¿Quién se quedó y dónde está el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera?

A un año de la muerte de la primera actriz Silvia Pinal, uno de los objetos más valiosos de su historia vuelve a generar conversación: el retrato que Diego Rivera pintó para ella en plena cúspide de su juventud. Considerada una pieza única dentro del patrimonio cultural y artístico del país, que se convirtió en uno de los bienes más disputados y misteriosos tras la lectura de su testamento. La pregunta inevitable es: ¿quién se quedó con el cuadro y dónde está ahora?

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Cómo fue que Diego Rivera pintó a Silvia Pinal?

El famoso retrato de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera tiene una historia tan sorprendente como valiosa. La actriz contó que todo comenzó en 1956 gracias a su arquitecto, quien decidió presentarla con el reconocido muralista para que la pintara.

Aunque Pinal ya era una estrella, se sorprendió cuando Rivera aceptó sin dudar. Durante el encuentro, ella le expresó su preocupación por el costo de la obra, pues sabía que el artista era una figura internacional.

Sin embargo, Rivera la desconcertó al responder: “¿Qué le parece si no le cobro?” Silvia intentó ofrecerle un pago simbólico, pero él le aclaró que solo había dos opciones: hacerlo gratis o cobrarle una cantidad tan alta que sería imposible pagar.

Así, sin gastar nada, Pinal recibió un retrato que hoy es uno de los tesoros más importantes de su vida y del arte mexicano.

Silvia Pinal en su casa, frente al cuadro que pintó Diego Rivera de ella / Facebook: Silvia Pinal

¿Cuánto cuesta el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera?

Aunque no existe un precio oficial, se estima que el famoso retrato de Silvia Pinal podría alcanzar los 3 millones de dólares, es decir, cerca de 60 millones de pesos mexicanos. Sin embargo, su relevancia no solo radica en su valor económico, sino en lo que representa culturalmente.

La obra adquiere tanta importancia porque fue realizada por Diego Rivera, uno de los máximos representantes del muralismo mexicano a nivel mundial. Al retratar a Silvia Pinal, una figura clave del cine y el espectáculo en México, la pintura se convierte en la unión de dos leyendas mexicanas.

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Por qué el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera no se puede vender?

Silvia Pinal llegó a confesar en entrevista con Maxine Woodside que el cuadro no podía venderse ni donarse porque estaba protegido por un fideicomiso.

Aseguró que la obra sería una heredado a sus hijos Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, pero dicho fideicomiso estipulaba que no podía venderse ni donarse sin el consentimiento unánime de sus tres hijos.

Según el periodista Ernesto Buitrón (e-consulta), solo podrá moverse o venderse si los tres herederos lo aprueban, garantizando así que permanezca dentro de la familia Pinal.

Silvia Pinal

/ Archivo TVNotas

¿Quién tiene el cuadro de Silvia Pinal pintado por Diego Rivera?

Según declaraciones de Luis Enrique Guzmán y de su hija Alejandra Guzmán, el retrato de Silvia Pinal fue trasladado desde la casa donde vivía Pinal hacia la residencia de la cantante.

“Mi mamá le dejó el cuadro a Alejandra en 2004, ese cuadro ya era suyo... nada más que por respeto no se lo llevó en ese momento”, afirmó Luis Enrique a los medios

Alejandra Guzmán confirmó después que el cuadro ya se encuentra bajo su custodia y que decidieron mandarlo a restaurar; en su lugar, en la antigua residencia se quedará una copia, mientras la original queda con ella.Según lo que ha trascendido, esta decisión fue tomada de común acuerdo entre los hijos de la actriz.

