Patrimonio de Silvia Pinal: ¿Quiénes son los herederos de su fortuna? ¿A cuánto asciende?

Silvia Pinal, fallecida este 28 de noviembre de 2024, no solo dejó una huella en la cultura mexicana, sino también un patrimonio cuidadosamente planeado. En 2018, la actriz reveló haber preparado su testamento con la intención de evitar disputas entre sus herederos.

Silvia Pinal dejó indicaciones precisas para su último adiós

Una fuente cercana a la familia Pinal reveló a TVNotas, hace una semana, que Silvia Pinal, siempre precavida, había dejado todo listo para su despedida. La fuente aseguró que ‘la Diva del cine mexicano’ había redactado su testamento con detalle y había designado a su amiga y colaboradora, Tina Galindo, como albacea.

“Doña Silvia ha sido una mujer organizada y previsora que no quiere dejar problemas ni que su familia se pelee. Incluso, hay indicaciones de cómo tiene que hacerse todo cuando ella trascienda”. Fuente a TVNotas

Lamentablemente, el fallecimiento de Tina Galindo a principios de este año dejó un vacío en la organización de los bienes de Silvia Pinal. Se había considerado a Rafael Herrerías, un amigo cercano y de gran confianza de la familia, como posible sucesor en el cargo de albacea, pero hasta el momento no se ha tomado una decisión oficial al respecto.

Fuente a TVNotas “La actriz hizo su testamento en 2009. Sus tres hijos y todos sus nietos están contemplados, además de Efigenia, su asistente personal desde hace años. No se conoce qué porcentaje recibirá cada uno. Los únicos que lo saben son doña Silvia, en su momento Tina Galindo, y el notario. Se sabe que había contemplado incluir al supuesto hijo de Enrique, pero, por una u otra razón, nunca se modificó el testamento. La idea era que estaría dentro si salía positiva la prueba de ADN”.

Otro amigo de la familia nos dijo: “Tengo entendido que doña Silvia repartió varias copias del testamento, entre ellas a Sylvia Pasquel y a Rafael Herrerías. La actriz tomó sus decisiones con pleno uso de sus facultades. Frida Sofía sí está contemplada. Le tiene mucho cariño por la vida tan dura que ha tenido y el abandono en el que ha estado”.

La fortuna de Silvia Pinal está valuada en más de 250 millones de pesos



Herencia de Silvia Pinal: ¿Cuáles son los bienes por repartir en la familia de la primera actriz?

Recientemente, una fuente contó a TVNotas que su fortuna estaría estimada en 250 millones de pesos. Sin embargo, hace años otra fuente había declarado a TVNotas que su herencia era de mil millones de pesos. Pinal garantizó la distribución de sus bienes entre sus hijos, nietos y algunos empleados, destacando su espíritu generoso y previsor.

Entre sus activos más destacados se encuentran:



Residencia en el Pedregal: Una mansión icónica en el sur de la Ciudad de México.

Una mansión icónica en el sur de la Ciudad de México. Teatro Silvia Pinal: Referente cultural en el corazón de la capital. Que primero fue el antiguo teatro Diego Rivera fue fundado el 2 de mayo de 1991; posteriormente la actriz Silvia Pinal adquirió el recinto y le dio su nombre.

Referente cultural en el corazón de la capital. Que primero fue el antiguo teatro Diego Rivera fue fundado el 2 de mayo de 1991; posteriormente la actriz Silvia Pinal adquirió el recinto y le dio su nombre. Obras de arte: Incluyendo un retrato realizado por Diego Rivera, exhibido en el Museo Dolores Olmedo, valorado en 60 millones de pesos.

Incluyendo un retrato realizado por Diego Rivera, exhibido en el Museo Dolores Olmedo, valorado en 60 millones de pesos. Propiedades inmobiliarias: Incluyendo estacionamientos que generan ingresos constantes.

En 2022, los hijos de Silvia Pinal estaban aparentemente en disputa por el testamento. La actriz dijo en noviembre de ese año a la prensa que había considerado a sus tres hijos para que no se pelearan por la herencia: “Pues mira, yo tengo tres hijos y entre esos tres, hay que pensar que hay que darle un barril a uno, otro a otro y al otro ya no alcanzó, ni modo”.

Disputas y reconciliaciones en la familia Pinal

Entre estas disputas, en 2022 una persona cercana a la familia contó a TVNotas que Luis Enrique Guzmán había amenazado a Sylvia Pasquel con que si seguía hablando de él, convencería a su mamá de sacarla del testamento. Esto, debido a que Luis Enrique habría acusado de ratera a Sylvia Pasquel de llevarse vestuario y obras artísticas de la casa de doña Silvia. Estas disputas pararon y en fechas recientes cuando los tres hermanos se mostraron muy cercanos y unidos en los últimos días de ‘la Diva del cine de oro’.

En mayo de 2024, Efigenia Ramos, la asistente personal de Silvia Pinal reveló que, a pesar de sus 35 años de servicio al lado de la actriz, ella no recibirá nada ni formaría parte de los herederos. Sin embargo, en TVNotas te contamos en 2022 que que doña Silvia le habría dejado un departamento a su leal empleada.

También en mayo de este año, le preguntaron a Enrique Guzmán si está en el testamento de doña Silvia, a lo que respondió que seguramente no: “Primero habría que ver cuánto tiene. Luego, de eso, yo creo que no me toca nada”.

