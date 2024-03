Josh Peck se solidariza con Drake Bell tras revelar el abuso que vivió en ‘Nickelodeon’

Hace poco, se estrenó Quiet on set: The dark side of kids TV, una miniserie de cuatro episodios que los aspectos más polémicos de los programas infantiles creados por Dan Schneider, productor de Nickelodeon, en los 90, así como a principios de los 2000.

En dicho proyecto, Drake Bell, quien saltó a la fama por la serie de Drake y Josh, narró el abuso que sufrió por parte de Brian Peck, un extrabajador de la cadena televisiva, cuando apenas tenía 15 años.

La revelación del cantante causó mucha polémica, no solo por la naturaleza de lo sucedido, sino también por el silencio de Josh Peck, su coestrella en Drake y Josh, quien fue sumamente criticado en redes sociales por su “falta de apoyo”.

Si bien el propio Bell salió en su defensa y aseguró que su excompañero se comunicó con él tras darse a conocer los hechos, muchos continuaron presionando por una respuesta.

Josh Peck se solidariza con Drake Bell

A raíz de toda la presión pública, el actor de Oppenheimer emitió un comunicado en el que confirma que sí habló con Drake en su momento. Aunque no dio detalles de la conversación, resaltó su admiración por todos aquellos que decidieron contar su historia.

“Terminé el documental Quiet on Set y me tomó unos días procesarlo. Me comuniqué con Drake en privado... quiero brindar mi apoyo a los sobrevivientes que fueron lo suficientemente valientes como para compartir con el mundo sus historias de abuso físico y emocional en los sets de Nickelodeon”. Josh Peck

Asimismo, resaltó que se necesita un “cambio urgente” en la industria del entretenimiento para proteger a los niños y evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir en el futuro.

“Hay que proteger a los niños. Revivir esto públicamente es increíblemente difícil, pero espero que pueda traer curación a las víctimas y sus familias, así como el cambio necesario en nuestra industria”, expresó.

¿Qué pasó con el abusador de Drake Bell?

En 2003, Brian Peck fue arrestado por 11 cargos relacionados con abuso s3xual de un “niño no identificado”, según revela Business Insider.

Para marzo del 2004, Brian fue hallado culpable de todos los cargos y pasó un año y cuatro meses en prisión. Durante ese mismo año, fue registrado como un delincuente sexual. Tras salir de la cárcel, trabajó como actor de doblaje en un proyecto de Disney. Sin embargo, la compañía, tras conocer lo ocurrido, lo despidió inmediatamente.

En la actualidad, vive en Los Ángeles y no ha trabajado en nada relacionado con la industria del entretenimiento desde 2019.

Drake Bell sufrió abuso por parte de Brian Peck / Instagram: @drakebell