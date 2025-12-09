Pepillo Origel sufre grave accidente; Martha Figueroa dice que “casi se mata”, ¿cuál es su estado de salud?

Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo Origel, encendió las alarmas tras revelar que había sufrido una grave caída. A través de redes sociales, el conductor contó qué le pasó y mostró una foto de la lesión que tiene actualmente, ¿cómo se encuentra el presentador?

Pepillo Origel / Redes sociales

¿Qué accidente sufrió el periodista Pepillo Origel?

Mediante una publicación en Instagram, Pepillo Origel contó que había sufrido un “caidazo” el pasado jueves 4 de diciembre. Si bien no mencionó dónde ocurrió el accidente, destacó que, por el golpe, sus lentes provocaron una gran herida en su rostro.

“No saben el caidazo que me di el jueves pasado! Con los lentes me abrí la ceja” Pepillo Origel

El presentador aseguró estar recuperándose y le pidió al público que no se preocupara, pues afortunadamente todo quedó en lesiones superficiales.

“Gracias a Dios no me pasó nada en el ojo y ya voy mucho mejor solo un poco hinchado y morado pero ahí la llevo. No se preocupen, ya estoy mejor”, indicó.

Por supuesto, los comentarios del post se llenaron de comentarios de fans y algunos colegas que se mostraron muy preocupados por su estado de salud y le recomendaron que tuviera cuidado, pues “las caídas a su edad suelen ser peligrosas”. Incluso, Martha Figueroa, su colega en el programa ‘Con permiso’, expresó: “¿Qué? Casi te matas”.

Pepillo Origel / Redes sociales

¿Cuál es el estado actual de salud de Pepillo Origel tras la caída?

En la emisión más reciente de su canal de YouTube, la periodista Ana María Alvarado mencionó que, tras la caída, Pepillo Origel fue al hospital a revisarse. Tras diversos estudios, confirmaron que no hubo huesos rotos o lesiones internas.

Contó que el presentador recibió 10 puntadas en la ceja, reiterando que se encontraba “en fase de recuperación”. La también conductora se dijo muy aliviada de que el accidente de su colega no fuera grave y le recomendó que tuviera más cuidado.

“Pepillo Origel se cayó horrible. Dice que se dio una caída espectacular, que ya está mejor, pero sí es de aquí a aquí. Tuvo que ir al hospital, lo cosieron. Le dieron alrededor de 10 puntadas. Le dijeron que tuviera cuidado”, indicó.

Y agregó: “Acuérdense que, a partir de determinada edad, las caídas son como fatales. No se rompió nada más del cuerpo. Espero que esté mejor. Se asustó. Estaba espantado, mi buen Pepillo”.

¿Qué problemas de salud ha tenido Pepillo Origel?

Esta no es la primera vez que Pepillo Origel enfrenta algún problema que lo ha llevado al hospital. Tan solo en 2023, tuvo una cirugía de vesícula. Afortunadamente, todo salió bien.

En ese mismo año, se sometió a una intervención para que le colocaran un marcapasos: “¡Gracias a Dios salí bien de la operación del marcapasos! ¡Gracias también a todos los que pidieron por mí, Dios los bendiga!”, dijo en redes sociales.

A finales de 2024, volvió a ser hospitalizado de emergencia. Si bien hubo mucha especulación en aquel entonces, el propio conductor aclaró que había sufrido una caída grave que le dañó seriamente un brazo y las cervicales. Tuvo que ser operado. También se recuperó exitosamente.

