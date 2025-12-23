Hermana de Yolanda Andrade controla finanzas y decisiones de la conductora, aseguran; ¿más conflictos?

La salud y el entorno de Yolanda Andrade sigue en la polémica, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante aseguró que la conductora de Montse & Joe se encuentra “encerrada”, situación que —según señaló— sería controlada por su hermana Marilé. Las declaraciones retomaron lo que previamente dimos a conocer en TVNotas, donde te contamos que la presetandora estaba en un “encierro obligatorio”.

Yolanda Andrade enfrenta diversos problemas de salud desde hace años. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Qué pasa con la salud de Yolanda Andrade?

Hace días se dio a conocer que Yolanda Andrade fue hospitalizada de emergencia. Sin embargo, la realidad de la conductora es diferente a los escenarios alarmistas que se difundieron, pues su estado de salud no implicó una internación como se llegó a asegurar.

La fuente contó en exclusiva para TVNotas y que la conductora sí acudió a un hospital, pero únicamente para realizarse una revisión médica de rutina.

De acuerdo con esta misma fuente, lo que realmente atraviesa Yolanda Andrade es un “encierro obligatorio”, decisión que habría sido tomada por su hermana Marilé.

El informante relató que la dinámica entre ambas cambió de manera drástica en los últimos meses, luego de que Marilé inició una relación sentimental en Cozumel. “Desde que conoció a ese hombre, todo cambió. Está muy apegada a él, tanto física como emocionalmente, y hasta se lo llevó a vivir a la casa de Yolanda”, reveló a TVNotas.

Yolanda Andrade. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Gustavo Adolfo Infante sobre que Marilé controla todo lo de Yolanda Andrade?

Durante una reciente emisión de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante habló sobre la delicada situación personal que, aseguró, atraviesa Yolanda Andrade. El periodista afirmó que el verdadero problema de la conductora no estaría relacionado con su salud, sino con un conflicto profundo dentro de su propio entorno familiar, particularmente con su hermana Marilé.

En el programa, Infante declaró de forma contundente que Yolanda presuntamente estaría viviendo bajo un control absoluto. “Marilé, su hermana, la tiene secuestrada, tiene el control de su dinero, de absolutamente todo”, expresó el conductor, asegurando que la conductora presuntamente habría perdido incluso la autonomía para tomar decisiones cotidianas. Según sus palabras, Yolanda Andrade “no tiene ni la voluntad de pedir una pizza, tiene que pedirle permiso a ella”, lo que describió como una situación alarmante.

La conversación se tornó aún más delicada cuando Ana María Alvarado intervino para señalar, tal como te contamos en TVNotas, que el novio de Marilé ya estaría viviendo en la casa de Yolanda Andrade. Ante esto, Gustavo Adolfo Infante añadió que existe un “tercer elemento” en esta historia y aseguró conocer la identidad de esta persona. “Es un asesor de finanzas… de esas que hacen yoga y te dicen en qué invertir tu dinero y demás”, comentó, sugiriendo que este personaje presuntamente tendría influencia directa en las decisiones económicas de la conductora.

Infante también cuestionó el papel de la madre de Yolanda Andrade dentro de este conflicto familiar y afirmó que Marilé presuntamente la habría enviado a Culiacán, Sinaloa.

Hermanas de Yolanda Andrade. Marilé enfrenta las mayores polémicas. / Foto: Redes sociales

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

La salud de Yolanda Andrade es un tema de atención pública desde que en 2023 confirmó que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral. A partir de ese momento, la conductora enfrenta complicaciones físicas que la llevaron a alejarse temporalmente de los medios, mientras continuaba con estudios médicos y tratamientos.

Tras su regreso a los reflectores en agosto, Yolanda Andrade habló sobre la evolución de su estado de salud y explicó que su condición no tiene cura. En entrevista con Telediario, reveló que padece dos enfermedades diagnosticadas médicamente como incurables. “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura”, declaró, sin especificar públicamente de qué padecimientos se trata.

La conductora también señaló que, con el tiempo, podría perder la capacidad de caminar y hablar, lo que confirma que enfrenta un diagnóstico neurodegenerativo. Asimismo mencionó que ha tenido periodos de mejoría con apoyo médico, luego de atravesar etapas en las que presentó problemas para dormir, mantenerse en pie y evitar caídas. Por ahora, Yolanda Andrade ha decidido no dar a conocer de manera abierta el nombre de la enfermedad que padece.

Yolanda y Marilé Andrade. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Marilé Andrade?

Marilé Andrade es la hermana de Yolanda Andrade y en fechas recientes ha sido mencionada públicamente como la persona que, presuntamente, mantendría a la conductora en un llamado “encierro obligatorio”. A partir de estos señalamientos, su nombre comenzó a circular con mayor fuerza en redes sociales y espacios de espectáculos, donde varios usuarios han buscado información sobre su perfil y trayectoria.

En sus propias redes sociales, Marilé se presenta como cantautora, conductora de televisión y consultora en Semiología de la Vida Cotidiana (SVC), que es un modelo que estudia los signos y cómo se genera el significado para mejorar la calidad de vida mediante el desarrollo de la conciencia. En su descripción se lee la frase: “Descubre quién eres, lo demás es currículum”. En sus plataformas digitales ha compartido, a lo largo del tiempo, distintos momentos de su vida personal y profesional, así como imágenes en las que aparece junto a Yolanda Andrade, principalmente en reuniones familiares y viajes, reflejando una relación cercana entre ambas antes de la polémica reciente

