Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, exige sanción para Facundo tras broma en ‘La casa de los famosos México’

La broma de Facundo a Aldo de Nigris durante “La casa de los famosos México 2025" terminó en caída, lo que encendió la polémica en redes sociales. Todo comenzó cuando Facundo jaló un tapete bajo Aldo, quien cayó al suelo. Aunque Aldo reaccionó con buen humor y no se molestó, la situación preocupó a sus compañeros y a los seguidores del reality.

Facundo rápidamente se disculpó con Aldo, mostrando preocupación por la caída. “Quería que te hicieras así”, dijo mientras simulaba tropezar para explicar que no buscaba que Aldo se lastimara. “No quería jalarle tan fuerte, pero cuando vi que te diste un golpe fuerte, dije ‘me pasé de lanza’… Si te lastimaste, perdón, güey”, agregó.

Sin embargo, en redes sociales la reacción fue negativa. Muchos usuarios calificaron la broma como peligrosa y agresiva, pidiendo sanciones contra Facundo. “Eso es agresión y merece sanción”, “FUERA FACUNDO, con la integridad de una persona no se juega”, fueron algunos de los mensajes que circularon.

La familia De Nigris también expresó su enojo, siendo Poncho De Nigris uno de los primeros en manifestar su descontento por la broma que pudo haber terminado en una lesión grave.

Ahora Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris y abuela de Aldo, expresó su enojo ante la broma de Facundo.

Mira: La casa de los famosos México: Mamá de Poncho de Nigris acusa a habitantes de maltratar a su nieto Aldo

¿Cómo reaccionó la mamá de Aldo de Nigris tras la broma de Facundo en “La casa de los famosos México 2025"?

Lety de Nigris, madre del actual participante de “La casa de los famosos México 2025", se pronunció a través de un video publicado en TikTok sobre la broma pesada que Facundo le hizo a su hijo durante una fiesta dentro del reality. La señora expresó que toda la familia se sintió indignada ante la situación y mostró su preocupación por las posibles consecuencias físicas del acto.

“Andamos indignados por la broma de Facundo, se me hizo muy pesada. Aparte, se pudo haber pegado en un brazo. Su motivación es el ejercicio. ¿Imagínate que se hubiera lesionado de su muñeca o algo?”, comentó Letty, refiriéndose al riesgo que corrió Aldo con la broma que lo llevó a una caída. La mamá de Aldo destacó que esto podría haberlo dejado fuera de actividad física, algo muy importante para él.

Pese a la preocupación, Lety aseguró que “todo cae por su propio peso” y lanzó un llamado a los seguidores del equipo de Aldo en la Ciudad de México para que le envíen “carritos de apoyo” y le muestren respaldo con el mensaje “quédate con Team Noche”.

Sobre las relaciones de Aldo con sus compañeros dentro del reality, la madre comentó: “Mar lo apoya mucho, todos lo quieren mucho. Abelito y él se llevan súper bien. Con Aarón se lleva muy bien, con Adrián se lleva muy bien. Hacen equipo, juegan fútbol, hacen muchas cosas”.

Leticia de Nigris mamá de Aldo de Nigris sufre desmayo en programa. / Redes sociales

Además, Lety de Nigris expresó su deseo de asistir pronto a una gala del programa para aclarar personalmente los hechos. “Tengo que ir a aclarar las cosas”, afirmó.

Por otro lado, la mamá de Aldo aplaudió la madurez de su hijo ante la broma, pues en lugar de molestarse se retiró y no lo tomó personal: “Lo único que hizo es ser inteligente y mejor se metió, se fue”.

Finalmente, cerró el tema dejando claro que no le importa si los demás participantes se rieron del incidente, sino que quien está en falta es quien lo hizo “por la espalda”. “Si los demás habitantes de “La casa de los famosos México 2025"se rieron, eso no me importa, el que lo hizo es el que estuvo mal en hacer eso por la espalda”, concluyó.

Checa: Aldo de Nigris canta ‘Rosa pastel’ en La casa de los famosos México y Denisse Guerrero de Belanova reaccionó

Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris, estalla contra Facundo tras broma a Aldo en “La casa de los famosos México 2025"

Doña Lety, mamá de Poncho de Nigris y abuela de Aldo, reaccionó ante la broma pesada que Facundo le hizo a su nieto durante una reciente fiesta en “La casa de los famosos México 2025", misma que provocó que Aldo cayera el pasado viernes.

En un contundente mensaje, Doña Lety pidió a la producción del programa que tomen cartas en el asunto para evitar este tipo de agresiones dentro de la casa.

“Ahí le encargo a la producción de “La casa de los famosos México 2025" que paren esto, todas estas agresiones y cosas así”, expresó. Doña Lety Guajardo

La señora detalló en una transmisión en vivo que la caída fue provocada “por la espalda”, y agradeció que su nieto no sufriera una lesión más grave: “Bendito Dios no se pegó, no cayó en la maceta o se dio un golpe más fuerte, no es justo, ya andaba bien adolorido”.

Doña Lety reacciona a la broma que Facundo le hizo a Aldo de Nigris y pide que lo sancionen. / Redes sociales

Doña Lety hizo énfasis en que Aldo siempre trata bien a todos y que estas bromas no sólo son injustas, sino también un peligro real:

“Este tipo de bromas es un peligro mortal, imagínate si se pega en la cabeza, son juegos agresivos que no se permiten en “La casa de los famosos México 2025"”. Doña Lety Guajardo

Finalmente, pidió una sanción para Facundo o que incluso sea expulsado del reality, recordando que no es la primera vez que tiene actitudes agresivas dentro del programa: “Tienen que darle una sanción o que lo saquen, primero agresivo con Aarón y ahora con Aldito”.

Mira: Aldo de Nigris en La casa de los famosos México: Esto ganaría el sobrino de Poncho de Nigris en el reality