Roban a Yolanda Andrade un importante artículo para su salud: “No seán ratas”

Hace unos días, Yolanda Andrade regresó tras varios meses de ausencia a su programa “Montse & Joe” y protagonizó un emotivo reencuentro con su amiga Montserrat Oliver. Entre abrazos, lágrimas y porras, la conductora fue recibida por la producción que celebró su regreso triunfal.

Así fue el regreso triunfal de Yolanda Andrade a Montse & Joe

Durante la grabación del programa al que asistieron como invitados Pepillo Origel y Gloria Calzada, Yolanda Andrade colocó flores a una imagen de la Virgen de Guadalupe en el foro y agradeció a su madre y al público por sus oraciones en pro de su recuperación.

El episodio especial que marcó el regreso de Yolanda Andrade fue grabado y transmitido por Unicable el 21 de octubre de 2025, convirtiéndose en un emotivo homenaje a su trayectoria y fortaleza.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para Yolanda Andrade, pues recientemente habría sido víctima de un robo. La periodista Martha Figueroa fue quien dio a conocer la noticia durante su programa “Así se hacen los chismes”.

¿Qué le robaron a Yolanda Andrade y cómo ocurrió?

Recientemente, Yolanda Andrade fue víctima de un robo. Fue Martha Figueroa quien dio los detalles del incidente y explicó la importancia del objeto que le robaron en un descuido, que no supo ni quién fue.

Se trata de sus lentes especiales, hechos a medida con la graduación exacta que Yolanda necesita para ver correctamente y protegerse de las luces intensas. Desde su diagnóstico de aneurisma cerebral, ella ha explicado que no puede exponerse a luces fuertes, por lo que estos lentes son fundamentales para su salud visual.

“Supe que se fue a una fiesta o al día siguiente y le robaron los lentes que trae, lentes especiales. Si por ahí anda el caco, vean la manera de devolvérselos a Yolanda, porque son lentes especiales para ella y que no le van a servir a nadie más, porque tienen la graduación que necesita, la sombra que necesita, porque ella sigue en que no puede tener tanta luz encima. En fin, se los robaron”, reveló Martha Figuera.

La periodista agregó un contundente llamado a la conciencia de quien tomó los lentes:

“No sean ratas. Devuélvanlos a su dueño, es una cosa médica, algo oftálmico, los necesita”. Martha Figueroa

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

Desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral en 2023, la salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación. La conductora y actriz reapareció el pasado mes de agosto, pero sorprendió a todos al compartir que, eventualmente, perderá la capacidad de caminar y de hablar.

En entrevista para el programa ’Telediario’, Yolanda Andrade aseguró que padece enfermedades incurables. “Tengo dos diagnósticos y los dos no tienen cura. Médicamente, eso quiere decir que me puedo morir antes que ustedes”.

Sin embargo a los medios compartió que ha mejorado mucho, pero que también ha pasado momentos muy difíciles con su enfermedad.

“Muchachos, no podía caminar, no podía hablar, no podía ver. He tenido unos médicos maravillosos. Lloraba mucho, tampoco podía dormir, ni pararme, me caía… sé que esto es así y aprovecho cada día. Se llama resignación y hay que adaptarnos todos”, expresó Yolanda.

