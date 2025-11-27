Frida Sofía reaparece con mensaje polémico justo cuando Alejandra Guzmán preocupa por su salud ¿pide verla?

Frida Sofía encendió el drama en Instagram con un mensaje que muchos leyeron como advertencia, en plena ola de rumores por la salud de Alejandra Guzmán: la cantante sí estuvo en el hospital, pero su mánager aclaró que fue consulta de seguimiento, no una emergencia. Aquí te contamos qué dijo Coco Díaz, qué publicó Frida y si este momento puede acercarlas de nuevo.

Frida Sofía y Alejandra Guzmán / Redes sociales

¿Qué pasó con la salud de Alejandra Guzmán y por qué volvió al hospital?

La salud de Alejandra Guzmán volvió a ser tema nacional tras reportes de que “La reina del rock” fue vista en un hospital a finales de noviembre de 2025, encendiendo la alarma entre fans y medios.

En medio de la especulación, algunos programas de espectáculos también hablaron del tema como “Ventaneando”, reforzando que sí acudió al hospital pero sin precisar causas.

“Alejandra Guzmán volvió al hospital. No sabemos si fueron complicaciones por la reciente cirugía que se sometió en la columna vertebral o simplemente es algún otro padecimiento” Pati Chapoy

Sin embargo, la versión oficial llegó rápido: no fue una hospitalización de emergencia, sino una revisión de rutina derivada de sus cirugías recientes en la espalda/columna, según informó su mánager Coco Díaz a Televisa Espectáculos.

Dejó ver que estas evaluaciones se hacen cada cierto tiempo, más específico, una vez al mes como mínimo, por lo que no será extraño que se vea a la cantante en el nosocomio.

Alejandra Guzmán habla sobre los rumores de una nueva hospitalización / Captura de pantalla internet/ Canva

¿Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se pronunció ante la nueva hospitalización de su madre?

En medio de todo este caos mediático, Frida Sofía volvió a publicar en Instagram después de un largo periodo de silencio sobre su madre. La nieta de Silvia Pinal compartió una imagen que rápidamente se volvió viral, no por la foto en sí, sino por la frase que la acompañaba:

“A todos los que ofendí estos 11 meses, me falta un mes. Atentos”. Frida Sofía

La frase, tan directa como ambigua, dejó a millones de seguidores preguntándose si se trataba de una advertencia, un cierre de ciclo, un mensaje para alguien específico o simplemente un meme.

Lo cierto es que Frida no mencionó a Alejandra en ningún momento, pero el timing fue imposible de ignorar. Su reaparición coincidió justo con los rumores del estado de salud de la cantante.

Frida Sofía en IG

¿Por qué Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, están peleadas?

Para entender el impacto del mensaje de Frida Sofía, hay que recordar que la relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán está marcada por uno de los escándalos más fuertes del espectáculo mexicano.

La relación entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán pasó de ser muy cercana en la infancia a marcada por conflictos en la adultez. Todo cambió cuando, tras un intento de secuestro, Alejandra envió a su hija a un internado en otro país a los 12 años. Más tarde, Frida acusó públicamente a su madre de priorizar su carrera sobre su cuidado, mientras Guzmán aseguró que siempre se preocupó por ella y reveló que Frida fue diagnosticada con trastorno límite de la personalidad, intentando que siguiera tratamiento.

Las cosas entre ellas llegaron a un punto de quiebre cuando, en 2021, Frida acusó públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, de abuso, lo que provocó una ruptura inmediata con su madre, quien cuestionó su versión. Desde ese momento, la familia quedó dividida y la comunicación entre ambas prácticamente desapareció.

Facebook: Frida Sofía

Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando Silvia Pinal enfermó gravemente. Alejandra Guzmán declaró que Frida tuvo un acercamiento con la familia Pinal durante ese periodo crítico. Incluso sugirió que la relación podría estar “retomándose”. No obstante, Frida no confirmó ni desmintió ninguna reconciliación, manteniendo esa postura hermética que la caracteriza.

A partir de ahí, la interacción entre ambas volvió a ser nula. No hubo apariciones juntas, no hubo declaraciones compartidas y ni siquiera hubo señales evidentes de comunicación. Por eso el mensaje reciente tomó tanta fuerza en redes: llega en un momento emocionalmente vulnerable para la familia y en plena incertidumbre sobre el estado físico de Alejandra Guzmán.