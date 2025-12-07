¿La herencia de Silvia Pinal ya está en venta? Revelan qué objetos cuestan más de los bienes de actriz

A un año de la muerte de Silvia Pinal, la herencia sigue atorada entre sus herederos y ya estalló la polémica: hay piezas fuera de la masa hereditaria que supuestamente sí podrían salir a la venta según Efigenia Martínez, su asistente por tres décadas. ¿Qué se vende, qué cuesta más y cómo se reparte? Aquí todos los detalles.

Mira: ¿Silvia Pinal se ‘apareció’? Revelan actividad misteriosa tras un año de la muerte de la Diva del cine de oro

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Se está vendiendo de la herencia de Silvia Pinal? Esto dice Efigenia Martínez

La herencia de Silvia Pinal se volvió tema candente porque, pese a que ya pasó un año de su fallecimiento, la masa hereditaria no se ha repartido del todo entre Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel, Luis Enrique Guzmán y las nietas. En medio de desacuerdos, surgió la posibilidad de vender bienes fuera del testamento, es decir, objetos que no están dentro de la masa hereditaria, pero que pertenecieron a la Diva del cine mexicano: cuadros, joyas, esculturas y muebles, especialmente los muebles orientales que coleccionaba.

Efigenia Ramos / Redes sociales

La información viene de Efigenia Martínez, asistente de Silvia Pinal durante 30 años, quien explicó que hay piezas en proceso de compra-venta entre los propios herederos. En entrevista reproducida por el programa De primera mano, Efigenia detalló el plan que trae el clan Pinal:

“Y una vez que ya se termine esa venta, de que ellos ya no quieran esas cosas, pues se pondrán en venta (al público)”. Efigenia Martínez

En otras palabras, primero se decide si los herederos compran o se quedan con determinadas piezas; y lo que no quieran, podría ofertarse al público. Esta ruta intenta destrabar la repartición sin tocar, de momento, lo que está sujeto a la masa hereditaria y a los términos del testamento.

Te puede interesar: Murió Silvia Pinal: Así fue la última foto que Sylvia Pasquel y la Gran diva se tomaron juntas

Fundación Silvia Pinal está en ojo del huracán tras fuertes acusaciones hacia las hijas de la primera actriz / Rede Social

¿Cuáles son los objetos más valiosos y caros en la herencia de Silvia Pinal?

Entre lo más valioso y codiciado de Silvia Pinal supuestamente están los muebles orientales, piezas coleccionables con alta demanda por su calidad artesanal, procedencia y conservación. La propia Efigenia subrayó ese punto:

“Son cosas muy valiosas, hay esculturas valiosas y los muebles eran orientales y esos son muy valiosos”. Efigenia Martínez

Silvia Pinal / Redes sociales

Además de esos muebles, el paquete de posibles artículos en venta incluye cuadros, joyas y esculturas. En el mercado de memorabilia de figuras del cine y la televisión, las piezas con proveniencia documentada (es decir, con historial de propiedad, fotos y registros que prueben que pertenecieron a Silvia Pinal) tienden a multiplicar su valor. Factores como autoría, época, estado de conservación, materiales (oro, piedras preciosas, maderas finas) y si han sido exhibidas públicamente también influyen.

Aunque no hay listas oficiales de precios ni tasaciones públicas compartidas por la familia, es razonable anticipar que los muebles orientales y las joyas encabecen las cifras más altas, seguidos por cuadros y esculturas con firma o catálogo. Cuando estas piezas se oferten, la clave será que cuenten con certificados, peritajes y documentación que brinden certeza jurídica al comprador.

Por si te interesa: Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán homenajearon a Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso: FOTO

Así lo dijo Efigenia Martínez: