Imelda Tuñón, pese a las críticas por “desafinada”, está lista para lanzar nueva música y armar un show

Ime Tuñón se lanzó como cantante hace 6 años; sin embargo, los jueces de La academia de Venga la alegría le recomendaron que se siga preparando, pues la notan “desafinada” y se le van las letras. Ella reconoció sus errores en el mini reality, pero aclara que se deben a que se enfrentó a uno de sus más grandes temores.

“Me da miedo cantar en el foro.Es todo un reto para mí y lo estoy afrontando. En foro, tienes que estar pendiente de las cámaras, las coreografías y los jueces, porque es una competencia. Además, no tienes retroalimentación auditiva. No le pueden subir mucho el volumen y los monitores son diferentes a los de los escenarios”. Imelda Tuñón

Imelda Tuñón / Luis Pérez / Producción: Any Flores / Maquillaje y peinado: Val Sand / Moda: Tony Montes diseñador iG @tonyMontes6, FB Tony Montes diseño de Moda

Te recomendamos: Imelda Tuñón renuncia a la herencia de Julián Figueroa y deja a Maribel Guardia con todo: “Que se la quede”

¿Cómo ha sido la experiencia de Imelda Tuñón en ‘La academia: Venga la alegría’?

Los escenarios son su lugar seguro: “Ahí sí tienes retroalimentación del público. Puedes escuchar tu voz y te desenvuelves más. Voy a tener que usar tapones para los oídos para escucharme (en el foro de VLA)”, señala la cantante Ime Tuñón

Pese a las críticas, la cantante planea lanzar nuevo material y su propio show: “Ahora incursionaré en el género grupero, con una onda más fresca. Quiero intentar por esa parte, que me gusta mucho. Soy de Monterrey y este tipo de música se escucha mucho en el norte. Hay varios artistas que admiro: Ana Bárbara, Alicia Villarreal, Priscila y sus balas de plata, Bobby Pulido, el mismo Julián Figueroa (†), Los Kumbia Kings. Voy por ese mismo camino”.

Ime participó en la primera temporada de La academia de Venga la alegría, y este año regresó para demostrar de qué está hecha. “Cuando canté ‘Loca’ de Ana Bárbara, algunos me dijeron: ‘¿Cómo es posible que en los ensayos lo hiciste tan bien y se te fue la letra al final?’, pero es un reality y son cosas que pasan”.

También interpretó “Con otra” de Cazzu: “Es una canción que a la gente le gusta mucho, por toda la polémica que ha generado. Hay muchas mamás solteras que mantienen a sus hijos y al final del día estamos expuestas a que cualquiera te pueda criticar por lo que sea”.

Imelda Tuñón en La academia Venga la alegría / Luis Pérez / Producción: Any Flores / Maquillaje y peinado: Val Sand / Moda: Tony Montes diseñador iG @tonyMontes6, FB Tony Montes diseño de Moda



Lee: Imelda Tuñón narra el aterrador último día de Julián Figueroa: “Veía serpientes por todas partes”

¿Cómo es ser mamá soltera para Imelda Tuñón?

Aprovechó el tema y nos reveló cómo es ser mamá soltera: “Me siento bien. Creo que he hecho muy buen trabajo. Soy mamá y papá a la vez. Nunca le voy a buscar un papá sustituto, porque mi hijo tuvo a su papá. Tiene a su abuelito, a mí y mucha gente que lo quiere. Puedo cubrir eso”.

Su hijo va en tercero de primaria, le encantan las matemáticas, y además, es su fan número 1: “Él está muy feliz de que sea parte de este programa. Me dice: ‘Mami, tú vas a ganar’, ‘¡Eres la mejor y la más bonita!’. Qué mejor que tener a alguien así en casa que te echa porras y te apoya”.

Sobre cómo se cuida físicamente, dijo: “Mentiría si dijera que hago dieta, pero tengo un metabolismo muy rápido y genética. No hago mucho ejercicio. Me encantan mis piernas. He hecho patinaje, gimnasia rítmica y danza aérea. Mis medidas son 90-58-100. Casi cumplo con las medidas perfectas, pero la cadera me gana, porque como bien”, concluyó

Imelda Tuñón como mamá soltera / Luis Pérez / Producción: Any Flores / Maquillaje y peinado: Val Sand / Moda: Tony Montes diseñador iG @tonyMontes6, FB Tony Montes diseño de Moda

¿Quién es Imelda Tuñón, exnuera de Maribel Guardia?

La joven Imelda Tuñón

Desde muy pequeña le atrajo la música y la composición. A los 8 años fue parte del coro de su escuela y a los 10 aprendió a tocar el teclado eléctrico.

Participó en diversas obras de teatro durante su infancia y adolescencia.

Ha practicado disciplinas como patinaje artístico y sobre hielo, danza aérea y gimnasia rítmica. Modeló para diversas marcas de ropa y agencias de modelaje.

En 2019 formó la agrupación musical Finnix pop, con la cual hizo diversas presentaciones en TV.

Ha lanzado 2 sencillos como solista: “Atada a un sentimiento” (2021) e “Intoxicada” (2023), disponibles en todas las plataformas digitales.

Ha estado en los musicales La navidad de Job, Princesas, un musical real, ¡Qué plantón! y La rueda de la fortuna.

Participó en La academia 2 de Venga la alegría, de TV Azteca, de donde salió la semana pasada.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Mira: Imelda Tuñón explota contra Maribel Guardia y la acusa que quererle quitar a su hijo: “Me da tristeza”