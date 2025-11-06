Yolanda Andrade y Verónica Castro: Filtran video que delataría su supuesto romance 22 años después

En redes sociales se viralizó un video que ha reavivado la conversación sobre el presunto romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, una historia que ha generado interés desde hace más de dos décadas. El supuesto vínculo sentimental entre ambas celebridades ha sido uno de los temas más recurrentes en el mundo del espectáculo mexicano.

Yolanda Andrade y Verónica Castro se reconcilian / Redes sociales

¿Qué muestra el video viral de Yolanda Andrade y Verónica Castro?

El fragmento compartido en redes corresponde a una emisión de ‘Big brother VIP’, donde Verónica Castro fungía como conductora. En la grabación, la actriz pregunta a los participantes qué es lo primero que desean ver, tocar u oler al salir de la competencia. Yolanda Andrade, última en responder, aseguró que la primera persona que quería ver era a la propia Verónica.

“Yo a ti mi reina, te voy a dar muchos abrazos y muchos besos” Yolanda Andrade

Verónica reaccionó con un breve “Guau”. Aunque en su momento estas palabras pasaron desapercibidas, en 2025 han sido retomadas por internautas que afirman que el momento habría confirmado, indirectamente, la relación entre ambas.

¿Qué han dicho Yolanda Andrade y Verónica Castro de su supuesto romance?

El supuesto romance entre Yolanda Andrade y Verónica Castro ha sido motivo de conversación en el espectáculo mexicano debido a las versiones contrastantes ofrecidas por ambas. Esta controversia comenzó cuando Yolanda declaró públicamente haber mantenido una relación sentimental con Verónica e incluso aseguró que participaron en una ceremonia simbólica en Ámsterdam. Las declaraciones se hicieron virales en diferentes espacios televisivos y entrevistas, lo que generó atención mediática inmediata.

Por su parte, Verónica Castro negó de manera reiterada haber sostenido una relación amorosa con Yolanda. Tras la difusión de estas afirmaciones, la actriz optó por retirarse de los reflectores, mencionando sentirse afectada por la exposición generada alrededor del tema. Su postura ha alimentado el debate entre quienes consideran válido que mantenga privacidad, y quienes señalan contradicciones en torno al vínculo que habrían compartido.

A lo largo de los años, la conversación volvió a retomarse en diversas ocasiones, especialmente cuando Yolanda mencionó episodios personales relacionados con la supuesta relación. Cada intervención reactivó la discusión en redes sociales, donde los usuarios han expresado posturas encontradas.

Yolanda Andrade y Verónica Castro / Captura de pantalla

¿En qué Big Brother VIP participó Yolanda Andrade cuando Verónica Castro era conductora?

La edición de Big brother VIP que volvió a llamar la atención en redes corresponde a la segunda temporada del formato en México, la cual comenzó el 28 de septiembre de 2003 y concluyó el 30 de noviembre del mismo año, acumulando 64 días de convivencia entre celebridades. El reality fue transmitido por Televisa y contó con la conducción de Verónica Castro, quien encabezó las galas semanales de nominación y expulsión. Esta entrega se posicionó como una de las más comentadas del momento debido a la variedad de personalidades que reunió.

En esta temporada participaron 14 famosos de diferentes ámbitos, entre ellos figuras de la música, conducción, actuación y deporte. La primera expulsada fue la periodista Marintia Escobedo, seguida por la modelo Isabel Madow, José Luis Reséndez, Michelle Vieth, Gabriela Platas, Jorge “El Burro” Van Rankin, Roberto Palazuelos, Vika Andrade, Karla Álvarez, Yordi Rosado, Adrián Uribe y Jorge “El Travieso” Arce. Entre los finalistas figuraron Yolanda Andrade y Omar Chaparro, siendo este último el triunfador con 64.45% de los votos, que en ese momento se realizaban vía telefónica.

