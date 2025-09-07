¡Maribel Guardia ya se decidió!: la actriz revela dónde reposarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa

A más de dos años del fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, la actriz y cantante abrió su corazón con la prensa para compartir un paso significativo en su proceso de duelo: el destino final de las cenizas de su único hijo. La noticia conmovió a sus seguidores, quienes han acompañado a la artista en uno de los momentos más difíciles de su vida. ¿Qué hará con ellas? Aquí te contamos todos los detalles.

Maribel Guardia se despide de cenizas de Julián Figueroa / Captura de Pantalla de IG: @maribel guardia

¿Qué hará Maribel Guardia con las cenizas de su hijo Julián Figueroa?

Durante un reciente encuentro con la prensa, después de la obra Lagunilla mi bario, Maribel Guardia compartió que ya visitó la iglesia donde descansarán las cenizas de su hijo Julián Figueroa. La actriz explicó que en los próximos días realizará los trámites necesarios para depositarlas en un nicho, cuyo lugar ya fue elegido e incluso cuenta con una lápida lista.

“Justo este jueves fui a ver la lápida del nicho, estuve en la iglesia y en estos días haré el trámite para depositar las cenizas” Maribel Guardia

La también cantante señaló que, aunque tomará esta decisión con serenidad, desea guardar consigo una pequeña parte de las cenizas. “Sacaré unas poquitas para mí, para traerlas aquí”, expresó mientras llevaba la mano a su pecho, un gesto que representaba el lazo inquebrantable que mantiene con Julián.

¿Cómo se ha enfrentado Maribel Guardia al duelo por la muerte de Julián Figueroa?

La actriz Maribel Guardia confesó que su proceso de duelo ha sido uno de los retos más grandes de su vida, lleno de momentos oscuros y de dolor profundo. Sin embargo, compartió que logró encontrar apoyo en dos pilares fundamentales: su fe y su trabajo.

“No creo ser ejemplo de nadie porque soy una mujer llena de defectos, pero logré sobrevivir al dolor más grande de mi vida y pasar por momentos muy oscuros” Maribel Guardia

Guardia destacó la importancia de su fe en Dios durante este proceso: “Creo que la receta es Dios, porque si tú te encomiendas y te agarras de su mano, él te ayuda”.

Otro aspecto que le permitió sobreponerse fue el teatro, al cual regresó incluso en medio del duelo. La actriz comentó que, aunque enfrentó su momento más oscuro sobre un escenario, también fue ahí recibido donde recibió cariño y apoyo de compañeros y público.

“Estar en el escenario me ayudó a poder levantarme de la cama, a continuar con un dolor que traeré toda mi vida, pero es lo que hay que hacer” Maribel Guardia

Petición de Julián Figueroa a Maribel Guardia sobre su hijo / Redes sociales

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre la presencia de su hijo después de su partida?

Desde la muerte de Julián Figueroa, ocurrida en abril de 2023 cuando tenía 27 años debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, Maribel Guardia ha compartido en varias entrevistas cómo ha enfrentado la ausencia de su hijo.

La actriz explicó que, a pesar del dolor, siente su energía y compañía en todo momento:

“Tengo una foto gigante de mi hijo en el camerino, aunque no necesito tener fotos de él porque lo traigo tatuado en el corazón, pero por supuesto que siento la energía de mi hijo todo el tiempo”, Maribel Guardia

Maribel Guardia enfatizó que la conexión con Julián no dependía de objetos materiales, sino de una sensación constante que la acompaña día a día. Este sentimiento ha sido clave para mantenerse firme y continuar con su vida profesional y personal.

