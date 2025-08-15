Drake Bell: Tras palabras de Mariana Botas en La casa de los famosos México, él lanzaría fuerte amenaza

Hace unos días, Mariana Botas, actualmente habitante de La casa de los famosos México, sorprendió a sus compañeros al compartir una picante anécdota con Drake Bell. La actriz aseguró que en un encuentro con el también cantante. ¡Supuestamente se besaron!

Luego de que Mariana Botas hizo esta controversial revelación, Drake Bell no tardó en reaccionar y negó la versión de la actriz. Eso no es todo, trascendió que el protagonista de ‘Drake & Josh’ habría lanzado una contundente advertencia a la producción de ‘La casa de los famosos México’, tras esta polémica.

Mariana relata la vez que se besó con su crush de la infancia. / Instagram

Te puede interesar: Mariana Botas, ¿la nueva Gomita en La casa de los famosos México 2025? ¿Por qué comparan a las influencers?

¿Qué dijo Mariana Botas sobre lo que vivió con Drake Bell en La casa de los famosos México?

En una charla con otros habitantes, Mariana Botas reveló en La casa de los famosos México, que ella y Drake Bell se conocieron durante la celebración organizada por un amigo en común. De acuerdo con el relato de la actriz, la conexión fue instantánea y el contexto propició una velada apasionada, marcada por el coqueteo, la música y múltiples besos.

“Él me abrazó superemocionado, me ofrecía tragos, no me soltaba de la mano… y sí, me lo besuqué toda la noche. No lo podía creer” Mariana Botas

“Ese día fue el mejor de mi vida. Me trató como una reina. Y al día siguiente me escribió: ‘Besarte anoche fue realmente increíble’”, agregó la actriz.

No te pierdas: La casa de los famosos México: ¿Mariana Botas le declaró la guerra a Mar Contreras? ¡Se lanza en su contra!

¿Qué contestó Drake Bell a los comentarios de Mariana Botas en La casa de los famosos México?

Después, durante un encuentro con la prensa, Drake Bell fue cuestionado sobre la anécdota de Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México.’ Uno de los reporteros le preguntó: "¿Sí fue cierto?”. Y el actor respondió:

“No sé, no me acuerdo, estaba en un antro. No recuerdo nada”. Drake Bell

Las declaraciones del actor no pasaron desapercibidas. Incluso, se volvieron virales en redes sociales. Ahora, lo que llamó la atención de internautas fueron las contundentes amenazas que, supuestamente, el famoso lanzaría tras enterarse de las palabras de Botas.

Así lo dijo Drake Bell:

Mira: ¿Qué pasó entre Mariana Botas e Imanol? La polémica entre los actores que pudo terminar en demanda

¿Drake Bell demandará a ‘La casa de los famosos México’ por las declaraciones de Mariana Botas?

Tras el encuentro con la prensa, Galilea Montijo confirmó que Drake Bell se mostró verdaderamente molesto tras enterarse de lo que dijo Mariana Botas en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Incluso, amenazó con actuar legalmente en contra de la producción si no “bajaban” el contenido en el que la actriz lo menciona.

“Resulta que el niño Bell, Drake Bell, habló muy enojado, amenazando que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas que había dicho (que se besaron en un antro) en ‘La casa de los famosos México’, que iba a someterse a una demanda, muy enojado, pero, ya frente a las cámaras (risa y risa)… Ay, qué, raro, siempre es muy lindo, no sé si estaba enojado. No te preocupes, mi amigo” Galilea Montijo

Drake Bell y Mariana Botas / Redes sociales, X: @TuTiaSandra y Canva

Como era natural, la mayoría de los usuarios reaccionaron a las declaraciones de Galilea Montijo sobre la supuesta demanda que interpondría Drake Bell por las declaraciones de la actriz de ‘Una familia de Diez’ en el reality de famosos. Estos fueron unos comentarios:

“Rechazada en La casa y afuérenlara, esta pasado la Gomita 4D”

“Qué vergüenza, quedó así (payasa)”,

“Mariana ya se ve casa igual hasta con Aldo”,

“Fue su momento más humilde”

Al momento, Drake Bell no ha hecho oficial si actuará legalmente en contra de ‘La casa de los famosos México’ 2025 por la anécdota que contó Mariana Botas. La producción del programa tampoco ha lanzado un comunicado oficial con respecto a esta controversia.

Así lo dijo Galilea Montijo: