Drake Bell se divorcia, ¿porque Mariana Botas dijo que se lo besuqueó toda una noche?

Drake Bell sigue siendo tendencia en redes sociales. Tras decir que no se acuerda de besarse en un antro con Mariana Botas y, según Galilea Montijo, de haber amagado con demandar a ‘La casa de los famosos México 2025’ si no eliminaban lo dicho por Mariana, se reporta que el cantante solicitó formalmente divorciarse de su esposa, Janet Von Schmeling, quien había iniciado este trámite hace dos años, ¿la actriz fue la causa? Te contamos.

¿Qué pasó entre Mariana Botas y Drake Bell?

Todo comenzó luego de que, durante una conversación en ‘La casa de los famosos México 2025’, Mariana Botas confesara que, supuestamente, había besado a Drake Bell hace algunos años, en una noche de fiesta.

“Él me abrazó súper emocionado, me ofrecía tragos, no me soltaba de la mano… y sí, me lo besuqué toda la noche. No lo podía creer. Ese día fue el mejor de mi vida. Me trató como una reina. Y al día siguiente me escribió: ‘Besarte anoche fue realmente increíble’” Mariana Botas

Al cuestionar al cantante sobre esta historia en un encuentro con la prensa, este simplemente dijo: “No sé, no me acuerdo, estaba en un antro. No recuerdo nada”, resaltando que él y Mariana eran buenos amigos.

Si bien Drake Bell dijo no recordar lo sucedido con la protagonista de ‘Una familia de 10’, muchos interpretaron su respuesta como una forma de desmentirla, lo que causó muchas críticas contra la actriz, a quien hasta han comparado con Martha Higareda, celebridad que ha sido señalada de “exagerar” e “inventar” sus anécdotas.

Por otra parte, Andrea Botas, hermana de Mariana, confirmó la historia y hasta se dijo algo molesta por la postura que habría tomado Drake Bell: “Es aceptable si él no quiere que se le mencione, pero bueno, Mariana está en su derecho de contar cosas que ha vivido”, dijo Andrea.

¿Drake Bell solicitó el divorcio por culpa de Mariana Botas? Esto se sabe

En medio de todo este escándalo, el portal noticioso TMZ reportó que Drake Bell solicitó formalmente el divorcio de su esposa, Janet Von Schmeling. Según el sitio, el cantante hizo la solicitud el pasado jueves 14 de agosto en el condado de Seminole, Florida.

Si bien no se saben los motivos de la petición, muchos han teorizado que se debe, en parte, al escándalo con Mariana Botas. Algunas especulaciones afirman que la pronto exesposa de Drake se habría molestado por esta situación y habría tenido una fuerte discusión con el cantante, quien simplemente decidió separarse definitivamente de ella.

No obstante, hasta el momento, él no se ha pronunciado ante esto. Aunque algo que llamó la atención fue una frase que compartió, la cual fue interpretada como su forma de decir que, pese a todo, está tranquilo: “Hay gente que nunca se vuelve loca ¡Qué vidas tan horribles deben llevar!”, se lee.

Cabe recordar que Janet Von Schmeling solicitó divorciarse de Drake Bell en 2023, tras cinco años de relación y un hijo en común. En aquel entonces, se dijo que era por “diferencias irreconciliables”.

Los reportes indican que Janet pedía la custodia total de su hijo, derechos de visita para Drake, así como una manutención conyugal, además de la obligatoria por el menor. En 2024, el tribunal les ordenó reunirse para acelerar el proceso. Se desconoce qué pasó en dicho encuentro, pero ahora al parecer sí podría concretarse el divorcio.

¿Drake Bell demandará a la producción de ‘La casa de los famosos México 2025’ por los comentarios de Mariana Botas?

Luego de lo comentado por Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México 2025’ sobre Drake Bell, Galilea Montijo, conductora del programa, señaló que, presuntamente, el cantante se enojó por toda esta situación y amenazó con demandar si la producción no bajaba los videos en los que Botas contaba sobre su presunto beso.

“Resulta que el niño Bell, Drake Bell, habló muy enojado, amenazando que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas que había dicho (que se besaron en un antro) en ‘La casa de los famosos México’, que iba a someterse a una demanda, muy enojado, pero, ya frente a las cámaras… Ay, qué, raro, siempre es muy lindo, no sé si estaba enojado. No te preocupes, mi amigo”, dijo.

Hubo opiniones divididas en redes sociales; si bien algunos defendían a Drake y criticaban a Mariana, otros tacharon al cantante de “exagerado” por “querer demandar”. Hasta el momento, ni el artista o su equipo se han pronunciado.

