Mamá de Aldo de Nigris preocupa a sus seguidores tras desmayo en televisión y tuvo que ir al hospital

Hace un par de días, la salud de la mamá de Aldo de Nigris, Lety de Nigris, generó alarma en redes sociales luego de que se revelara que sufrió un desmayo detrás de cámaras durante su participación en el programa “Gente regia”, de Televisa Monterrey.

La hija de doña Lety —quien también es youtuber y aparece frecuentemente junto a su madre compartiendo recetas— se sinceró en entrevista para las cámaras de Televisa Monterrey. Explicó que tuvo que irse al hospital y qué le pasó.

“Tuve un desmayo, aquí están las consecuencias. Como niño chiquito me fui de picada. No sé la presión, traía deshidratación, también por la dieta. No tomen pastillas, yo andaba tomando una pastilla para adelgazar… no quiero estar gorda (risas)”. Lety de Nigris

La también hermana de Poncho de Nigris añadió que no ha podido descansar bien y que actualmente enfrenta la etapa de la menopausia, lo que también podría haber influido en el episodio de salud.

“Lo malo es que me alimenté mal, no estoy durmiendo bien, no sé si es la menopausia, los cambios hormonales… Ahí en Televisa me atendieron súper bien, todos se portaron increíble. Yo sentía que se me nublaba la vista y ahí me di en la mesa. Ya me siento mejor”, expresó a Televisa Monterrey.

En su cuenta de Tiktok, compartió una fotografía de un ramo de rosas y agradeció los mensajes de apoyo, aclarando que su desvanecimiento no fue nada grave:

“¡Gracias a todos por preguntar por mi salud! Tuve una descompensación por deshidratación, se me bajó la presión y me desmayé. Estoy en reposo”.

Doña Lety, preocupada por la obsesión de su hija con bajar de peso, que la mandó al hospital

Por su parte, doña Lety, quien suele realizar transmisiones en vivo en su cuenta de TikTok, relató sin filtros su preocupación por su hija, pues teme que vuelva a sufrir un episodio similar. Tanto así que decidió no permitirle manejar por el momento.

“No sé qué sucedió, estaba muy bien y de pronto… ¡ay no! Imagínate que vaya manejando, que esté tan obsesionada con estar delgada y que por eso no coma bien. Y que le pase esto manejando… ¡te matas! Ya no la voy a dejar manejar. Ya le quité las llaves y todo”. Además, añadió con firmeza:

“Necesita alimentarse bien, comer proteína, cuidarse… porque la verdad, el susto de la vida en un segundo”. Finalmente, doña Lety compartió que Aldo de Nigris no presenció el incidente:

“Lo bueno es que Aldito está ocupado y no la vio, porque después de eso se puso muy extraña. Una cosa rara, ¡ay no! Mañana voy a comprarle sus medicamentos”, concluyó.

Aldo de Nigris se prepara para “La casa de los famosos México 2025"

Mientras su madre se recupera, Aldo de Nigris —también sobrino de Poncho de Nigris— se prepara para una de las etapas más importantes de su carrera: su debut televisivo como participante en “La casa de los famosos México 2025". En el reality, que cuenta con cámaras 24/7, convivirá con un elenco lleno de celebridades que competirán para mantenerse en la competencia hasta el final.

Los confirmados hasta el momento son:



Facundo,

Olivia Collins,

Aarón Mercury,

Alexis Ayala,

Mar Contreras,

Priscila Valverde,

Aldo de Nigris,

Adrián Di Monte,

Dalilah Polanco y

Shiky.

El estreno de ‘La casa de los famosos México 2025’ está programado el 27 de julio, a las 8:30 pm, a través del canal de Las estrellas. Al igual que en las temporadas anteriores, la transmisión se podrá ver también a través del Canal 5 y la plataforma de VIX.