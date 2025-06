Manola Diez habla de su pelea con actriz, pero se vuelve viral por su forma de hablar ¿estaba ebria?

Manola Diez vuelve a estar en el ojo del huracán. La actriz, conocida por sus múltiples participaciones en televisión y teatro, recientemente fue cuestionada sobre el escándalo que protagonizó con la también actriz Anyolina Broy, luego de ser expulsada del proyecto de Teatro en breve” por presuntamente abofetearla. Aunque ya había hablado al respecto en exclusiva para TVNotas, esta vez lo que llamó la atención fue su estado.

Ante las cámaras de diversos medios, Manola volvió a decir lo mismo que contó a TVNotas, pero lo que realmente se volvió viral fue su peculiar forma de expresarse durante la entrevista, desatando rumores de que podría haber estado bajo los efectos del alcohol.

Manola Diez: Revelan que aterrorizaba a la producción de Teatro en breve / Liliana Carpio

¿Qué pasó entre Manola Diez y Anyolina Broy?

El altercado ocurrió durante los ensayos del proyecto teatral Teatro en breve, el pasado 11 de mayo. De acuerdo con la versión que Anyolina Broy contó en exclusiva para TVNotas, todo comenzó cuando ella y su director, Carlo Guerra, pidieron permiso para entrar brevemente al foro y cubrir una ventana que dejaba pasar demasiada luz. La respuesta de Manola fue inesperada.

“La puerta la lanzó de manera violenta. Le dije: ‘disculpa, esta no es la actitud, exijo respeto, también soy productora y actriz, no merezco este trato’. Ella comenzó a hablarme de forma altanera y agresiva, y cuando decidí salir del foro, sentí de repente una bofetada muy fuerte que ni siquiera vi venir”, relató Anyolina.

Manola dio réplica y contó que las cosas no habían sido como lo dijo Anyolina. Reveló que la joven le arrojó agua en el rostro y fue por eso que ella reaccionó dándole una cachetada.

“Violenta no soy, violenta si le doy con la frente y le quiebro la nariz. Ella me aventó un vaso de agua, ella me amenazó”, aseguró ante las cámaras.

Además, justificó el momento con una frase que ha dado mucho de qué hablar en redes: “Le iba a dar un estate quieto, pero movió la cabeza y fue una rozada de nada. Se quiso colgar de mi fama, que con bastante esfuerzo yo he logrado en 34 años”.

El resto de los jugadores creen que Manola debe salir del concurso, principalmente por su bienestar mental.

Manola Diez se vuelve viral y usuarios cuestionan si estaba ebria

Tras la difusión del video del reciente encuentro con los medios que tuvo Manola, usuarios en redes sociales comenzaron a cuestionar la forma de hablar de la también actriz. Comentarios como “¿Está ebria?”, “Anda bien happy”, “¿Se le cruzaron los drinks?” o “¿Qué ganas de andar bien Manola Diez?” se hicieron virales.

No obstante, la periodista Joanna Vega-Biestro salió en su defensa en el programa ‘Sale el sol': “Algunos mencionan que podría estar tomada pero eso si lo sé, (Manola) tiene meses sin probar una gota de alcohol pero hace frente a temas de salud mental.. aunque su habla sí es extraño”.

Durante la entrevista, Manola Diez también habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental, aclarando que se encuentra en tratamiento.

“Yo me medico, y te digo algo, no es ira, es ansiedad. Lo que tengo es ansiedad y en su momento depresión por el accidente de mi hijo hace 13 años”, explicó. Y añadió: “No me da vergüenza decirlo, vergüenza robar y que te cachen. Es importante ir al psiquiatra, de conocer tus problemas, aceptarlos y decir ‘no hay problema me ayudo’”.

También compartió que, debido a su relación actual, la familia de su pareja no le permite ver a su hijo. “Llevo dos años con él, y como anda conmigo, no lo dejan ver a su hijo”.De momento Manola Diez no ha dado declaraciones al respecto.

Manola Diez rompe el silencio sobre su pelea con la actriz Anyolina Broy, pero su forma de hablar durante la entrevista desata rumores en redes sobre un posible estado inconveniente. / Captura de pantalla

¿Quién es Manola Diez?

La actriz ha participado en telenovelas como ‘Rebelde’, ¿Clase 406¿, ‘La Patrona’, ‘Los Miserables’, ‘Triunfo del amor’ y ‘Esperanza del corazón’. Uno de sus proyectos más recientes en televisión fue ‘Hotel Vip’.

Sin embargo saltó a la fama cuando fue parte del reality ‘Big Brother’, donde protagonizó otro episodio polémico al reaccionar de manera explosiva tras recibir un golpe accidental. Se especula que podría ser parte de la próxima temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2025, pero oficialmente no se han dado a conocer a los participantes.

Ahora, con este nuevo escándalo, su nombre vuelve a dividir opiniones entre quienes la apoyan por hablar de su salud mental y quienes la critican por su comportamiento en público.

