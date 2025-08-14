¿Nuevo shippeo en La casa de los famosos México? Aldo de Nigris y Mariana Botas desatan rumores de romance

El influencer Aldo de Nigris y la actriz y conductora Mariana Botas, supuestamente, protagonizarían una inesperada historia dentro de La casa de los famosos México, que ha capturado la atención del público.

En redes sociales, los fans aseguran que entre ambos participantes, supuestamente, habría más que una simple amistad, lo que ha encendido los rumores de un posible romance. Tan fuerte es la conexión percibida por usuarios, que, incluso, ya tienen un apodo de pareja: “Marialdo”.

¿Mariana Botas y Aldo de Nigris tiene un romance en La casa de los famosos México?

El fenómeno de “Marialdo” ha cobrado fuerza en redes sociales como TikTok y X, donde miles de usuarios se han dedicado a compartir clips y momentos en La casa de los famosos México, donde Aldo de Nigris y Mariana Botas, supuestamente, interactúan de forma cercana, cariñosa y constante.

Los videos mostrarían momentos que han compartido lo que ha sido suficiente para que los fans comiencen a “shippearlos”, es decir, aparentar que tienen una relación más allá de una amistad.

En muchos de estos clips, usuarios señalan que Aldo, de 26 años, es quien más busca la compañía de Mariana, de 35, generando todo tipo de especulaciones.

Los comentarios en TikTok parecen apoyar este posible “shippeo":



“La razón por la que veo LCDLF”,

“Amo, aunque muchos no soporten”,

“La química existe entre ellos”.

Aunque muchos celebran la cercanía entre Aldo de Nigris y Mariana Botas, otros usuarios cuestionan si realmente hay una intención romántica o si simplemente han formado una amistad sólida en el encierro de la casa.

Lee: ¿Facundo y Ninel Conde planean complot en La casa de los famosos México? Filtran video que los delata

Mariana Botas y Aldo de Nigris / Redes sociales, X: @DANIEL58815221

¿Qué otro shippeo hay en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Cabe destacar que al inicio del reality, algunos seguidores creían que Elaine Haro, de 21 años, sería el posible interés romántico de Aldo de Nigris.

Sin embargo, esa narrativa fue perdiendo fuerza conforme avanzó el reality, luego de que en los más recientes momentos dentro de La casa de los famosos México, Elaine y Aarón Mercury se les viera conviviendo de manera más cercana. Incluso, este fue considerado por los internautas como otro de los shippeos de la temporada.

Aldo de Nigris y Mariana Botas en LCDLFM / Redes sociales y canva

Aunque, en estos momentos, hay una oleada de críticas hacia Mariana Botas a quien algunos acusan de “interponerse” entre Aldo y Elaine Haro, otro de los shippeos del reality.

Los comentarios negativos no se han hecho esperar, y muchos de ellos provienen de fans que aún mantienen la esperanza de ver a Aldo emparejado con Elaine.

No obstante, los seguidores de Mariana han salido en su defensa con contundencia. En redes se lee:



“Todo el hate que le están tirando a Mariana por disque Elaine Haro…”,

“Detesto que ataquen tanto a Mariana por cualquier tontera”,

“Si les arruina a otras el shipp de trío romántico con Elaine Haro y Aaron Mercury, no es culpa de ella”.

Te puede interesar: ¿Quiénes son los nominados de La casa de los famosos México 2025’ hoy miércoles 13 de agosto?