viviendo y lo voy a hacer con dignidad, con respeto, con amor, con alegría y haciendo honor a la vida de mi hijo”, agregó.

Maribel Guardia y Julián Figueroa / IG: @maribelguardia

No obstante, admitió que no le gusta que le pregunten sobre Julián Figueroa, dado que eso la hace volver a enfrentar sus sentimientos.

“Hablar de mi hijo todo el tiempo es doloroso, me cuesta, es llorar todo el tiempo, me da vergüenza porque a veces me echo a llorar, parezco María Magdalena, pero es inevitable. Lloro por Julián todos los días y a veces lloro de alegría, de agradecimiento y de mucha pena”, concluyó.

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su funeral?

Las fuertes declaraciones de Maribel Guardia, integrante de la obra Lagunilla mi barrio, llevaron a revivir una controversial entrevista del pasado en la que habla sobre su muerte y cómo quisiera que se llevara a cabo su funeral.

En un video retomado programa ‘Hoy’ se le ve a Maribel Guardia en plena plática con Lucía Méndez, a quien le confesó que no quisiera ser velada y solo querría que cremen su cuerpo. Esto dijo de su última voluntad.

Maribel Guardia habla sobre su funeral. / IG: @maribelguardia

“Yo no quiero que me metan en una caja muerta, el día que me muera, yo no quiero que me velen, que me incineren luego, luego y que me pongan en la cajita”. Maribel Guardia

Eso no es todo, también dio a conocer cómo podrían ir sus seres queridos a despedirla cuando llegue el momento de su muerte.

“El que quiera ir a verme, que me vea ahí en la cajita, no en la caja…Yo quiero que me incineren y quiero que me lleven mariachi”, concluyó.

Estas declaraciones fueron del año pasado. Al momento, se desconoce si Maribel Guardia, esposa de Marco Chacón, continúa con la misma postura sobre su deceso.

