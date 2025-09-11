Imelda Tuñón renuncia a la herencia de Julián Figueroa y deja a Maribel Guardia con todo: “Que se la quede”

Imelda Tuñón, actriz y viuda de Julián Figueroa, ha decidido poner fin a la disputa pública por la herencia del cantante. En recientes declaraciones a la prensa, Tuñón dejó claro que no está interesado en el legado económico de su expareja y que su prioridad actual es centrarse en su crecimiento personal y profesional. Tras meses de conflictos mediáticos con Maribel Guardia, la actriz optó por mantenerse al margen y centrada en la educación y bienestar de su hijo. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te contamos.

Te puede interesar: La actriz Imelda Tuñón lanza contenido exclusivo para sus seguidores: “Tengo mucho que compartir”

Exnovio de Imelda Tuñón asegura que fue presionado para ofrecer declaraciones en su contra / Facebook: Imelda Tuñon

¿Qué dijo Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa?

La disputa legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, principalmente, por el bienestar del hijo de la joven, se hizo pública tras la muerte de Julián Figueroa en abril de 2023. No obstante, también comenzaron a circular versiones sobre lo que pasaría con la herencia que dejó el hijo de Joan Sebastian.

Cabe recordar que la periodista Inés Moreno reveló que tuvo acceso a documentos en los que Imelda señalaba que, tras la muerte de su esposo en abril de 2023, se creyó que había fallecido sin dejar testamento. Ante ello, Marco Chacón —marido de Maribel Guardia y padrastro de Julián— le pidió firmar unos documentos para iniciar un juicio intestamentario.

Sin embargo, en agosto de ese mismo año, Imelada fue notificada de la aparición de un testamento fechado en marzo de 2018 en Zihuatanejo y presuntamente firmado por Julián. En dicho escrito se establecía que su hijo era heredero universal, incluso de la parte correspondiente al patrimonio de Joan Sebastian. Al difundir esta información, Moreno precisó que Tuñón tenía la intención de impugnar el documento, pues lo consideraba falso.

Maribel Guardia habla del deceso de Julián Figueroa / IG: @julian_f.f / @maribelguardia

Frente a las dudas, Maribel defendió la legitimidad del testamento señalando:

“Yo hubiera pensado que era falso si me dejaba a mí la mitad del rancho o se lo dejaba a un familiar, pero se lo dejó a su hijo, a quien más quiso proteger”. También explicó que Julián vivía en Guerrero, por lo que no ve extraño que todo se haya gestionado en Zihuatanejo, Guerrero.

Sobre supuestas pruebas fotográficas que desmienten la ubicación de Julián al momento de firmar el testamento, la actriz ironizó: “Yo podría subir una foto en la playa de Costa Rica y estar aquí en México. Las fotos se guardan y se publican cuando uno quiere”

Tras este escenario, Tuñón habló recientemente con la prensa y fue contundente al declarar que no está interesada en la herencia de quien fue su esposo:

“Que se la quede Maribel, ahorita me interesa trabajar, y me hacía falta esto, es lo que estaba buscando hace mucho, hace como dos años, el independizarme y pues por fin lo logré y estoy contenta” Imelda Tuñón

Con estas palabras, la actriz confirmó que no está interesada en reclamar ningún derecho sobre la herencia de Julián, ya que su prioridad está en continuar con su carrera artística y asegurar el bienestar de su hijo por sus propios medios.

Imelda también explicó que, desde el fallecimiento de su expareja, ha sido ella quien se ha hecho cargo de todos los gastos de José Julián. Detalló que los costos escolares, uniformes, útiles y demás responsabilidades económicas han corrido enteramente por su cuenta, sin depender de lo que pueda recibir su hijo en el futuro por parte de la herencia. “Eso es por mi cuenta, todo eso ha ido por mi cuenta”, reiteró, subrayando que su intención es mantener independencia económica y no entrar en disputas por cuestiones patrimoniales.

Te puede interesar: ¿Lourdes Munguía no quiere trabajar con Imelda Tuñón tras pleito con Maribel Guardia? La actriz lanza mensaje

¿Cuál es la situación actual de Imelda Tuñón tras la disputa legal?

Actualmente, Imelda Tuñón se encuentra en una etapa de transición marcada por la búsqueda de estabilidad y crecimiento personal. Después de meses de estar en el ojo público debido a la disputa con Maribel Guardia por la herencia y el conflicto legal por su hijo, la actriz decidió tomar distancia de los conflictos legales y mediáticos para enfocarse en su carrera. En un reciente encuentro con la prensa, reveló que está por iniciar un nuevo proyecto en Televisa, aunque no quiso adelantar de qué se trata. Para ella, este paso representa un logro importante, ya que llevaba más de dos años buscando independencia económica y profesional, un objetivo que finalmente está consiguiendo.

Además de su faceta laboral, Tuñón recalcó que ha asumido en solitario todas las responsabilidades económicas de su hijo. Comentó que la educación, uniformes, insumos escolares y otros gastos cotidianos son cubiertos por ella, sin apoyo derivado de la herencia de Julián Figueroa. “Eso es por mi cuenta, todo eso ha ido por mi cuenta”, aseguró, con la intención de dejar claro que su prioridad es garantizar el bienestar de José Julián sin depender de terceros.

En cuanto a la polémica con Maribel Guardia, Imelda ofreció su versión sobre un episodio en el que presuntamente se le impidió convivir con su hijo.

“Le dijeron mentiras, le dijeron que le harían unas preguntas y ya no me pudo ver, se dio cuenta que ella fue la que impidió” Imelda Tuñón

Aunque esta declaración refleja solo su perspectiva, la actriz insistió en que la situación afectó a su hijo y marcó un punto crítico en la relación con la familia de su expareja.

Te puede interesar: Olivia Collins envía fuerte mensaje a Imelda Tuñón tras sus revelaciones sobre la muerte de Julián Figueroa

Imelda Tuñón / Imelda Tuñón

¿Qué ha dicho Maribel Guardia sobre la declaración de Imelda Tuñón?

Hasta el momento, Maribel Guardia no ha dado comentarios públicos sobre las recientes declaraciones de Imelda Tuñón respecto a la herencia de Julián Figueroa.

La actriz costarricense ha mantenido silencio en relación con los comentarios de su exnuera. Es importante señalar que, en ocasiones anteriores, Guardia ha expresado su desacuerdo con las declaraciones de Tuñón, especialmente en lo que respeta a la memoria de su hijo y su relación con él.

Te puede interesar: Imelda Tuñón, arrepentida de hablar sobre la muerte de Julián Figueroa, pide perdón ¿a Marco Chacón?

Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia / Redes sociales

¿Quién es el albacea de Julián Figueroa?

La albacea designada para la sucesión testamentaria de Julián Figueroa es Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia. Aunque inicialmente se había nombrado a Imelda Tuñón como albacea, ella renunció al cargo, y tanto ella como Maribel Guardia acordaron que Marco Chacón asumiera esa responsabilidad.

El abogado de la sucesión, Enrique Trejo Castro, confirmó que esta decisión fue consensuada entre las partes involucradas.

Te puede interesar: Imelda Tuñón llama “malvada” a Maribel Guardia en “Venga la alegría” y Ricardo Casares la para en seco, VIDEO