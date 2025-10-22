Maribel Guardia ¿se despide de su nieto tras audiencia con Imelda Tuñón?: “No sé si lo voy a volver a ver”

El lunes 20 de octubre, Maribel Guardia y Marco Chacón, su esposo se vieron cara a cara con Imelda Tuñón, su exnuera, en un juzgado del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, donde se abordaron los detalles del testamento que dejó Julián Figueroa, hijo fallecido de la actriz costarricense. Ahora, lo que causó total revuelo fueron las declaraciones de la famosa sobre si podrá ver de nuevo a su nieto.

Maribel Guardia confiesa entre lágrimas que sufrió un abuso cuando era pequeña. / Captura de pantalla

¿Por qué Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón se vieron en los juzgados?

Durante su encuentro con la prensa, Maribel Guardia explicó que la audiencia con Imelda Garza Tuñón tuvo como propósito revisar los términos de la herencia que dejó Julián Figueroa a su hijo. La actriz destacó que todo el proceso se ha manejado dentro del marco legal y que confía plenamente en que su nieto recibirá lo que le corresponde.

“La reunión fue por el tema de la herencia de mi hijo. Julián dejó todo muy claro y estoy segura de que su hijo recibirá lo que le pertenece” Maribel Guardia

Además, Guardia reveló que ella también decidió heredarle bienes personales a su nieto, aunque aclaró que el menor no podrá disponer de ellos hasta cumplir 35 años, decisión que, según explicó, busca asegurar su estabilidad a futuro.

“Yo también le dejé cosas a mi nieto, pero solo podrá acceder a ellas cuando sea adulto. Él no las necesita ahora, porque su papá le dejó lo necesario” Maribel Guardia

Maribel Guardia en los juzgados para tratar temas acerca de la herencia de Julián Figueroa. / Francisco Mancera

¿Qué dijo Maribel Guardia sobre su relación actual con su nieto, hijo de Imelda Garza y Julián Figueroa?

En medio de este proceso legal, la actriz hizo una declaración que tocó el corazón de sus seguidores: Maribel Guardia teme no volver a ver a su nieto debido al distanciamiento con Imelda Garza Tuñón. La actriz recordó los años en que convivió de manera cercana con su nieto, a quien crió junto a su hijo hasta los ocho años.

“No sé si lo voy a volver a ver. Me llevo lo mejor de ese niño, lo tuve desde que nació hasta los ocho años. La infancia es lo más lindo de una persona”, Maribel Guardia

Maribel Guardia mostró el vínculo que construyó con el pequeño, al que considera una de las partes más importantes de su vida. Sin embargo, desde el conflicto con su exnuera, la relación se ha enfriado y los encuentros han sido limitados.

Maribel Guardia desmiente a su abogado sobre la custodia de su nieto / Instagram

¿Cómo recordó Maribel Guardia a su nieto tras la audiencia con Imelda Tuñón en los juzgados?

Antes de retirarse del juzgado, Maribel Guardia compartió un mensaje lleno de ternura dedicado a su nieto. La actriz aseguró que espera que su nieto la recuerde con el mismo amor con el que ella lo cuidó y acompañó durante su infancia.

“Sé que me va a recordar con todo el amor que le di” Maribel Guardia

Con esta frase, la artista dejó claro que, pese al distanciamiento y las diferencias legales, mantiene un profundo cariño por el hijo de Julián Figueroa.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha revelado mayores detalles del proceso, aunque se sabe que ambas buscan que el patrimonio de Julián sea administrado en beneficio del menor.

El proceso legal por la herencia de Julián Figueroa continúa. El fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, ocurrido en abril de 2023, dejó varios trámites legales pendientes, entre ellos, el destino de sus bienes. Según se ha confirmado, el cantante dejó un testamento en el que nombró heredero universal a su hijo, fruto de su relación con Imelda Garza Tuñón.

