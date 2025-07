Alcanzó la fama como actriz infantil, trabajó junto a Silvia Pinal y ahora vende en un tianguis

En la historia del cine mexicano, pocos rostros infantiles son tan entrañables como el de Lucy Buj, actriz del Cine de Oro que conquistó a toda una generación con su talento y dulzura en pantalla.

Aunque la carrera de Lucy Bug fue breve, dejó una huella imborrable en el público por su participación en películas y telenovelas emblemáticas de la década de 1960. Hoy, lejos de los reflectores, lleva una vida completamente distinta, alejada de la industria del espectáculo. ¡Vende en un tianguis!

Lucy Bug dejó su trabajo como estrella infantil y ahora vende en un tianguis / Redes sociales

¿Quién es Lucy Buj, actriz infantil de ‘María Isabel’, que trabajó junto a Silvia Pinal?

Lucy Buj debutó en el cine a muy temprana edad y rápidamente se convirtió en una de las niñas actrices más populares del momento. Su rostro tierno, voz dulce y carisma natural la posicionaron como una figura recurrente en el Cine de Oro mexicano, especialmente en roles dramáticos y entrañables.

Entre sus papeles más recordados se encuentra el de ‘Rosa Isela’ en la telenovela ‘María Isabel’ (1967), donde compartió créditos con Silvia Pinal y José Suárez. Ese personaje marcó su carrera y la consolidó como una de las niñas prodigio más queridas de la televisión mexicana.

En el cine, participó en filmes como:

El libro de piedra (1969) – dirigida por Carlos Enrique Taboada, donde interpretó a una niña que enfrenta fenómenos paranormales.

(1969) – dirigida por Carlos Enrique Taboada, donde interpretó a una niña que enfrenta fenómenos paranormales. Primera comunión (1970), una historia de corte religioso.

(1970), una historia de corte religioso. Las aventuras de Juliancito – donde compartió pantalla con otros jóvenes talentos de la época.

También fue vista en programas especiales y emisiones de corte infantil y familiar que eran transmitidos por Telesistema Mexicano.

¿Qué fue de Lucy Buj, famosa actriz del Cine Oro?

A pesar de su éxito, Lucy Buj se retiró de la actuación a los 11 años, cuando su físico dejó de corresponder a los papeles infantiles que le ofrecían.

En entrevistas pasadas, se mencionó que el cine mexicano de la época comenzó a cambiar drásticamente, lo que dejó de lado las historias familiares para centrarse en temáticas más adultas, como el cine de ficheras. Esta transformación, sumada al deseo de llevar una vida tranquila, la llevó a tomar distancia del medio.

Sin embargo, Lucy reveló la contundente razón por la cual optó por seguir una vida completamente diferente. A través de una entrevista para el canal de YouTube, ‘Historias, mitos y tragedias del cine mexicano’ confesó que decidió alejarse del medio luego de haber sido víctima de acoso por parte de un director.

“Todo salió muy bien y cuando entré con el director, muy prepotente, odioso, me dijo: ‘Si quieres firmar tu contrato, te veo hoy a las 11 en mi casa’, le dije: ‘Sabe qué, yo todavía juego a las Barbies, no soy precoz. Si usted quiere que yo firme, hable con mi mamá, ya llegó’. Cuando salí dije: ‘Nunca más, hasta aquí llegó mi carrera”. Lucy Buj

En esa misma entrevista, la actriz relató que, pese a haber alcanzado la fama y generar ingresos, jamás tuvo acceso directo a ese dinero, ya que sus padres lo usaban para sostener a toda la familia. Con el tiempo, se vio en la necesidad de trabajar en el tianguis.

“Según la gente, no he cambiado mucho... me reconocen mucho, estuve vendiendo mercancía en los tianguis y me decían: ‘Ay, señora, yo la conozco'… Terminé mi secundaria, mi prepa, y después me metí a hacer la carrera de intérprete y traductora. Estudié inglés, francés… me preparé para trabajar en la embajada”.

Lucy Buj

Además, Lucy continuó su vida en matrimonio, aunque después se divorció, pero volvió a encontrar el amor.

“Me casé a los 26 años, tuve una hija y me divorcié. Después me casé con un argentino, con el que llevo 33 años. No tuve hijos, pero él quiere a mi hija como si fuera suya”, agregó,

Finalmente, la exactriz infantil del cine mexicano, Lucy Bug, expresó su disposición a regresar a la actuación, ya sea en televisión o en la pantalla grande, ya que aseguró que es una pasión que todavía añora.

Así lo dijo Lucy Buj: