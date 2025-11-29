Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán homenajearon a Silvia Pinal en su primer aniversario luctuoso: FOTO

A un año de la muerte de Silvia Pinal, la familia de la última gran Diva de la época de Oro del cine mexicano la recordó con mensajes cargados de nostalgia y profunda conexión emocional. La actriz, productora y figura clave del teatro, cine y televisión falleció el 28 de noviembre de 2024, a los 93 años, tras complicaciones derivadas de una neumonía. Hoy, sus hijas, Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel, mantienen vivo su legado con palabras dedicadas a la memoria de su madre.

Silvia Pinal un icono de la moda / Archivo TVNotas

¿Qué dijeron Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel de la muerte de Silvia Pinal?

Durante este primer aniversario luctuoso, Sylvia Pasquel, hija de Silvia Pinal, recurrió a un mensaje extenso y emotivo en su cuenta de Instagram, donde recordó el último encuentro con su madre y el impacto de su ausencia.

“Mamá, ha pasado un año pero mi corazón siente que fue ayer cuando te vi por última vez. No tienes idea de cuánto te necesito; me hacen falta tus consejos, tu risa y esa mano firme que siempre me sostuvo” Sylvia Pasquel

La actriz continuó dirigiéndose a Silvia Pinal con un mensaje que reflejó la unión de ambas:

“Te extraño tanto que duele, pero me sostengo en el inmenso amor que me dejaste. Te amo, mi Pinal hermosa, un beso hasta el cielo. ¡Sin ti pero eternamente contigo mamá!” Sylvia Pasquel

Por su parte, Alejandra Guzmán optó por una expresión más breve, pero igual de significativa. Publicó una fotografía de su madre acompañada de la frase: “Te extraño, gigante y espectacular”. La cantante ya había compartido en ocasiones anteriores imágenes y recuerdos familiares, y en esta fecha especial volvió a reiterar el cariño que mantiene por la figura materna que marcó su vida.

Además del homenaje virtual, Sylvia Pasquel compartió en entrevista con el programa “Venga la alegría” que la familia se reunió en la tumba de Silvia Pinal. De acuerdo con la actriz, pasaron un largo tiempo limpiando la cripta, conversando entre ellos y, simbólicamente, con el espíritu de la primera actriz. “Estuvimos ahí, platicando con ella, la festejamos”, dijo Pasquel, quien ha manifestado públicamente el fuerte vínculo emocional que mantuvo con su madre durante toda su vida.

¿Habrá homenajes públicos para Silvia Pinal a un año de su fallecimiento?

De acuerdo con declaraciones de Stephanie Salas, nieta de Silvia Pinal, en un encuentro con la prensa se estarían organizando diversos homenajes para recordar la trayectoria de la actriz, aunque aún no se han dado detalles concretos. Salas señaló que Sylvia Pasquel está encabezando la planificación de estas actividades.

“Sin duda alguna habrá no uno, muchos homenajes, porque la gente tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país” Stephanie Salas

Silvia Pinal ya había recibido un homenaje de despedida en el Palacio de Bellas Artes tras su muerte el 28 de noviembre de 2024. Ese día, familiares, colegas y admiradores se reunieron para darle el último adiós en un evento organizado por la Secretaría de Cultura. La presencia masiva del público dejó en claro la relevancia de su nombre en la cultura mexicana, así como el cariño que generaciones enteras le han brindado por su trabajo en cine, televisión y teatro.

Homenaje póstumo de Silvia Pinal / Archivo TVNotas

¿Quién fue Silvia Pinal en la historia del cine mexicano?

Silvia Pinal dejó una trayectoria que marcó de forma definitiva al entretenimiento en México. Nació el 16 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México y comenzó su carrera en 1949 con un pequeño papel en la cinta El pecado de Laura. Muy pronto se convirtió en una presencia constante en la Época de Oro del cine mexicano, participando en producciones como El rey del barrio (1950), Un rincón cerca del cielo (1952) y Yo soy muy macho (1953).

Su trabajo trascendió internacionalmente gracias a la trilogía que filmó con Luis Buñuel: Viridiana (1961), El ángel exterminador (1962) y Simón del desierto (1965). Viridiana, en particular, enfrentó fuertes problemas de censura en España por sus temas y por haber sido realizada durante la dictadura franquista. La única copia del filme fue traída a México por la propia Silvia Pinal, quien la ocultó entre sus pertenencias para evitar que fuera destruida. El esfuerzo quedó para la historia cuando la película obtuvo el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Su carrera también fue reconocida a nivel nacional con múltiples premios Ariel. Ganó el de Mejor actriz en 1956 por El inocente donde compartió créditos con Pedro Infante, y repitió la distinción en 1957 con La dulce enemiga. Su prestigio la llevó a trabajar en España e Italia con diversos proyectos cinematográficos.

Además de su labor en el cine, Silvia Pinal trabajó en política y en televisión, siendo Mujer, casos de la vida real uno de sus programas más recordados y con mayor impacto social. También produjo y protagonizó montajes teatrales durante décadas.

