Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, enfrenta grave enfermedad: “A dos de que me hospitalicen”

La familia Bezares causa preocupación en redes sociales. Y es que, tras disfrutar de unas relajantes vacaciones en Japón, Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, reveló haber sido diagnosticada con grave enfermedad, ¿cuál es su estado de salud?

Brenda Bezares / Redes sociales

¿Qué le pasó a Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, durante su viaje a Japón?

A través de Instagram, la cantante Brenda Bezares contó que no había estado tan activa en sus plataformas debido a que estaba enfrentando una enfermedad que, aparentemente, contrajo en Japón.

Señaló que, actualmente, se encuentra en su natal Monterrey y que había ido a un chequeo médico. Tras varios estudios, le detectaron neumonía. Si bien ahora está en casa, admitió que está “a dos de que la hospitalicen”.

“Amigos queridos, comunidad hermosa, sé que no he estado presente en redes desde que vine a Japón. Ya llegué a Monterey, sigo enferma y ¿qué creen? tengo neumonía ¿Se acuerdan que me enfermé allá?, pues sigo igual, a dos que me hospitalicen” Brenda Bezares

Le pidió a su público que le tuviera “paciencia”, ya que ahora está enfocada en su tratamiento, y prometió que, en cuanto se sienta mejor, compartiría muchos detalles de sus vacaciones familiares.

“No se vayan, ténganme paciencia. ¡Me recupero y les cuento todo el viaje y el chisme! ¡Los quiero mucho y gracias por preocuparse y preguntar! Manden buena vibra, los quiero mucho”, indicó.

Brenda Bezares / Redes sociales

¿Cuál es el estado de salud de Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares, hoy jueves 6 de noviembre?

Hasta el momento, Brenda Bezares , la esposa de Mario Bezares, no ha dado más actualizaciones sobre su estado de salud. Sin embargo, todo parece indicar que está bien y recuperándose. Su última actividad en redes sociales fue el 5 de noviembre.

En ese entonces, subió un post para felicitar a su hijo por su cumpleaños. Junto a un carrete de fotos del festejo y algunas del pasado, Brenda le dedicó un emotivo mensaje.

“Tu alma eligió la mía para caminar juntos esta vida, y no hay regalo más grande que ese. Eres mi reflejo más puro, mi mayor maestro, mi impulso para crecer y sanar. Te miro y veo amor, fuerza, bondad y propósito. Gracias por llegar a enseñarme tanto sobre la paciencia, la compasión y la magia de la vida. Feliz cumpleaños, hijo de mi alma”, se lee.

Cabe destacar que su esposo, Mario Bezares, tampoco ha hablado sobre la salud de Brenda y solo ha usado sus redes sociales para promocionar algunos de sus actuales proyectos.

¿Qué es la neumonía, enfermedad que padece Brenda Bezares, esposa de Mario Bezares?

De acuerdo con diversos sitios médicos, incluyendo Mayo Clinic, la neumonía, enfermedad que tiene Brenda Bezares, es una “infección que inflama los sacos aéreos de uno o ambos pulmones. Los sacos aéreos se pueden llenar de líquido o pus (material purulento), lo que provoca tos con flema o pus, fiebre, escalofríos y dificultad para respirar”.

Existen diversos tipos; desde leves hasta las más graves. Estas últimas pueden llegar a provocar la muerte, principalmente si el contagiado es un bebé o un adulto mayor. La causa más común son las bacterias.

Si se tiene sospecha de tenerla, es recomendable ir al médico, quien podrá confirmar el diagnóstico y le recetará el tratamiento adecuado, el cual puede incluir antibióticos.

