¡Yolanda Andrade reaparece! Tras hospitalización de emergencia, manda nuevo comunicado y preocupa a fans

Yolanda Andrade reapareció públicamente tras la recaída que sufrió recientemente y que la llevó a ser hospitalizada. La conductora se dejó ver nuevamente, enviando un mensaje que tranquilizó a sus seguidores y confirmó que se encuentra en proceso de recuperación.

Yolanda Andrade reapareció hospitalizada y mandó un mensaje que provocó preocupación. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó a Yolanda Andrade y por qué fue hospitalizada?

La recaída que recientemente llevó a Yolanda Andrade al hospital está relacionada con el complejo historial médico que ha enfrentado en los últimos años. Durante su programa transmitido por YouTube, Gustavo Adolfo Infante explicó que la conductora lleva entre tres y cuatro años lidiando con problemas neurológicos de tipo crónico-degenerativo, una condición que ha afectado seriamente su calidad de vida y le ha provocado episodios cada vez más frecuentes.

El periodista recordó que los primeros síntomas se presentaron durante un evento en Las Vegas, cuando Yolanda sufrió un dolor de cabeza intenso, acompañado de fotofobia y dificultades para hablar. La situación obligó a aislarla completamente en una habitación oscura durante más de dos días para que pudiera recuperarse. A partir de ese episodio, los malestares comenzaron a repetirse, marcando el inicio de un proceso médico largo y complejo.

“Yolanda Andrade ha tenido problemas neurológicos desde hace tres o cuatro años. La primera vez que se detonó este problema fue en Las Vegas, durante el aniversario de Unicable. Entonces, Yolanda comenzó con un dolor intenso, una cefalea —como le llaman—, dolores de cabeza tremendos, que le impedían hablar y comunicarse. Tuvieron que llevarla a una habitación, cerrar las cortinas, hacer el famoso blackout, totalmente oscuro. Así estuvo dos días y medio recuperándose”, dijo el presentador.

Infante detalló que se trata de una enfermedad neurológica crónico-degenerativa e incurable, relacionada con un aneurisma cerebral, además de la fotofobia que padece la conductora. También recordó una de las declaraciones más fuertes que Yolanda hizo en el pasado sobre su estado de salud, cuando expresó: “Ya estoy destinada a morir”, una frase que reflejó la gravedad del diagnóstico y el impacto emocional que ha tenido en su vida.

Yolanda Andrade reaparece tras ser hospitalizada de emergencia. / Foto: Facebook/Yolanda Andrade

Yolanda Andrade reaparece y envía mensaje tras ser hospitalizada de emergencia

Yolanda Andrade se comunicó con sus seguidores a través de sus redes sociales para tranquilizarlos y agradecer las muestras de apoyo que ha recibido en los últimos días. La conductora compartió una imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañada de un mensaje en el que expresó su gratitud hacia quienes han estado pendientes de su estado de salud y han elevado oraciones por su recuperación.

En su publicación, la conductora de Montse & Joe escribió: “Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso”. Asimismo informó que actualmente se encuentra en recuperación desde su casa y aclaró que cualquier noticia relacionada con su salud o su carrera profesional la dará a conocer únicamente a través de ese medio.

Finalmente, la conductora aprovechó el mensaje para enviar buenos deseos a sus seguidores: “Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026”.

¿Quién es Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade es una actriz y conductora mexicana nacida el 28 de diciembre de 1971 en Culiacán Rosales, Sinaloa. Inició su carrera artística a principios de la década de los noventa en la telenovela Yo no creo en los hombres (1991), participación que marcó el comienzo de una etapa activa en el melodrama televisivo. A partir de ahí, fue sumando proyectos que la llevaron a obtener roles protagónicos y antagónicos en distintas producciones, consolidándose como un rostro frecuente de la televisión mexicana durante esos años.

A lo largo de la década de los noventa, Andrade participó en diversas telenovelas como Las secretas intenciones, Buscando el paraíso, Retrato de familia, Sentimientos ajenos y Los hijos de nadie, esta última en 1997, que marcó su despedida de las telenovelas para enfocarse en otros formatos. Paralelamente, también incursionó en el cine con la película ¿Quién diablos es Juliette?, ampliando su experiencia en distintos espacios audiovisuales antes de dar un giro definitivo a su carrera.

A partir del año 2000, Yolanda Andrade se consolidó como conductora de televisión, formando una mancuerna reconocida con Montserrat Oliver en programas como Hijas de la Madre Tierra, MoJoe y más recientemente Montse & Joe. Además, fue parte de emisiones emblemáticas como Netas Divinas y participó en realities y proyectos especiales, incluyendo Big Brother VIP 2. Su trayectoria también incluye trabajos como productora, activismo social y programas de investigación, lo que la ha mantenido vigente en la televisión mexicana por más de tres décadas.

