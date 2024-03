Drake Bell revela que consideró quitarse la vida: “Solo quería desaparecer”

El pasado domingo Drake Bell acudió como invitado al canal de YouTube de Yordi Rosado, La entrevista con Yordi, programa en el que se sinceró sobre algunos aspectos de su carrera como actor, músico, así como de su vida privada. Recordemos que Drake escogió México para vivir desde hace algunos años. Sin embargo, suele estar envuelto en la polémica.

Durante la plática, Yordi cuestionó al cantante sobre el escándalo que se derivó cuando fue reportado como desaparecido. Lo cual encendió las alarmas de sus fans, dado que nadie sabía de su paradero.

Drake Bell / Instagram: @drakebell

Te puede interesar: Josh Peck se solidariza con Drake Bell tras revelar el abuso que vivió en ‘Nickelodeon’

Aunque más tarde el actor reapareció en redes sociales dando a conocer que estaba sano y salvo, nunca expresó qué fue lo que verdaderamente sucedió durante su contundente ausencia.

Sin embargo, Drake se sinceró y reveló con Yordi qué fue lo que derivó a que se desconectara del mudo durante un gran lapso.

Drake Bell con Yordi Rosado / Instagram

Drake Bell recuerda qué fue lo que sucedió durante su desaparición

Bell compartió a las cámaras que en esa ocasión se encontraba solo en Florida y lo único que quería era dejar todos sus problemas a un lado. ¡Buscaba desaparecer!

“Sabía que necesitaba un empujón para sacarme de mi estabilidad. Comencé esa espiral de nuevo y fue cuando esa otra noticia se volvió viral, cuando desaparecí. Cuando estaba en Florida, ahí perdí la cabeza. Solo quería desaparecer, dejar todas esas cosas horribles atrás”. Drake Bell

Drake Bell / Instagram: @drakebell

No te pierdas: Nickelodeon responde a Drake Bell por denuncias de abus0 s3xual

¿Drake Bell consideró el su1c1d10?

Asimismo, el cantante reveló que en ese momento de oscuridad pasó por su cabeza el quitarse la vida, ya que no sabía cómo seguir adelante y solo quería desaparecer, puesto que con su familia también tenía muchos problemas.

“Empecé a decirle a mi familia cosas terribles, que ya no quería estar más aquí, no sabía cómo seguir adelante. Sí, estoy seguro de que hubo momentos en los que pasó por mi mente, pero realmente solo quería desaparecer, no sabía lo que significaba, pero ya no quería estar en el presente”. Drake Bell

Agregó: “Renté un carro en Florida y solo manejé sin parar. Me detenía en bares intentando ahogar mis problemas, sin responderle a mi familia; tenía mi celular a un lado, no respondí por horas. Así que llamaron a la policía y me reportaron como desaparecido”.

Drake Bell desmiente desaparición / Instagram: @drakebell

Al momento, se desconocen cuáles fueron los problemas puntuales que derivaron a Drake a pensar en el su1c1d10. Sin embargo, se sabe que el histrión ha vivido fuertes situaciones a lo largo de su carrera artística, ya que fue víctima de un 4bus0 s3xu4l en su infancia.

Así lo dijo Drake Bell:

Mira: Drake Bell es reportado como desaparecido en Estados Unidos, temen por su seguridad

Drake Bell fue víctima de abus0 s3xu4l en su paso por Nickelodeon

Hace poco, se estrenó Quiet on set: The dark side of kids TV, una miniserie de cuatro episodios que los aspectos más polémicos de los programas infantiles creados por Dan Schneider, productor de Nickelodeon, en los 90, así como a principios de los 2000.

En dicho proyecto, Drake Bell, quien saltó a la fama por la serie de Drake y Josh, narró el abuso que sufrió por parte de Brian Peck, un extrabajador de la cadena televisiva, cuando apenas tenía 15 años.

Sin duda, Drake sufrió momentos de terror a lo largo de su carrera, así como en su vida personal. No obstante, en este momento habría encontrado un poco de paz, ya que se encuentra más que contento en México.