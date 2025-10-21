Yolanda Andrade, entre lágrimas, se reencuentra con Montserrat Oliver en su regreso a Montse & Joe

Después de varios meses alejada de “Montse & Joe” debido a problemas de salud, Yolanda Andrade regresó por fin al programa de Unicable y protagonizó un emotivo reencuentro con Montserrat Oliver. No faltaron las lágrimas, los abrazos ni las muestras de cariño por parte de la producción, que celebró su regreso triunfal y su notable mejoría.

Cabe mencionar que fue Martha Figueroa quien adelantó hace unos días que Yolanda Andrade había retomado las grabaciones de su programa y que muy pronto volvería a “Montse & Joe”.

“Me enteré de una cosa que me dio muchísimo gusto: resulta que ya regresó Yolanda Andrade, ya grabó un programa de Montse y Joe, y la próxima semana grabará otro más”, comentó Martha Figueroa.

Finalmente, la propia producción confirmó la noticia de la mejor manera: con un video donde la conductora se reencuentra con su gran amiga y mancuerna televisiva de más de 20 años, Montserrat Oliver.

Así fue el regreso triunfa de Yolanda Andrade a Montse & Joe y su emotivo reencuentro con Montserrat Oliver. / Redes sociales

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver: Así fue el reencuentro que conmovió a todos

La conductora Yolanda Andrade, conductora de ‘Montse & Joe’, llegó al foro en una camioneta negra y, al verla, Montserrat Oliver le gritó: "¡Hermana!”, mientras ambas se fundían en un abrazo lleno de emoción. Las conductoras intercambiaron palabras de cariño. Yolanda llorando le dijo, “Te amo con todo mi corazón”, y Montserrat respondió, “Te extrañé mucho”.

La también modelo se limpiaba las lágrimas, mientras el público presente a las afueras del foro comenzaba a gritar: "¡Te queremos, Yolanda! ¡Te queremos!”.

Sin duda, fue un momento sumamente entrañable y lleno de emoción, pues Yolanda Andrade ha enfrentado momentos sumamente difíciles tras el diagnóstico de su aneurisma en el 2023 y recién destapó enfrenta dos enfermedades neurodegenerativas incurables.

¿Qué dijo Montserrat Oliver sobre el regresó de Yolanda Andrade a “Montse & Joe”?

Hace unas horas, Montserrat Oliver anunció en Instagram que tenía una sorpresa. Tras la aparición de Yolanda Andrade, la conductora compartió un video en sus historias donde se mostraba visiblemente contenta.

“¿Se acuerdan que les dije que tenía una sorpresa? Ya vieron en mi historia quién llegó. ¡Ay, se me hizo un nudo en la garganta! Me dio tanto gusto que viniera después de tantos meses, y además, que llegara mejor. ¡Ya se las traje!”, comentó Montserrat Oliver.

Más tarde, en otra historia junto a Yolanda Andrade, Montserrat presumió: “¡Miren con quién estoy!” y le confesó a su amiga y colega: “Yo sabía que volverías, lo sabía”.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023, la salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación. La conductora y actriz reapareció en televisión el pasado mes de agosto, pero sorprendió a todos al compartir que, eventualmente, perderá la capacidad de caminar y de hablar.

En entrevista para el programa ’Telediario’, Yolanda Andrade aseguró que padece enfermedades incurables. “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”.

Sin embargo a los medios compartió que ha mejorado mucho, pero que también ha pasado momentos muy difíciles con su enfermedad.

“Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver. He tenido unos médicos maravillosos. Lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos”, expresó Yolanda.

