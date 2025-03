Actor de Rubí intentó quitarse la vida, ¡y quiere regresar a las telenovelas!

El actor Miguel Pizarro, conocido por su participación en la exitosa telenovela ‘Rubí’, está a punto de concretar su regreso a la televisión tras varios años de ausencia.

La noticia ha sorprendido a sus seguidores, pues en 2004, el histrión enfrentó un episodio difícil al intentar quitarse la vida. Ahora, con gran entusiasmo, comparte su alegría por volver a los foros.

Miguel Pizarro fue parte de ‘Rubí' / Redes sociales

Miguel Pizarro reaparece y confirma su regreso a Televisa

Tras un largo periodo alejado de las pantallas, Miguel Pizarro fue captado recientemente en las instalaciones de Televisa. En una breve entrevista para un canal de YouTube, el actor reveló su entusiasmo por estar nuevamente en el medio.

“Creo que vamos a volver, pero vamos a ver”, mencionó el actor, dejando entrever que su participación en un nuevo proyecto está casi confirmada.

Miguel Pizarro también expresó la emoción que sintió al regresar a la televisora que lo vio crecer profesionalmente. “Vengo con la piel erizada porque hacía tiempo que no venía y de pronto cuando regresas a casa, porque la verdad aquí nos la vivíamos, es espectacular”, comentó.

¿En qué telenovela participará Miguel Pizarro en su regreso a la actuación?

Aunque el actor no dio detalles específicos sobre su nuevo proyecto, al ser cuestionado sobre si trabajará con el productor Juan Osorio, Pizarro prefirió mantenerse hermético.

“No puedo dar muchos detalles, pero pronto se enterarán”, prometió.

El actor concluyó la entrevista asegurando que está viviendo un momento de “alegría infinita” actualmente, ya que su regreso a la televisión está a punto de concretarse. Dejando de lado los momentos oscuros que vivió para pensar en terminar con su vida hace unos años.

Miguel Pizarro es feliz nuevamente a 20 años de un episodio triste

En 2023, en TVNotas platicamos con Miguel Pizarro luego de que en 2004 atentó contra su vida. A sus entonces 62 años, el actor habló en retrospectiva de lo bueno y malo que le ha pasado, lo aprendido y su camino en la vida.

En ese entonces su refugio era el teatro y sobre la televisión dijo: “La televisión me ha olvidado y yo también, las cosas no son como antes, cambiaron los jefes y la forma de hacer la novela; hace poco estuve en una, pero fue un personaje corto y ya. Los directivos son extranjeros o eran, y no conocían las trayectorias de muchos de nosotros”.

Miguel también negó que fuera a tocar puertas para encontrar papeles en la TV: “¡Jamás!, nunca lo he hecho. Nunca fui a pedir trabajo. Los productores me llamaban porque les gustaba mi trabajo. Desde mi primer proyecto ‘Pasión y poder’, y desde ese momento no paré de trabajar por más de diez años... pero si ahora tengo que hacerlo, lo haré, no pasa nada, solo si es un proyecto que me llama la atención”, reconoció.

Miguel Pizarro intentó terminar con su vida hace años y ahora quiere regresar a la televisión / Redes sociales

Gracias a su exclusividad y trabajo en la televisora de San Ángel, Miguel Pizarro logró tener mucho dinero, mismo que perdió muy rápido. “Gané muy buen dinero… te da mucha tranquilidad; pero también me di cuenta de que tenía mucho y lo perdí de un día para otro, y no me arrepiento”. Cuando ya no tuvo el dinero supo reinventarse y salir adelante: “Lo tuve todo de joven, pero no era feliz; y ahora estoy feliz, pero sin dinero”, dijo.

Por último, Miguel indicó cómo salió del bache emocional que le hizo intentar quitarse la vida hace años: “Con veinte años, ya lo tengo bien manejado. Hay cosas que son imborrables, y cosas imperdonables, pero salí adelante. tuve los pantalones de hacerme yo mismo mi terapia y es un riesgo; de hecho, no lo recomiendo. Yo fui al psicólogo tres veces, le aprendí la fórmula, porque era muy caro, y me seguí solo. Me compré libros, traté de ver la verdad y me cuidé a mí mismo, porque estaba muy vulnerable y cualquier cosa me podía hacer daño”.

“(Veo la vida) Maravillosa, siempre la he amado; de hecho, ese episodio fue un exceso de amor de lo que había vivido; quedé marcado y sé que eso está ahí. Soy un apasionado ahora del trabajo. La verdad, sí: ahora estoy contento con mi vida”, comentó.