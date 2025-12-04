¡Brenda Bezares se lanza contra doña Alegría! ¿pelea en puerta? Dice lo que pasó en fiesta de Marcela Mistral

Brenda Bezares rompió el silencio después de que doña Leticia Guajardo habló públicamente sobre el breve encuentro que ambas tuvieron en una fiesta. La esposa de Mario Bezares decidió aclarar cómo se dieron las cosas en dicho evento la que fue invitada por Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, y cuál fue realmente su reacción tras coincidir con la abuela de Aldo.

Brenda Bezares rompió el silencio y aclaró la polémica provocada luego de que Doña Alegría habló de ella.

¿Qué dijo ‘doña Alegría’ de Brenda Bezares en la Pijamada viral?

Durante la transmisión de La pijamada viral, doña Leticia Guajardo abrió un nuevo capítulo en la larga lista de desacuerdos familiares al relatar cómo, según su versión, Brenda Bezares terminó involucrada en un pleito que originalmente no era con ella. ‘Doña Lety’ aseguró que, desde hace años, ha sido blanco de críticas y comentarios negativos por parte de Marcela Mistral, esposa de Poncho de Nigris, a quien responsabiliza de convertirla en “la mala de la historia” ante su hijo. “Ya me cansé, porque siempre está diciéndole cosas malas de mí al hombre. Todo lo que hago está mal; que dice que le arruiné sus fiestas”, expresó durante la transmisión.

La tensión escaló cuando recordó una fiesta familiar en la que coincidió con Brenda Bezares, quien solo estaba invitada como parte del círculo cercano. Ahí, según su relato, fue donde nació un conflicto inesperado: “Cuando fui a su fiesta estaba Brenda Bezares —no la quería nombrar— y ella había dicho que odiaba a Poncho. Yo dije: ‘¿Cómo la invitas si odia a Poncho?, ¿por qué está aquí?’”. Doña Lety contó que se acercó directamente a preguntarle por qué habría hecho ese comentario y le advirtió: “No vuelvas a hablar mal de mi hijo”. La tensión fue tal que varios asistentes, según dijo, se acercaron pensando que ella terminaría golpeando a la esposa de Mario Bezares.

A partir de ese episodio, doña Lety asegura que la percepción hacia ella se distorsionó al grado de que Poncho de Nigris tomó decisiones para evitar cualquier conflicto futuro, como no organizar los XV años de su hija. “Todo lo que diga ella está bien (Marcela Mistral). Él no me cree a mí, solo a ella”, afirmó, dejando ver el profundo desgaste emocional y familiar que, según relata, ha cargado desde entonces.

Brenda Bezares contó su versión del encuentro con 'doña Alegría' y explicó por qué surgió el malentendido que generó polémica.

¿Qué le respondió Brenda Bezares a ‘doña Alegría’?

Brenda Bezares decidió abordar directamente las declaraciones de doña Leticia Guajardo y publicó un video en sus redes sociales para aclarar cómo vivió ella aquel episodio del que tanto se ha hablado. Con un tono visiblemente sereno, la presentadora explicó que desconocía que doña Lety había mencionado su nombre en repetidas ocasiones y que, pese a ello, nunca había sentido la necesidad de responder.

“Me voy enterando que doña Alegría, en varias ocasiones, ha hablado de mi persona, de una situación que se dio en una fiesta. Yo nunca he salido a aclarar ni nunca he dicho nada, porque jamás le faltaría el respeto”, señaló la cantante desde el inicio, dejando claro que no desea confrontaciones.

En su mensaje, Brenda también subrayó que no existe ningún conflicto vigente entre ella y Poncho de Nigris, desmintiendo la versión de un distanciamiento actual. “Mi situación con Poncho ya fue más que aclarada, disculpada, ya fue sanada. Tuvimos nuestras situaciones en algún momento, pero eso ya quedó en el pasado”, afirmó, recordando que las diferencias que tuvieron alguna vez fueron superadas hace mucho tiempo.

Sobre el momento específico que, según doña Lety, habría detonado el malentendido, Brenda detalló que todo surgió por una confusión. Relató que llegó tarde a aquella fiesta y que, al entrar, había un show en curso. Por respeto, decidió no cruzar frente a todos para saludar, lo que —dice— pudo haberse interpretado como desaire. “Yo llegué tarde y en ese momento había un show. Yo no quise interrumpir cruzándome para saludar a todas las personas y creo que eso se malinterpretó”, explicó.

Brenda Bezares responde fuerte a 'doña Alegría'.

¿Quién es Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares?

Brenda Bezares nació en Monterrey el 26 de abril de 1968, construyó una trayectoria multifacética en la actuación, la conducción y la música. Formada en la Facultad de Artes Escénicas de Monterrey y con estudios en danza clásica y contemporánea, inició su carrera muy joven, primero como modelo y luego como bailarina en montajes universitarios como Vaselina y Cabaret.

Su coronación como Señorita Nuevo León en 1989 le abrió puertas en la televisión, llevándola a participar en telenovelas en Estados Unidos y Venezuela, además de convertirse en una figura reconocida en la pantalla regiomontana. Con el tiempo, consolidó su presencia como conductora al frente de programas como Con Clase y, posteriormente, Vivalavi.

Además de su trabajo en televisión, Brenda Bezares desarrolló proyectos personales que incluyen el lanzamiento de su disco Sueños Cumplidos en 2012. Casada desde 1991 con el conductor Mario Bezares, con quien tiene dos hijos, atravesó momentos mediáticos, desde la detención de su esposo hasta su propia recuperación tras una embolia pulmonar en 2013. En años recientes, retomó presencia en medios con el programa de radio Hasta la cocina.

