Maxine Woodside responde a Pepillo Origel tras pedirle que ya se retire: ¿Inicia la guerra?

Luego de que Juan José ‘Pepillo’ Origel se presentó en un programa y pidió que Maxine Woodside se retire del mundo del espectáculo, alegando que su edad era para que ya descansara, la reconocida ‘Reina de la radio’, dio una contundente respuesta en la que le afirma que es mejor que él.

Juan José Origel está de luto / IG: @juanjoseorigel

No te puedes perder: Pepillo Origel le sugiere a Maxine Woodside dejar los micrófonos: “Yo digo que ya debería descansar”

¿Qué dijo Juan José Origel sobre edad de Maxine Woodside?

Fue durante su participación en el programa de YouTube ‘La saga’, cuando declaró que él sentía mucho respeto por Maxine y la admiraba, pero que ya “debería irse a descansar”, y retirarse de los medios.

“La vi muy bien. Estuvimos chismeando, platicando. Me dijo que tenía un tema del oído, como vértigo, pero la verdad se veía muy bien, muy contenta, dicharachera. Me gustó verla y verla bien”, comentó Adela sobre un encuentro en el que coincidió con Woodside. Fue en ese momento que Pepillo interrumpió a Adela para lanzar su inesperada sugerencia: “Te voy a decir una cosa, mis respetos, pero ya debería descansar”.

Las palabras del comunicador llegaron luego de un debate entre las asistentes que buscaban aligerar la tensión, como Cynthia Urias que le respondió “No, espérate ‘Pepillo’, luego dirán lo mismo de ti”, mientras que Adela Micha replicó: "¡No manches, es de tu edad!”. Por su parte, Origel respondió con humor: “Es mucho más chica que yo”.

Sigue leyendo: ¿Pepillo Origel y Martha Figueroa regresan a ‘Ventaneando’? Pati Chapoy asegura: “Todos pueden estar”

¿Cómo respondió a Maxine Woodside a ‘sugerencia’ de retiro que hizo Juan José ‘Pepillo’ Origel?

Tal parece que los comentarios no cayeron en gracia de la locutora de ‘Todo para la mujer’, pues el pasado lunes 19 de mayo respondió fuerte y claro a las palabras de Juan José Origel, asegurando que él es quien debe retirarse y dijo que sin Martha Figueroa no sería nada.

“Yo creo que el que se tiene que retirar es él”, dijo la presentadora, argumentando además que su programa ‘Con permiso’, está desactualizado y no sería nada si no estuviera ahí Figueroa para salvar los comentarios hechos por Pepillo. Eso sí, los comentarios hechos por Maxine podrían considerarse como ‘cachetada con guante blanco’, pues aseguró que pese a todo, ella quiere y respeta al presentador. Incluso, Maxine dijo que disfruta ver el programa de Unicable aunque tenga información ‘vieja’.

“Quiere que yo me retire. Creo que él se tiene que retirar porque ya no se acuerda de nada. Yo creo que él que se tiene que retirar es él. Si no fuera porque tiene a Marthita Figueroa, no sería nadie. No conoce a nadie”, aseguró, remarcando que ‘Pepillo’ no conoce a ningún influencer ni está actualizado sobre la escena de la farándula nacional actual.

Maxine Woodside tomó con buen humor los comentarios de ‘Pepillo’. / Redes sociales.

No te pierdas: Pepillo asegura que ya está harto de puro ‘muerto de hambre’. ¡Como Teresa, ya quiere un buen prospecto!

¿Pepillo Origel ya respondió a críticas de Maxine Woodside?

Hasta ahora, el comunicador no ha respondido a las palabras de Maxine, pero los colaboradores de la locutora, Ernesto Buitrón y Vicky López también bromearon con la situación por lo que una guerra entre los dos periodistas de espectáculos no parece ser una opción.

Sólo quedará esperar para saber si Pepillo da alguna respuesta a su amiga. Juan José Origel y Maxine han sido amigos durante varios años por lo que es probable que esto sólo sea un episodio tomado con humor por ambos.