Silvia Pinal: vandalizan tumba de la diva del Cine de oro; denuncian saqueo y daños antes de su aniversario

A pocas semanas de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, quien murió el 28 de noviembre de 2024 por una insuficiencia respiratoria aguda derivada de una neumonía, han surgido reportes de que la tumba de la emblemática actriz fue vandalizada. La noticia fue confirmada por su asistente, Efigenia Ramos, quien detalló que objetos colocados en el lugar habrían desaparecido, lo que encendió la preocupación entre seguidores y la propia dinastía Pinal.

La información se dio a conocer durante encuentros con la prensa, donde Ramos también compartió detalles sobre los preparativos del homenaje que se llevará a cabo para recordar a una de las figuras más importantes del Cine de oro mexicano. El suceso ocurre mientras familiares y allegados se preparan para una misa y acto conmemorativo que incluirá música en vivo para honrar la memoria de la primera actriz.

Silvia Pinal / Redes sociales

¿Qué sucedió con la tumba de Silvia Pinal y qué objetos fueron robados?

Durante una entrevista con diversos medios, Efigenia Ramos aseguró que la cripta donde descansan los restos de Silvia Pinal fue vandalizada recientemente. Según su testimonio, personas desconocidas ingresaron al mausoleo y sustrajeron artículos que se encontraban en el lugar. La asistente mencionó contar con fotografías del daño ocasionado, aunque no se especificó exactamente qué objetos fueron robados, ya que la familia no ha dado detalles públicos al respecto.

“Vandalizaron la cripta, se metieron a hacerle daño a la cripta, yo tengo fotos de cómo la vandalizaron. Ya la arreglaron otra vez, pero no se vale que lo que está pasando es que van y se roban las cosas, dañan y eso que la de mi jefa está bien protegida. No fue la única ahí en esa calle, fueron varias”, dijo.

Ramos explicó que este incidente no fue aislado, pues otras tumbas cercanas también habrían sido afectadas. La cripta de Pinal, que se encuentra aparentemente resguardada y vigilada, ya habría sido reparada tras el ataque. La exasistente declaró que se desconoce el motivo detrás de estos actos y lamentó que ocurran en un espacio destinado al descanso eterno.

“Tienen una persona que tiene que tener la cripta bien limpia y todo; lo tienen contratado, lo tenía yo contratado desde hace mucho porque a mi jefa era lo que ella siempre quería.” Efigenia Ramos

¿Quién organiza el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal y qué incluirá el evento?

Efigenia Ramos confirmó que será ella quien organice el homenaje por el primer aniversario luctuoso de Silvia Pinal, con autorización de los familiares directos. De acuerdo con sus declaraciones, ya se encuentran trabajando en la estructura del evento y en una escaleta que definirá el desarrollo de la ceremonia.

Aunque aún no se ha confirmado la sede oficial, Ramos adelantó que se contempla la realización de una misa, elemento imprescindible dentro del homenaje. Además, señaló que contará con la participación de tres cantantes de ópera, quienes interpretarán piezas con el objetivo de recordar la trayectoria y legado de la actriz, conocida por su trabajo en cine, televisión y teatro.

“Yo voy a organizar, yo pedí permiso, ya tengo todo. Lo de su misa, lo de todo, cómo van a estar; voy a tener tres cantantes de ópera. ahí vamos a estar” Efigenia Ramos

La asistente expresó que, a pesar de sus propias condiciones de salud, asistirá el próximo 28 de noviembre al panteón para acompañar la conmemoración. Los detalles completos del evento se darán a conocer en próximos días, conforme se ultimen los preparativos.

Efigenia Ramos y Silvia Pinal / Redes sociales y canva

¿Dónde descansan los restos de Silvia Pinal y cómo se mantiene su tumba?

Los restos de Silvia Pinal descansan en el Panteón Jardín, un sitio emblemático en la Ciudad de México donde yacen diversas figuras del espectáculo. Según Ramos, la familia mantiene contratado a un trabajador específico dedicado a la limpieza, cuidado y mantenimiento de la cripta, una instrucción que se habría establecido desde tiempo atrás a petición de la actriz.

En vida, Pinal expresaba preocupación por la buena apariencia de su espacio funerario, por lo que uno de sus deseos fue garantizar que este se mantuviera en óptimas condiciones. Ramos destacó que este servicio continúa activo, y que la cripta es atendida periódicamente para cumplir con estos estándares.

A pesar de ello, el reciente acto de vandalismo habría afectado temporalmente el estado del lugar, situación que ya fue atendida mediante reparaciones. Hasta el momento, no se han reportado responsabilidades ni detenido a posibles implicados.

