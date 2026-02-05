Enrique Guzmán estalla ¿y agrede a reporteros cuando le preguntan por Frida Sofía?: “No estén chingand...”

Enrique Guzmán reaccionó de forma tajante ante la prensa cuando fue cuestionado sobre Frida Sofía, dejando claro que no estaba dispuesto a hablar del tema. El cantante marcó distancia frente a los reporteros y el intercambio quedó registrado, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

Enrique Guzmán evitó hablar de Frida Sofía. / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Frida Sofía y Enrique Guzmán?

La relación entre Frida Sofía y Enrique Guzmán se colocó en el centro de la atención pública luego de que la cantante ofreció una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que habló sobre hechos que, según dijo, habrían ocurrido durante su infancia. A partir de esas declaraciones, el tema trascendió el ámbito familiar y abrió una discusión pública que marcó un quiebre definitivo entre ambas partes.

En 2021, Frida Sofía interpuso una demanda contra Enrique Guzmán por presunto abuso sexual, lo que dio un cauce legal al conflicto. Desde entonces, la situación impactó también en la relación de la cantante con su madre, Alejandra Guzmán, y con otros integrantes de la familia, situación que se reflejó en su distanciamiento y en ausencias relevantes dentro del entorno familiar, como el funeral de su abuela, Silvia Pinal.

Tras hacerse públicas las acusaciones y la demanda, Enrique Guzmán negó los señalamientos en distintas entrevistas. El caso continuó generando atención mediática y, con el paso del tiempo, ha sido retomado cada vez que alguno de los involucrados es cuestionado al respecto, manteniendo vigente un conflicto que sigue sin resolverse en el ámbito público.

Alejandra Guzmán visitó a Enrique Guzmán y fueron cuestionados por Frida Sofía. / Foto: IG: @laguzmanmx

¿Por qué Enrique Guzmán explotó por pregunta sobre Frida Sofía?

Enrique Guzmán cumplió 83 años el pasado 1 de febrero y se reunió en su casa con su hija Alejandra Guzmán para celebrar la fecha. El encuentro familiar se dio durante la llegada de la cantante de temas como “Yo te esperaba” y “Mi peor error”, donde ambos fueron abordados por la prensa que buscaba conocer su postura sobre la denuncia interpuesta por Frida Sofía contra el cantante por presunto abuso sexual.

Durante el festejo, los cuestionamientos sobre el tema legal generaron una reacción directa por parte de Enrique Guzmán, quien pidió a los reporteros no insistir en el asunto en ese momento. Al ser abordado, el cantante respondió: “Otro día le haces una entrevista. No le hagas entrevistas de nada. No le hagas entrevistas, es mi cumpleaños y no esté usted ching*ndo”.

Alejandra Guzmán también fue sobre la situación legal que involucra a su padre Enrique Guzmán, luego de que trascendiera que presuntamente Frida Sofía habría desistido de la demanda interpuesta en su contra. Ante los señalamientos, la cantante respondió de manera breve y evitó profundizar en el tema.

Al ser abordada por la prensa, Alejandra Guzmán aseguró no tener conocimiento de ningún proceso legal vigente y marcó distancia respecto a cualquier implicación personal. “No hay ninguna demanda de nada, y si hay, pues ¿yo qué?”, expresó ante los cuestionamientos.

Enrique Guzmán no quiso hablar sobre Frida Sofía. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán habló recientemente sobre su estado de salud tras someterse a una cirugía en las cervicales, un procedimiento que requirió un periodo prolongado de recuperación. La cantante se dejó ver en público y compartió cómo ha sido este proceso físico, luego de varios años enfrentando molestias que la llevaron a tomar la decisión de operarse.

Al ser cuestionada, la intérprete explicó que la intervención incluyó varias zonas de la columna y que actualmente continúa en rehabilitación. “Traigo chaleco antibalas, parece... Muy bien, me arreglaron el cuello, cinco cervicales, las lumbares. Estoy muy bien, después de muchos años de sufrir. Ya estoy bien. En seis meses, hasta que me den de alta. Ahorita estoy en terapia, pero ahorita vengo a celebrar a mi padre”, expresó.

La cantante señaló que, aunque sigue bajo supervisión médica y en proceso de recuperación, su evolución ha sido favorable aunque no hay fecha confirmada para su regreso a los escenarios.

